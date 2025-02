O que esperar do Carnaval 2025? Confira as previsões astrológicas

O Carnaval está chegando, e as previsões da Astrologia mostram que a folia será intensa em 2025. Por isso, a gente trouxe algumas dicas para você aproveitar o melhor da festa!

Seja caindo na pista, curtindo um bloquinho ou optando por um retiro mais tranquilo, a energia dos Astros pode aparecer no seu humor, na sua disposição e até mesmo nos encontros que vão rolar.

Agora, confira as previsões para o Carnaval e descubra o que esperar da maior festa popular do Brasil!

Previsões para o Carnaval 2025

Em 2025, o Carnaval acontece entre 1º e 4 de março. Com o Sol em Peixes, o período é ideal para se divertir, criar fantasias e se distanciar um pouco da realidade – o que tem tudo a ver com Carnaval!

Mas a energia pisciana não para por aí: além do Sol, Netuno, Saturno e Nodo Norte também estão em Peixes ao redor desta data.

Porém, logo ali, em 14/03, acontecerá nada menos que um Eclipse Lunar no eixo Peixes-Virgem. Por isso, o Carnaval 2025 pode anteceder momentos desafiadores envolvendo questões climáticas e saúde mental e física.

Nesse caso, os posicionamentos piscianos contribuem para aproveitar a festa, entrar na onda de diversão e viver o carnaval da maneira mais leve possível.

Ao mesmo tempo, com a proximidade de um eclipse, a Astrologia traz um alerta para:

acidentes;

confusões;

vícios;

descuidos em relação à saúde.

Além disso, em 02/03, haverá uma quadratura entre Sol e Júpiter. Esse aspecto indica um momento de atitudes mal calculadas, exageros e desperdício de energia.

Por isso, vale ter atenção a essas dicas:

evite gastos desnecessários;

tome cuidado com a saúde e o bem-estar;

busque equilíbrio e paciência na tomada de decisões.

Signos no Carnaval: como você curte a folia?

Amor no Carnaval: o que pode rolar

Logo no sábado de Carnaval (01), Vênus fica retrógrado no signo de Áries. Isso indica revisões na vida afetiva e dúvidas sobre liberdade x compromisso.

Mas fica uma dica: Áries costuma ser muito imediatista. Por isso, analise com calma a situação e não se deixe levar pela opinião dos outros. Não arrisque perder relações importantes para você apenas por um impulso.

Já a Lua, outro astro que fala de amor, estará em Áries na fase Nova no começo do Carnaval. Isso reforça o quanto a energia ariana vai tomar conta das relações nesse período.

Com Lua e Vênus em Áries, o impulso maior será a busca por novas experiências, liberdade, diversão e aventura. Porém, isso também reforça atitudes impulsivas, agressivas e confusas.

Soltinho no bloquinho

Quem não está em um relacionamento pode aproveitar o Carnaval 2025 para:

sair da acomodação;

conhecer pessoas novas;

aproveitar o clima de fantasia para ousar;

viver aventuras de verão.

A união das energias de Peixes e Áries beneficia a criatividade para criar personagens e viver o encantamento dessa grande festa com muita atitude, ousando ser o que você deseja ser.

Além disso, os posicionamentos do céu do momento favorecem o desapego, o que pode ser uma energia extra para o surgimento de novos encontros.

Ao mesmo tempo, a retrogradação de Vênus e a proximidade com o eclipse pedem cuidado com alguns pontos da vida amorosa:

imprudência;

agressividade;

brigas e confusões.

Além disso, considerando a indisposição entre Sol e Júpiter, é bom se poupar de expectativas irreais. Então, evite “meter os pés pelas mãos” quando se fala em novas relações.

De casal no Carnaval

Esse período pode ser excelente para quem está em uma relação. Aproveite a criatividade e torne a festa ainda mais divertida e cheia de fantasia.

Curtir a energia do bloquinho a dois pode ser muito bem-vindo para ousar viver novos momentos cheios de atitude, aventura e diversão.

No entanto, como falamos no início, o movimento retrógrado de Vênus em Áries pode levantar dúvidas sobre o desejo de ficar só ou permanecer nas relações.

Como a energia ariana propicia impulsividade e confusão mental, ao invés de tomar decisões precipitadas, analise o quanto a sua individualidade está sendo preservada na relação. Talvez tirar um tempo para si já satisfaça o desejo de ficar um pouco só.

Eu só quero sossego!

Se, por um lado, há quem ame pular Carnaval, por outro, tem pessoas que só querem fugir da folia. Para essas que preferem o sossego, o período é excelente para:

buscar a natureza;

fazer trilhas;

praticar esportes;

se conectar a arte, cinema e música.

Seja qual for a sua vibe, é importante que você aproveite o período para ficar bem. Então, escolha aquilo que curte fazer e aproveite muito!

Como será o SEU Carnaval?

Os trânsitos astrológicos conversam com o seu Mapa Astral, por isso, você tem previsões específicas para você.

Para conhecê-las, acesse seu Horóscopo Personalizado gratuitamente e veja o que esperar para o seu Carnval.

