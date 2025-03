Mercúrio retrógrado em Áries: tudo para se preparar para a data

Este é um guia para você entender como é passar pelo trânsito de Mercúrio retrógrado em Áries, que começa dia 15/03 e vai até 07/04 de 2025.

Esta retrogradação conhecida pelos atrasos e ajustes ocorre num dos meses astrologicamente mais movimentados do ano — pois temos Vênus também retrógrado em Áries, a entrada de Sol em Áries cinco dias depois (dando início ao Ano Novo Astrológico) e dois eclipses.

Isto significa que Mercúrio retrógrado em Áries terá ainda mais força. Portanto, leia com atenção todas as informações a seguir para evitar perrengues e aproveitar o convite deste período.

Neste período, além de todos os atrasos e ajustes que envolvem este trânsito, a tendência é que revisemos nossas ações e estejamos mais reflexivos sobre nossas angústias e caminhos.

Quando a retrogradação é em Áries…

Mercúrio retrógrado é um fenômeno astrológico que ocorre quando o planeta parece se mover para trás em relação à Terra.

Com isso, os assuntos de Mercúrio, como mente, comunicação, expressão, informações, transporte público, viagens curtas, rotina e tecnologia, podem ficar mais lentos ou confusos

Áries é o primeiro signo do zodíaco, ligado à iniciativa e à coragem, mas as energias podem se manifestar de forma mais impulsiva, agressiva ou autoritária.

Por isso, sentiremos como um freio de mão puxado: quando o movimento iria acontecer e “explodir”, temos de retroceder, pausar e repensar mais um pouco antes de agir.

Áries também pode sinalizar situações que vêm a público envolvendo líderes e questões militares, principalmente num momento em que as guerras estão em foco. É possível que acordos e decisões sejam revistos.

Alerta para deste Mercúrio retrógrado

Mercúrio pode ser um ator importante no coletivo e individualmente. Mas para aqueles que mais sentiram a passagem da série de eclipses no eixo Áries-Libra, desde 2023, ou tem posicionamentos fortes em Áries e Libra ou Câncer e Capricórnio, atenção!

Mercúrio retrógrado em Áries de março de 2025 pode trazer alguma revisão importante e necessária para a finalização deste capítulo que se desenrolou desde 2023.

Este fechamento, no eclipse de 29 de março, nos 8°53’ de Áries, ocorre principalmente na área da personalidade, autoconsciência, iniciativas e imagem versus a área das trocas, das relações, das sociedades e contratos – ou seja, no equilíbrio entre o eu e o outro.

Reflita:

O quanto eu preciso me enxergar, saber quem sou, entender como penso e o que desejo colocar no mundo para depois equilibrar tudo isso com a presença do outro em minha vida?

O quanto estou disposto a valorizar minhas ideias, personalidade e autenticidade sem ter medo de desagradar, de perder o outro?

O quanto também sozinho e sem apoio fica difícil realizar tudo que preciso e há a necessidade de contemporizar a existência do outro e suas ideias, desejos e direitos?

Essas são algumas perguntas que podem surgir indiretamente durante a vigência deste eclipse em Áries – aproximadamente 6 meses, até setembro de 2025 – e que podem ser exaltadas e até despertadas pela revisão do Mercúrio retrógrado em Áries.

Mercúrio retrógrado em Áries pode ser bom

Embora tenha má fama, Mercúrio retrógrado, assim como todos os trânsitos astrológicos, pode ser vivido de maneira positiva — desde que você saiba como. A seguir, estão algumas dicas para aproveitar esta retrogradação em Áries:

Revisar nossas escolhas e definições, principalmente na Casa onde Mercúrio está passando (abaixo você encontra o passo a passo para descobrir).

principalmente na Casa onde Mercúrio está passando (abaixo você encontra o passo a passo para descobrir). Definir rapidamente situações que estavam estagnadas , sem resolução ou precisando de uma resposta.

, sem resolução ou precisando de uma resposta. Analisar e validar as características que são só suas e que podem lhe apontar um caminho de liderança num setor da sua vida.

Desafios com Mercúrio retrógrado em Áries

Alguns desafios tendem a acontecer com Mercúrio retrógrado em Áries. Saiba quais são e prepare-se para que você possa vivê-los de maneira leve – e talvez nem senti-los:

Língua solta e muito impulsiva pode falar o que não deve antes da hora. Espere e pense antes de se expressar.

pode falar o que não deve antes da hora. Espere e pense antes de se expressar. Cuidado com agressividade e autoritarismo em sua fala. Lembre-se que isso pode gerar consequências de longo prazo.

em sua fala. Lembre-se que isso pode gerar consequências de longo prazo. Pode doer rever nossas fragilidades e aquilo que nos torna vulneráveis ou impotentes. Mas pode ser um ótimo momento para recalcular a rota e curar essas dores antigas.

Previsões para Mercúrio retrógrado em Áries

Mercúrio retrógrado tem uma importância diferente para cada pessoa de acordo com o seu Mapa Astral. Isso significa que você precisa ir além do seu signo solar. É preciso saber qual área do seu Mapa o planeta está ativando neste momento.

Para isso, você pode acessar o seu Horóscopo Personare, que mostra a casa astrológica (ou seja, a área da vida) que Mercúrio retrógrado está ativando e ainda indica as previsões e pontos de atenção para você neste período.

Basta seguir este passo a passo:

Acesse o Horóscopo Personalizado do Personare — é gratuito!

— é gratuito! Se você não tem cadastro, preencha os seus dados. Se você tem, faça o login no site.

Então, você verá todos os trânsitos que estão acontecendo na sua vida agora.

E quando Mercúrio Retrógrado acontecer, você terá um destaque pedindo sua atenção (veja a imagem abaixo um exemplo de como pode aparecer para você).

No exemplo acima, perceba que a pessoa tem 16 trânsitos ativos (no menu que está à direita, bem no topo), e está vivendo um trânsito de Mercúrio na Casa 7.

Ao clicar sobre o trânsito de Mercúrio (na lista à direita), você poderá ver a análise personalizada sobre este período na sua vida (esquerda).

No período de retrogradação, haverá um destaque pedindo sua atenção. Basta clicar na seta para ler o que pode acontecer na sua vida com Mercúrio Retrógrado em Áries.

