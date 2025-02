Fim de Marte retrógrado: saiba como seu signo pode se beneficiar

No domingo (23/02), chega o fim de Marte retrógrado, período trouxe reflexões sobre ações, impulsos e enfrentamentos. Agora, é hora de retomar o movimento e agir com mais clareza

Marte é o planeta da iniciativa, da coragem e da energia. Durante a retrogradação, fomos convidados a revisar nossa forma de agir bem como lidar com desafios e administrar nossa força. Com o planeta retomando o movimento direto, é possível colocar em prática tudo o que foi repensado.

A seguir, veja o que muda com o fim de Marte retrógrado e como aproveitar esse momento para agir com mais estratégia e determinação.

Leia também:

Como será 2025 para cada signo

Um conselho dos Astros para o seu signo em 2025

O que significa o fim de Marte retrógrado

Marte retrógrado acontece, aproximadamente, a cada dois anos e pode trazer momentos de revisões e obstáculos na forma como lidamos com a ação e a assertividade. Desta vez, a retrogradação ocorreu de 06/12/2024 a 23/02/2025.

Marte rege temas como:

iniciativa e impulsividade;

motivação e força de vontade;

confrontos e rivalidades;

sexualidade e desejo.

Por isso, quando está retrógrado, pode haver falta de energia, dificuldades para agir ou reações impulsivas que geram conflitos desnecessários.

Com Marte direto, a tendência é que as ações fluam com mais facilidade, a motivação aumente e possamos tomar decisões mais assertivas. Esse é um bom momento para:

tirar projetos do papel;

resolver pendências;

seguir em frente com mais confiança.

A seguir, entenda como a energia desse movimento pode chegar na sua vida e como aproveitá-la da melhor forma.

Como o fim de Marte retrógrado será para o seu signo

O trânsito direto de Marte 2024-2025 será um alívio, principalmente, para as pessoas que têm o Sol, Ascendente ou muitos planetas nos signos fixos – Touro, Leão, Escorpião e Aquário – e/ou signos cardinais – Áries, Câncer, Libra e Capricórnio.

Mas, além de olhar para os signos, é importante ver por qual parte da sua vida Marte estará transitando, pois essa será a área que poderá avançar com mais força e assertividade.

Para saber que área é essa, siga este passo a passo:

Acesse o Horóscopo Personalizado gratuitamente.

gratuitamente. Faça login ou cadastre-se, incluindo seus dados de nascimento.

Confira a lista de trânsitos e procure pelo de Marte .

. Veja em qual Casa ele está posicionado. Na imagem abaixo, por exemplo, a pessoa está vivendo um trânsito de Marte na Casa 11.

A partir de 23/02, a área onde Marte estiver deve sentir um impulso renovado e mais dinamismo, trazendo alívio e progresso após o período de retrogradação.

Entenda o que são casas astrológicas e os seus significados

Casa 1: identidade e autoimagem

Com Marte direto na Casa 1, a autoconfiança e a expressão pessoal se fortalecem. É o momento ideal para se afirmar com segurança e agir conforme sua verdadeira essência. Projetos pessoais fluem melhor e há mais clareza sobre sua imagem.

Dica: aproveite essa fase para agir com mais convicção e impulsionar suas iniciativas pessoais com coragem e assertividade.

Casa 2: valores e finanças

As finanças e a autovalorização ganham impulso com Marte direto na Casa 2. Assim, decisões financeiras se tornam mais assertivas, e há mais clareza sobre o que realmente tem valor para você. O momento favorece investimentos e o fortalecimento da segurança material.

Dica: aproveite para tomar decisões estratégicas sobre dinheiro e reconhecer seu verdadeiro valor com mais confiança.

Casa 3: comunicação e relações próximas

Para quem tem Marte direto na Casa 3, a comunicação se torna mais objetiva e dinâmica. Conversas fluem melhor, e a interação com irmãos, colegas e vizinhos tende a ser mais harmoniosa. Além disso, período favorece estudos e aprendizado.

Dica: aproveite para se expressar com mais clareza e fortalecer seus vínculos pessoais e intelectuais.

Casa 4: família e lar

As relações familiares ganham mais harmonia e seu lar se torna um ambiente mais acolhedor com Marte direto na Casa 4. Além disso, decisões sobre mudanças, reformas ou ajustes na vida doméstica fluem com mais facilidade.

Dica: invista no bem-estar do seu lar e fortaleça os laços familiares com mais segurança e equilíbrio.

Casa 5: criatividade, romance e prazer

Com Marte direto na Casa 5, o romantismo e a criatividade voltam a fluir. Por isso, projetos criativos ganham mais impulso, e os relacionamentos amorosos se tornam mais leves e apaixonados. O trânsito também favorece momentos de lazer e diversão.

Dica: entregue-se ao prazer, explore sua criatividade e viva seus romances com mais intensidade e autenticidade.

Casa 6: rotina, saúde e trabalho

Para as pessoas com Marte direto na Casa 6, a produtividade e o bem-estar melhoram. Além disso, a rotina se organiza com mais eficiência, o trabalho avança com menos obstáculos e a saúde se fortalece com hábitos mais equilibrados.

Dica: aproveite para otimizar sua rotina e investir em práticas que promovam sua saúde física e mental.

Casa 7: relacionamentos e parcerias

Com Marte direto na Casa 7, é o momento de avançar nas parcerias e relacionamentos. A energia se torna mais equilibrada, facilitando a resolução de conflitos e a cooperação. Aproveite, portanto, para fortalecer suas conexões pessoais e profissionais com mais confiança.

Dica: invista em parcerias sólidas e resolva pendências com assertividade.

Casa 8: transformações e intimidade

Para pessoas com Marte direto na Casa 8, questões profundas ganham clareza. Assim, esse é um momento para agir com coragem nas transformações pessoais e no fortalecimento da confiança nos relacionamentos.

Dica: aproveite para curar e liberar o que não serve mais, focando no seu crescimento interior.

Casa 9: expansão, crenças e aprendizagem

Para quem tem Marte direto na Casa 9, a busca por expansão e conhecimento ganha força. Portanto, é hora de seguir em frente com seus projetos de aprendizagem, viagens e filosofias de vida.

Dica: aproveite para explorar novas ideias e dar o próximo passo em sua jornada de autodescoberta.

Casa 10: carreira e reputação

Com Marte direto na Casa 10, sua carreira e reputação ganham impulso. Por isso, esse é o momento de agir com determinação em relação às suas metas profissionais e ao seu posicionamento público.

Dica: avance em suas metas de carreira com clareza e foco, buscando reconhecimento pelos seus esforços.

Casa 11: amizades e projetos futuros

Se você tem Marte direto na Casa 11, é hora de investir nas suas amizades e projetos coletivos. Afinal, a energia se alinha para fortalecer sua rede de contatos e avançar com seus objetivos a longo prazo.

Dica: tenha atenção às oportunidades de colaboração e renovação de suas metas de futuro.

Casa 12: espiritualidade e subconsciente

Para as pessoas com Marte direto na Casa 12, o foco está em ações internas e no autoconhecimento. Assim, esse é um momento para liberar padrões antigos e focar no crescimento espiritual.

Dica: conecte-se com o seu interior, liberando o que não serve mais e buscando paz através da introspecção.

Veja aqui todas as retrogradações de 2025 e o que esperar de cada uma

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post Fim de Marte retrógrado: saiba como seu signo pode se beneficiar apareceu primeiro em Personare.