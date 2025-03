Afinal, o que é o Ano Novo Astrológico?

Você sabia que, na Astrologia, o ano não começa em 1º de janeiro? Para os astrólogos, o verdadeiro início acontece quando o Sol entra em Áries, marcando o Ano Novo Astrológico.

Essa é a data mais importante do calendário astrológico! E não é aleatória ou um simples – ela representa o começo de um novo ciclo para todos os signos.

Mas você sabe por quê e o que essa data significa na sua vida? Descubra agora tudo sobre o Ano Novo Astrológico e como aproveitá-lo da melhor forma.

O que é o Ano Novo Astrológico?

O Ano Novo Astrológico é o marco inicial de um novo ciclo zodiacal. Ele ocorre anualmente no exato momento em que o Sol ingressa no signo de Áries, o primeiro signo do zodíaco, dando início a um período de renovação e novas possibilidades.

Esse evento não é arbitrário. Diferente do calendário gregoriano, que começa no dia 1º de janeiro por causa de um decreto do líder romano Júlio César, a Astrologia usa o movimento do Sol pelo zodíaco como referência.

O Ano Novo Astrológico está diretamente ligado ao Equinócio, quando dia e noite têm a mesma duração. No Hemisfério Sul, marca o início do Outono, enquanto no Hemisfério Norte, dá início à Primavera.

Esse equilíbrio simboliza recomeços e renovação em todas as áreas da vida, sendo considerado um momento propício para estabelecer novas intenções.

Além disso, o Mapa Astral do Ano Novo Astrológico, considerando o momento exato que o Sol entra em Áries, revela as previsões para um local, revelando as tendências gerais do ano todo.

Por que o ano começa em março?

A Astrologia Tropical, amplamente utilizada no Ocidente, baseia-se nas estações do ano para definir os signos. Por isso, o grau zero de Áries é considerado o ponto de partida do zodíaco, o que acontece em março.

Segundo o astrólogo Alexey Dodsworth, autor do Mapa Astral do Personare, esse ponto zero coincidiu com a constelação de Áries no céu, por isso o nome do primeiro signo foi batizado de Áries.

A partir de Áries, o Sol segue seu ciclo na ordem por todos os signos, que também receberam nomes em homenagem às constelações — embora não sejam a mesma coisa.

Além disso, astróloga Vanessa Tuleski, autora das principais previsões do Personare, destaca que Áries é um signo associado à iniciativa, coragem e ação, o que reforça sua posição como ponto de partida do ciclo astrológico. Ele traz uma energia de impulso e renovação, incentivando novos começos.

Quando começa o Ano Novo Astrológico?

A entrada do Sol em Áries ocorre em datas e horários ligeiramente diferentes a cada ano, porque a órbita da Terra em torno do Sol não é um círculo perfeito.

Isso acaba alterando o calendário astronômico e astrológico. Por isso, as datas dos signos mudam e, consequentemente, o dia do Ano Novo Astrológico também pode variar anualmente.

Quando é o Ano Novo Astrológico

Veja abaixo quando será o próximo Ano Novo Astrológico:

Ano Data Horário (Brasília) 2025 20 de março 06h02 2026 20 de março 11h46 2027 20 de março 17h25 2028 19 de março 23h17 2029 20 de março 05h02 2030 20 de março 10h52

Dica: Para acompanhar todas as datas astrológicas importantes, como eclipses e trânsitos planetários, confira o nosso calendário astrológico 2025.

O que muda com o Ano Novo Astrológico?

Esse período marca um reinício para todos os signos, trazendo:

Renovação e novos começos : assim como o ano civil representa um recomeço, o Ano Novo Astrológico também traz a oportunidade de redefinir objetivos e intenções.

: assim como o ano civil representa um recomeço, o Ano Novo Astrológico também traz a oportunidade de redefinir objetivos e intenções. Tendências para o ano : a configuração astrológica do instante da entrada do Sol em Áries dá pistas sobre os desafios e tendências do ano, até o Sol finalizar a passagem pelos 12 signos.

: a configuração astrológica do instante da entrada do Sol em Áries dá pistas sobre os desafios e tendências do ano, até o Sol finalizar a passagem pelos 12 signos. Oportunidades e desafios: dependendo do seu signo solar e ascendente, algumas áreas da sua vida podem se desenvolver mais, enquanto outras podem passar por crises. Ao saber disso, você pode aproveitar as oportunidades e os desafios para crescer.

Como celebrar o Ano Novo Astrológico

O Ano Novo Astrológico coincide com Mabon, o ritual de Outono, um ponto de equilíbrio, quando dia e noite se igualam. Desse modo, segundo a mestre espiritual Joanita Molina, esse período é ideal para agradecer, meditar e introspecção.

Além disso, você pode celebrar este momento com práticas energéticas que vão ajudar você a se conectar com seus desejos.

Essas são algumas práticas para você saber como celebrar esta data:

Prática poderosa : conheça essa celebração para o Ano Novo Astrológico fácil para você fazer em casa.

: fácil para você fazer em casa. Ritual de Outono : esse é um ritual de grande seriedade e ordem cerimonial. Por isso, é importante que um sacerdote ou sacerdotisa iniciado de alto grau seja o guia. Saiba como fazer o Ritual de Outono aqui .

: esse é um ritual de grande seriedade e ordem cerimonial. Por isso, é importante que um sacerdote ou sacerdotisa iniciado de alto grau seja o guia. . Limpeza energética: Utilize banhos de ervas, organização do lar e meditação para alinhar corpo e mente. Veja aqui o passo a passo de como limpar a energia para o Ano Novo Astrológico.

Utilize banhos de ervas, organização do lar e meditação para alinhar corpo e mente. Conexão com a natureza: Caminhadas ao ar livre, respirações conscientes e contemplação do pôr do sol podem ajudar a sentir a transição astrológica.

Dicas para se preparar para o novo ciclo astrológico

Para começar o Ano Novo Astrológico com a energia alinhada, experimente este checklist prático:

Escreva seus objetivos e intenções para o novo ciclo.

Revise os aprendizados do último ano astrológico e o que deseja transformar.

Realize uma limpeza em sua casa e energize o ambiente com cristais e ervas.

Medite sobre o seu signo solar e ascendente para entender os desafios e oportunidades do ano.

O Ano Novo Astrológico é um momento poderoso de renovação e novos começos, influenciado pelo Equinócio e pela entrada do Sol em Áries. Saber quando ele acontece e como se preparar permite aproveitar melhor sua energia e alinhar-se com as tendências do novo ciclo.

Se você quer aprofundar ainda mais seu autoconhecimento, confira nossos conteúdos sobre signos, previsões e astrologia.

Personare

Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

