Atenção no Carnaval do exagero: o céu da semana de 23/02 a 01/03

O céu da semana de 23/02 a 01/03 prevê dias tumultuados às vésperas do Carnaval. A semana começa com a retomada do movimento direto de Marte, mas se encerra com o início de um novo ciclo retrógrado, dessa vez de Vênus.

Tudo isso em meio a aspectos relevantes envolvendo os planetas Mercúrio, Saturno e Netuno, o que tende a ampliar o risco de perrengues e contratempos. Além disso, uma quadratura do Sol com Júpiter tem potencial de fazer do Carnaval de 2025 o Carnaval do exagero.

Por fim, a semana também marca a chegada da Lua Nova em Peixes, que inaugura um período de muita sensibilidade. Confira agora todas as previsões do céu da semana de 23/02 a 01/03.

Resumo do céu da semana de 23/02 a 01/03:

Estes são os principais trânsitos do céu da semana de 23/02 a 01/03. Em seguida, veja mais detalhes e saiba como se preparar para os próximos dias.

Marte retrógrado, enfim, chega ao fim

A semana começa com uma boa notícia: o fim de Marte retrógrado. Foram mais de dois meses de muita revisão, mas o planeta da ação, da agressividade e da competitividade, enfim, retoma seu movimento direto no domingo (23).

Com isso, a tendência é de uma redução dos conflitos e confrontos desnecessários. Ao retomar seu movimento direto, Marte volta a favorecer a tomada de decisões e a ação.

Ou seja, é um alento e tanto para aqueles que querem fazer a vida acontecer. Só não é “carga total” porque ainda há a retrogradação de Vênus nesta semana e de Mercúrio em 15/03, mas já melhora.

Mercúrio, Saturno e a preocupação no ar

Apesar do “destravamento” com o fim de Marte retrógrado, a semana deve ser de muitos contratempos. Um dos motivos é a conjunção de Mercúrio e Saturno em Peixes, que persiste até a sexta-feira (28).

Mercúrio rege o plano mental, o dia a dia, a comunicação e os sistemas. Nesse aspecto com Saturno, podemos esperar alguns contratempos como:

aumento de preocupação;

queda de internet;

panes gerais;

problemas em deslocamentos;

trânsito congestionado.

Portanto, será preciso ter muita paciência nesse período, que já costuma ser mais conturbado.

Conjunção Mercúrio/Netuno

A partir de sexta-feira (28), Mercúrio formará uma conjunção com Netuno, o que é a receita para muitos perrengues. E justo na chegada do Carnaval.

Por exemplo: se você vai curtir o Carnaval na praia, as coisas no apartamento ou na casa alugada podem falhar, com tropeço atrás de tropeço.

Além disso, não custa lembrar que o Carnaval, naturalmente, é um período de muito trânsito, com rodovias congestionadas devido ao alto fluxo de pessoas viajando no feriadão – não precisamos da Astrologia para prever isso, certo?

Mas, quando um feriado como o Carnaval coincide com um aspecto astrológico que bagunça tudo e facilita o esquecimento, as coisas tendem a piorar bastante nesse sentido.

Então, se você vai pegar a estrada na sexta-feira, aqui vão algumas dicas:

faça a mala com antecedência para não arriscar esquecer metade das coisas (já pensou se deixar o biquíni em casa?);

leve no carro água e alguns lanchinhos;

seja resiliente, pois o percurso tende a ser confuso e enrolado.

Sol, Júpiter e o Carnaval do exagero

A partir da quinta-feira (27), o Sol em Peixes forma uma quadratura com Júpiter. Esse é um aspecto do famoso “liberou geral”.

As pessoas tendem a perder o limite nos festejos do Carnaval, na bebida, na comida, nas finanças, etc. Além disso, em muitos casos, há excesso de confiança.

Como o Carnaval já é uma festa afeita aos excessos, aqui vai uma sugestão de ouro para “domar” essa vontade de extravasar: determine previamente seus limites.

Por exemplo: “Se chegar a tanto (coloque aqui seu limite), eu não posso mais gastar/beber/comer e tenho que dar um tempo”.

Se deixarmos para impor limites no calor dos acontecimentos, as dificuldades serão maiores.

Isso também envolve o lado emocional, pois feriados prolongados podem mexer com nossas emoções. Cuidado com aquela sensação que a vida é Carnaval e/ou feriadão, afinal, quando voltamos para o mundo real, o choque de realidade vem.

Lua Nova em Peixes

Todo esse caldeirão de emoções também é impulsionado pela Lua Nova em Peixes, que começa na quinta-feira (27). Será um período de mais sensibilidade e sonhos – o que também traz o risco de nos perdermos nas fantasias.

