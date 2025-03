Ano Novo Astrológico e reviravoltas: as previsões da semana de 16 a 22/03

O destaque das previsões da semana de 16 a 22/03 não poderia ser outro: vem aí o Ano Novo Astrológico! Essa data importante traz recomeços e oportunidades, mas também pede atenção devido à presença de Mercúrio e Vênus retrógrados.

Como tudo que está acontecendo no Céu no momento de início do Ano Novo Astrológico (o exato momento que Sol entra em Áries) reverbera ao longo dos próximos 365 dias, é muito importante prestar atenção nas previsões da semana de 16 a 22/03.

Spoiler: há trânsitos planetários que favorecem a realização de nossos sonhos. Só precisaremos ter muita confiança e disciplina.

Resumo do céu da semana de 16 a 22/03:

Toda a semana: Sol em conjunção com Netuno

Sol em conjunção com Netuno Toda a semana: Vênus em sextil com Plutão

Vênus em sextil com Plutão A partir de quinta-feira (20): Sol em Áries e Ano Novo Astrológico

Sol em Áries e A partir de quinta-feira (20): Sol em sextil com Plutão

Sol em sextil com Plutão A partir de sábado (22): Mercúrio em sextil com Plutão

Estes são os principais trânsitos das previsões da semana de 16 a 22/03. Em seguida, veja mais detalhes e saiba como se preparar para os próximos dias.

Mas lembre-se: esta é uma análise mais abrangente, válida para todas as pessoas. Para saber como é a atuação dos planetas, especificamente, na sua vida, acesse seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

Feliz Ano Novo Astrológico!

Na quinta-feira (20), exatamente às 06h02, o Sol ingressa em Áries, marcando a chegada do Ano Novo Astrológico. Para a Astrologia, é agora que o ano começa de fato! Isso porque Áries é o primeiro dos 12 signos, associado a inícios e impulsos.

O que acontecer nesta semana pode reverberar ao longo de todo o ano. No Mapa do Ano Novo Astrológico do Brasil, dois signos aparecem em destaque:

Áries : além do ingresso do Sol, Vênus e Mercúrio também estão nesse signo.

: além do ingresso do Sol, Vênus e Mercúrio também estão nesse signo. Peixes: é o Ascendente do Mapa do Ano Novo Astrológico do Brasil e, além disso, Saturno e Netuno estão no signo, fortalecendo as características de Peixes.

Portanto, o ano novo pede atitudes arianas, mas sensibilidade pisciana. Haverá espaço para começar algo novo, mas sem ignorar intuição e emoção.

Reflexo das retrogradações

O ingresso do Sol em Áries acontece com dois planetas retrógrados: Mercúrio e Vênus. E ambos também no signo de Áries.

Por natureza, Áries é um signo espontâneo. No entanto, em um ciclo retrógrado, ele simboliza a necessidade de avaliar questões relacionadas aos planetas envolvidos na retrogradação.

Neste caso, portanto:

ter espontaneidade é bom (Áries), mas sem exagero;

comunique-se, mas analise o que está falando (Mercúrio retrógrado);

relacione-se, mas avalie como age nos seus relacionamentos (Vênus retrógrado).

Que sonhos você quer realizar?

Ainda no Mapa do Ano Novo Astrológico do Brasil, alguns pontos mostram como o período favorece a realização de sonhos:

Lua em Sagitário, na Casa 9: tende a mexer com nossas aspirações e indicar como queremos crescer. Saber gerenciar o plano emocional pode ser decisivo.

tende a mexer com nossas aspirações e indicar como queremos crescer. Saber gerenciar o plano emocional pode ser decisivo. Saturno e Netuno em Peixes: tem a ver com a realização de sonhos, então, há boas chances para concretizar nossos desejos.

tem a ver com a realização de sonhos, então, há boas chances para concretizar nossos desejos. Áries e Saturno em evidência: confiança (Áries) e foco (Saturno) são essenciais para tirar um projeto do papel.

Como isso se manifesta na SUA vida?

A chegada do Ano Novo Astrológico tende a mexer mais fortemente com uma área específica da sua vida. Para saber que área é essa, siga o passo a passo:

Acesse aqui seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

Faça login ou cadastre-se, preenchendo seus dados de nascimento.

Então, nos trânsitos, procure pelo do “Sol na Casa…” . Na imagem abaixo, por exemplo, a pessoa está com Sol na Casa 7.

. Na imagem abaixo, por exemplo, a pessoa está com Sol na Casa 7. Clique no trânsito para saber o que isso significa no seu momento atual.

Importante: tenha atenção à data! Na dúvida, confira seu Horóscopo também no dia 20/03, pois o Sol está em movimento e pode mudar de Casa astrológica.

Sol/Netuno pede atenção

Durante toda a semana, o Sol estará em conjunção com Netuno. Primeiro no signo de Peixes e, a partir de quinta-feira (20), em Áries, como já vimos.

O Sol alinhado a Netuno se manifesta de diferentes formas. Confira as principais:

Vulnerabilidade na saúde: maior sensibilidade a viroses, alergias e doenças infecciosas.

maior sensibilidade a viroses, alergias e doenças infecciosas. Decepções: tendência a reviver emoções e frustrações do passado. Hora de entender aquilo que ainda dói e o que pode aprender com isso.

tendência a reviver emoções e frustrações do passado. Hora de entender aquilo que ainda dói e o que pode aprender com isso. Falta de clareza: período de reflexão antes de tomar decisões definitivas. Ao abraçar esse momento de vulnerabilidade, você conseguirá deixar a confusão para trás. Escute sua intuição e vá em busca dos seus sonhos!

Bons aspectos envolvendo Plutão

Plutão em Aquário será um ponto de apoio durante a semana, pois o planeta das transformações profundas faz sextis (aspecto harmonioso) com três planetas que transitam pelo signo de Áries:

Sextil com Vênus , durante toda a semana: favorece alianças e conexões poderosas.

, durante toda a semana: favorece alianças e conexões poderosas. Sextil com Sol , a partir de quinta-feira (20): potencializa recuperação e renascimento após desafios.

, a partir de quinta-feira (20): potencializa recuperação e renascimento após desafios. Sextil com Mercúrio, a partir de sábado (22): amplia a capacidade de análise e estratégia.

Tudo isso indica que as relações estarão em destaque nesta semana. A tríplice conjunção em Áries favorece trocas dinâmicas, que ajudam a aquecer a nossa autoconfiança, tão necessária para irmos em busca dos nossos sonhos.

Resumo da semana: atenção e oportunidade

A semana de 16 a 22/03 traz uma energia de renovação e reviravoltas com o Ano Novo Astrológico. Apesar das retrogradações pedirem cautela, os trânsitos de Plutão favorecem mudanças positivas.

Fique atenta(o) às mensagens do universo e aproveite esse novo ciclo! Afinal, o maior benefício da Astrologia é apontar as possibilidades para que você possa se preparar e tomar melhores decisões.

Feliz Ano Novo Astrológico!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo.

vanessatuleski@gmail.com

