O que é Lua de Sangue e qual o significado astrológico

Se você já ouviu falar sobre Lua de Sangue e quer entender o que é e o que ela significa na Astrologia e na Astronomia, este artigo explica tudo!

Além de revelar quando será a próxima Lua de Sangue em 2025, vamos falar sobre como esse fenômeno pode impactar nossas emoções e ciclos de vida.

O que é a Lua de Sangue?

A Lua de Sangue ocorre durante um eclipse lunar total, quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, bloqueando a luz solar direta.

Nesse momento, a atmosfera terrestre filtra a única luz que atinge a Lua, fazendo com que ela adquira um tom avermelhado.

O nome pode parecer dramático, mas a explicação é puramente científica. Segundo a NASA, isso acontece porque a atmosfera da Terra filtra a luz solar que chega à Lua durante o eclipse.

A atmosfera dispersa as cores de menor comprimento de onda, como azul e violeta, enquanto as cores de maior comprimento de onda, como vermelho e laranja, atravessam o ar e iluminam a superfície lunar.

Quanto mais poeira ou nuvens houver na atmosfera da Terra, mais avermelhada a Lua pode parecer.

Esse efeito, conhecido como dispersão de Rayleigh, é o mesmo que torna o céu azul durante o dia e faz com que o Sol pareça avermelhado ao nascer e ao se pôr.

O que a Lua de Sangue significa?

Na Astrologia, um eclipse lunar total – ou seja, a Lua de Sangue – representa transformações profundas e podem trazer revelações, encerramentos e a necessidade de deixar para trás situações que já não fazem sentido.

Todo eclipse indica crises, reviravoltas e revelações, atuando como catalisadores de eventos importantes por até seis meses depois da sua data.

Segundo a astróloga Vanessa Tuleski, no caso da Lua de Sangue, por envolver um Eclipse Lunar, é preciso entender o significado da Lua na Astrologia.

“Como a Lua rege as emoções e memórias, esse eclipse simboliza um momento de deixar para trás situações emocionais que já não servem mais”, explica a especialista.

Por isso, esse fenômeno tende a trazer revelações e mudanças, especialmente em áreas ligadas ao passado e ao emocional, o que pode gerar momentos de clareza ou de necessidade de transformação pessoal.

A Lua de Sangue na sua vida

O impacto da Lua de Sangue pode ser intenso, especialmente para os signos envolvidos no eixo do eclipse.

No caso do Eclipse de 14 de março de 2025, a Lua de Sangue ocorrerá no signo de Virgem, o que pode trazer reflexões sobre organização, saúde e equilíbrio entre a rotina e a espiritualidade.

No entanto, mais do que olhar para o seu signo, é importante observar qual Casa do seu Mapa Astral vai ser ativada pelo Eclipse Lua de Sangue. Com isso, é possível saber que área (amor, família, trabalho, fincnças, etc.) poderá sentir mais o impacto das mudanças.

Descobrir isso é fácil e gratuito. Basta seguir o passo a passo abaixo:

Abra o seu Mapa do Céu Personare

Caso não tenha cadastro, basta preencher seus dados de nascimento

Se já tiver, certifique-se de fazer o seu login no site

Assim, você vai abrir o seu Mapa do Céu já com o resultado da Calculadora de Eclipse em destaque

No exemplo abaixo, perceba que a pessoa viverá o eclipse de 14/03 na Casa 5.

Quando será a próxima Lua de Sangue?

O próximo Eclipse Lua de Sangue de 2025 acontecerá em:

Data: 14 de março de 2025

Horário: 03h59 (horário de Brasília)

Signo: Virgem (23º56)

Visibilidade: Será visível principalmente nas Américas, Europa, África e partes da Ásia e Austrália. No Brasil, poderá ser observado parcialmente na madrugada.

Como se preparar para a Lua de Sangue

Esse é um momento ideal para rituais de desapego e renovação. Algumas sugestões incluem:

Escrever e queimar um papel com sentimentos ou situações que deseja deixar no passado;

um papel com sentimentos ou situações que deseja deixar no passado; Fazer uma limpeza energética no ambiente e no campo emocional;

no ambiente e no campo emocional; Meditar e refletir sobre padrões de comportamento que precisam ser transformados.

Os efeitos do eclipse podem ser sentidos até seis meses depois, então as semanas que antecedem e seguem a Lua de Sangue podem ser confusas e exigir paciência com processos internos.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post O que é Lua de Sangue e qual o significado astrológico apareceu primeiro em Personare.