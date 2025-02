Lua Nova de fevereiro pré-Carnaval: dicas e desafios

A Lua Nova de fevereiro chega na véspera de Carnaval com uma energia diferente da euforia carnavalesca. Essa Lua Nova será em Peixes, nos convidando à conexão, intuição e introspecção.

Neste artigo, descubra como aproveitar ao máximo essa lunação especial com dicas alinhadas a essa fase.

Quando é a Lua Nova de fevereiro

A Lua Nova de fevereiro começa no dia 27 de fevereiro de 2025, exatamente às 21h44, marcando o início de um ciclo voltado à espiritualidade, criatividade e sensibilidade emocional.

Sendo uma Lua Nova, esta fase inicia um novo mês lunar, que só chegará ao fim na próxima Lua Nova, no dia 29 de março. Portanto, é a última lunação do atual Ano Novo Astrológico, um momento importante de fechamento e reflexão para o novo ciclo que vai começar.

O melhor da Lua Nova de fevereiro

Toda Lua Nova está ligada a inícios, com energia poderosa para plantar novas intenções. Como a Lua Nova de fevereiro ocorre em Peixes, signo associado à espiritualidade, intuição e criatividade, ela intensifica sonhos, percepções intuitivas e nossa conexão com o sutil.

Por isso, a lunação pisciana é o melhor momento do ano para desenvolver de forma mais consciente os atributos piscianos e buscar uma maior sintonia com sua alma e a espiritualidade.

Esse objetivo pode ser alcançado por meio de uma maior dedicação de sua parte a práticas religiosas-espirituais ou mesmo terapêuticas, como meditação, visualização, oração, arte, música e terapia.

Assim, você evita se “afogar” no vazio existencial, no sentimento de carência e injustiça que Peixes e seu regente Netuno podem trazer.

A Lua Nova de fevereiro começa sem nenhum planeta retrógrado — algo raro no calendário astrológico de 2025. Além disso, a Lua forma um trígono (aspecto favorável) com Marte direto (que esteve retrógrado desde dezembro do ano passado).

Portanto, aproveite e siga as dicas a seguir!

Dicas para esta Lua Nova de fevereiro

Descanse: Se puder, neste Carnaval, descanse mais e curta mais sua própria companhia.

Se puder, neste Carnaval, descanse mais e curta mais sua própria companhia. Desenvolvimento interior: Tenha tempo para fazer um mergulho interior, para a introspecção e o autoconhecimento neste Carnaval. Isso porque ajuda a desenvolver a empatia e a compreensão (atributos tão cativantes do signo de Peixes).

Tenha tempo para fazer um mergulho interior, para a introspecção e o autoconhecimento neste Carnaval. Isso porque ajuda a desenvolver a empatia e a compreensão (atributos tão cativantes do signo de Peixes). Autocuidado emocional: Busque atividades que acalmem sua mente e promovam equilíbrio interior. Aqui você encontra dicas especiais para um Carnaval Zen.

Busque atividades que acalmem sua mente e promovam equilíbrio interior. Dedique-se a algum projeto: Uma ideia, um desafio ou qualquer desejo que você tenha. Sim, dedique-se a você!

Desafios da lunação

A Lua Nova de fevereiro estará em quadratura (aspecto tenso) com Júpiter em Gêmeos, planeta que também rege de Peixes. Por isso, podemos ter mais dispersão, curiosidade desenfreada, distração e os excessos no geral.

Por isso, o desafio será manter o foco e diferenciar ilusões de intuições reais.

Então, quando perceber que está se perdendo entre muitas ideias e opções, pergunte-se:

Esse caminho tem um significado maior ou é apenas uma distração?

Ou apenas se mostra uma outra experiência que me deixei distrair por curiosidade?

A melhor maneira de “usar” essa quadratura é compartilhar generosamente (Júpiter) suas ideias e conhecimentos (Gêmeos) ao ajudar as pessoas (Peixes) que lhe pedem esse auxílio.

Ou seja, unir a mente racional e a sensibilidade emocional será o grande desafio com essa quadratura envolvendo Gêmeos e Peixes.

Como aproveitar a Lua Nova de fevereiro

Essa lunação é um convite para mergulhar no mundo interior e fortalecer sua conexão espiritual. Então, aqui estão algumas práticas que podem ajudar:

1. Exercício de conexão com o Eu Superior

Durante este ciclo lunar, reserve momentos diários para se conectar com seu Eu Superior. Essa prática pode envolver meditação, visualização ou simplesmente um momento de silêncio e introspecção.

Concentre-se em ouvir sua intuição e receber orientação interna para guiar suas decisões e ações.

2. Meditação com cristais

Utilize cristais como ametista e selenita para intensificar seus processos meditativos e promover clareza espiritual. Você pode:

Segurar o cristal enquanto medita, intencionando sua prioridade do momento.

Ou então usar o cristal como um amuleto durante o mês para reforçar sua conexão.

3. Elevação e Equilíbrio Vibracional com Tameana

Tameana é uma terapia vibracional que utiliza cristais e símbolos energéticos para elevar a frequência vibracional e promover o bem-estar. É uma prática poderosa para realinhar as energias e abrir canais de cura.

Entre seus principais benefícios está liberar bloqueios energéticos, promover paz interior e aumentar a consciência espiritual.

4. Afirmações Positivas para o período

Afirmações são declarações positivas que você repete para si para reprogramar sua mente subconsciente e manifestar seus desejos.

Nesse sentindo, elas podem ajudar a manter o alinhamento com a energia da lunação. Assim, ao repetir suas afirmações, visualize e sinta a emoção de vibrar o que está afirmando.

Então, escolha uma das listas a seguir e repita durante as próximas semanas:

“Sou profundamente conectado(a) com minha intuição e sabedoria interior.”

“Minha criatividade flui facilmente e expande a realidade ao meu redor.”

“Eu aceito e acolho as minhas interações com entendimento e sabedoria”

“Estou em paz com o fluxo da vida e confio no meu caminho espiritual.”

Suas previsões para a Lua Nova de fevereiro 2025

Cada pessoa viverá essa Lua Nova em uma área diferente do Mapa Astral. Isso significa que um aspecto específico da sua vida estará em evidência.

Para descobrir onde essa lunação impacta você, acesse seu Horóscopo Personare gratuito e veja em qual casa astrológica Peixes está no seu mapa natal.

Basta seguir o passo a passo abaixo:

Abra aqui o seu Horóscopo Personare grátis

Então, ao visualizar seus trânsitos astrológicos ativos neste momento, você vai procurar pela Casa em que a Lua estará no dia 27/02.

Na imagem abaixo, você vê um exemplo em que a pessoa está vivendo um ciclo de Lua na Casa 5, e a área da vida representada por essa casa está em evidência neste momento na vida da pessoa do exemplo.

Assim, ao clicar nesta previsão, você vai poder ler as previsões específicas para sua vida, com conselhos baseados no seu Mapa Astral.

Além disso, você pode entender o significado da Casa astrológica aqui e que área da sua vida está em foco!

Próxima Lua Nova

Após a Lua Nova de fevereiro, a próxima Lua Nova será em 29 de março de 2025, no signo de Áries. Essa lunação trará um convite para ação, iniciativa e novos começos.

A Lua Nova de fevereiro é um presente para quem deseja se conectar com a espiritualidade e fortalecer sua intuição. O momento propício para definição de intenções e renovação.

Ao incorporar essas práticas em sua rotina lunar, você pode alinhar suas energias com os ciclos naturais e manifestar suas intenções de forma mais eficaz. Espero que essas práticas te ajudem a aproveitar ao máximo cada ciclo que se inicia na Lua Nova!

Simone Kobayashi e Yub Miranda

Simone Kobayashi e Yub Miranda são especialistas do Personare

O post Lua Nova de fevereiro pré-Carnaval: dicas e desafios apareceu primeiro em Personare.