Se você quer saber se combina com uma pessoa, precisa aprender como fazer uma Sinastria Amorosa.

Esse estudo astrológico compara o Mapa Astral de duas pessoas para avaliar como elas se conectam no amor, mostrando afinidades, pontos fortes e desafios do relacionamento.

Aqui te contamos o passo a passo completo de como fazer uma Sinastria Amorosa.

Leia também:

– Signos que combinam no amor

– As melhores combinações de signos do zodíaco

– Os signos mais compatíveis no sexo

Como fazer sua Sinastria Amorosa

Realizar uma Sinastria Amorosa não é complicado, mesmo que você não entenda muito de Astrologia. O processo é bem simples e direto. Vamos te guiar!

Passo 1: Informações Necessárias

Para fazer a Sinastria, você só precisa dos dados de nascimento seus e da outra pessoa. Os dados necessários são:

Data de nascimento

Hora de nascimento (quanto mais precisa, melhor)

(quanto mais precisa, melhor) Local de nascimento

Esses dados são fundamentais para comparar os mapas astrológicos e obter a análise completa da compatibilidade entre vocês.

Mas se não tiver o horário?

Se você não tiver a hora do seu nascimento ou a hora de nascimento da outra pessoa, poderá fazer a Sinastria Amorosa, mas não receberá todas as informações possíveis.

Sem o horário, não é possível saber, por exemplo, a Lua e, portanto, não é possível calcular a combinação Sentimental entre vocês.

Passo 2: Fazendo a Sinastria

Com o máximo das informações em mãos, acesse a ferramenta para fazer a sua Sinastria.

Clique aqui para acessar a Sinastria Amorosa do Personare

Então, selecione a amostra grátis ou a versão completa

Depois, selecione o perfil das duas pessoas que deseja analisar. Caso ainda não tenha esses cadastros, adicione o perfil com todas as informações pedidas.

Então, clique para gerar a análise. Pronto!

Passo 3: Analisando o resultado

A Sinastria Amorosa compara os dois mapas astrológicos e revela:

Perfil do casal: mostra como vocês amam, vantagens e desvantagens, como lidar com o outro, presentes ideais e atitudes que podem ser evitadas no relacionamento

mostra como vocês amam, vantagens e desvantagens, como lidar com o outro, presentes ideais e atitudes que podem ser evitadas no relacionamento Combinação amorosa: é baseada no estudo da posição do planeta Vênus , em cada Mapa Astral, e representa a forma como cada um expressa o amor e a afetividade.

é baseada no estudo da posição do planeta , em cada Mapa Astral, e representa a forma como cada um expressa o amor e a afetividade. Combinação intelectual: analisa a posição de Mercúrio em cada mapa, indicando a combinação entre o modo de cada um pensar e de expressar suas ideias.

analisa a posição de em cada mapa, indicando a combinação entre o modo de cada um pensar e de expressar suas ideias. Combinação sentimental: a Lua de cada um mostra como lidam com os sentimentos. Uma boa compatibilidade lunar entre os dois facilita a compreensão emocional.

a de cada um mostra como lidam com os sentimentos. Uma boa compatibilidade lunar entre os dois facilita a compreensão emocional. Compatibilidades: identifica as afinidades mais marcantes entre você e seu parceiro ou parceira. Além disso, mostra comportamentos e situações que podem render momentos prazerosos para o relacionamento.

identifica as afinidades mais marcantes entre você e seu parceiro ou parceira. Além disso, mostra comportamentos e situações que podem render momentos prazerosos para o relacionamento. Desafios: veja os desafios com os quais vocês devem aprender a conviver para que cada um evolua e a relação se fortaleça. Além disso, ajuda a entender e respeitar a individualidade do outro.

Experimente!

Agora que você já sabe como fazer uma Sinastria Amorosa, o próximo passo é realizar a análise. Com as informações de nascimento de cada pessoa, você pode entender em profundidade a compatibilidade entre vocês.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post Como fazer uma Sinastria Amorosa apareceu primeiro em Personare.