No Mapa Astral da Lua Nova para o Brasil, que vale por cerca de um mês (veja o calendário lunar completo), Lua, Sol, Saturno, Mercúrio e Netuno estão na Casa 5. Com isso, abrem-se as portas para:

criatividade;

desejo de viver a vida;

valorização do lazer;

apego ao amor.

É como se a gente estivesse ao sabor das emoções, algo tão pisciano.

A única questão dessa Lua Nova é que Mercúrio não está tão bem posicionado. Então, o nosso plano mental (simbolizado por esse planeta) pode ter alguma oscilação neste mês. Pessoas com mais sensibilidade e ansiedade precisarão se cuidar.

Essa oscilação de Mercúrio pode trazer preocupação excessiva ou pensamentos confusos nos rondando. Além disso, até 29/03, tempo de vigência da lunação, no cenário coletivo, podemos esperar situações como:

travamento de sistemas;

problemas de comunicação;

informações desencontradas;

fake news;

notícias mais difíceis.

O lado positivo é que, com a criatividade em alta, será um período culturalmente efervescente. Então, será ótimo para ir a shows e encher a vida de arte. Também está favorecido o lado místico e espiritual.

Além disso, essa Lua Nova antecede um eclipse lunar, que ocorrerá em 14 de março, o que fará deste um mês de viradas.

Se você tem interesse em meditação e formas de exercitar sua espiritualidade, é um bom momento para fazer essa conexão e se preparar para março.

Vênus, Júpiter e o poder da risada

Ao longo de toda a semana, Vênus em Áries mantém um sextil com Júpiter, que já vem desde a semana passada. Trata-se de um aspecto de espontaneidade, festivo e bem-humorado.

Vênus e Júpiter atuam para descontrair e distensionar em uma semana cheia de autocobrança e preocupações. Assim, no meio de tanto perrengue, vai ter espaço para a brincadeira e a zoação.

Lembre-se que o bom humor é uma excelente ferramenta em dias de perrengue! Saber rir de nós mesmos e do mundo à nossa volta pode mudar completamente o nosso astral e a vibração do ambiente.

Carnaval ao sabor de Vênus retrógrado

No sábado (01), Vênus inicia seu movimento retrógrado, trazendo um período de revisões nos temas relacionados a esse planeta, até o dia 12 de abril.

Como Vênus também rege o lazer, o primeiro alerta é para o Carnaval, que pode não ser tão perfeito quanto o esperado. Como já falamos antes, trabalhe a sua resiliência, pois há chances de contratempos.

Vênus retr​ógrad​o pede reavaliação, e isso pode resultar em excesso de autocrítica. Se você conseguir pegar leve consigo e com as outras pessoas, melhor.

Veja as áreas em que você deve ter mais atenção durante o trânsito de Vênus retrógrado:

procedimentos estéticos;

fechamento de negócios;

compras e vendas;

parcerias pessoais e profissionais;

contratação de pessoas.

Ou seja, o que envolve outras pessoas e assuntos financeiros tende a precisar de melhor avaliação. Consequentemente, tudo pode avançar de maneira mais vagarosa e reticente, diferente da forma rápida e espontânea de quando Vênus está em movimento direto.

Vênus retrógrado tem a tendência de inibir um pouco os benefícios de Marte direto. Marte favorece os começos, mas apenas se estiverem ligados a iniciativas individuais.

Por exemplo: começar a se exercitar ou iniciar um projeto que depende mais da sua produção e energia.

No entanto, se a sua iniciativa depende da vontade ou do convencimento do outro, talvez seja melhor pensar com mais calma e esperar Vênus ficar direto.

Isso vale para quem trabalha com vendas ou quem espera fazer uma proposta a outra pessoa (seja profissional ou amorosa, por exemplo).

Vênus retrógrado no amor

Como Vênus rege os assuntos do coração, seu ciclo retrógrado sempre merece atenção. Afinal, se o planeta do amor recuou, é hora de revisar tudo o que está ligado aos relacionamentos.

Por isso, neste período, tenha atenção a novas questões:

podemos questionar mais os nossos romances;

se as coisas já não andam muito bem, talvez seja a hora de terminar;

amores do passado podem bater à nossa porta de novo.

E tudo isso em pleno Carnaval! Então, muita atenção para não agir só na base da impulsividade. É tempo de revisão e de aprimoramento, e não de tomada de decisões que enrolem mais do que ajudem.

Como esse trânsito se manifesta na SUA vida?

O ciclo retrógrado de Vênus é o destaque do céu da semana de 23/02 a 01/03 e ele tende a se manifestar mais fortemente em uma área específica da sua vida. Para saber que área é essa, veja o passo a passo:

