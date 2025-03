Mercúrio retrógrado e os signos: veja as suas previsões

Você já sabe todas as datas de Mercúrio retrógrado 2025 e o que é Mercúrio retrógrado. Agora, precisa entender como os signos devem se preparar para esse momento.

A retrogradação, de acordo com a Astrologia, significa atrasos, demoras e alguns conflitos. Em Mercúrio, representa problemas de comunicação, falhas em sistemas e atraso em reuniões, trânsito e tudo que envolve a rotina.

Só que cada pessoa vive isso de modo particular, afinal somos diferentes, porque temos Mapas diferentes. Você vai entender nesse artigo todas as formas de ver as previsões de Mercúrio retrógrado para os signos.

Signos mais afetados por Mercúrio Retrógrado

Para começar, é preciso desmitificar a ideia de afetados. É porque um planeta não afeta ninguém. Somos responsáveis por aquilo que acontece conosco!

Porém, uma retrogradação pode mudar a energia de um determinado período, e aí vai de cada um de nós escolher como lidar com isso e como se preparar para esse momento.

Mas, sim, alguns signos podem sentir mais esse período. Embora todos os signos passem por esse momento, há alguns, em particular, que podem viver Mercúrio retrógrado de forma mais intensa dependendo do signo onde a retrogradação está ocorrendo.

O primeiro Mercúrio retrógrado de 2025 ocorre em Áries de 15 de março a 07 de abril. Por isso, os signos listados abaixo podem sentir mais este trânsito.

Áries: Como o signo onde ocorre a retrogradação, Áries pode enfrentar dificuldades em tomar decisões rápidas e em se expressar claramente. Impulsividade e mal-entendidos podem surgir em iniciativas e diálogos. Libra: Por ser o signo oposto a Áries, os desafios de Mercúrio retrógrado podem afetar os relacionamentos e a necessidade de manter o equilíbrio. Parcerias podem enfrentar conflitos causados por falta de clareza na comunicação. Câncer: Mercúrio retrógrado em Áries forma uma quadratura com Câncer, desafiando este signo em questões emocionais e familiares. Mal-entendidos podem surgir em conversas delicadas ou decisões importantes. Capricórnio: Também em quadratura com Áries, Capricórnio pode se sentir pressionado a revisar estratégias e decisões práticas. A energia retrógrada pode dificultar o planejamento e a execução de objetivos de longo prazo.

Se você tem Sol, Ascendente ou a presença de muitos planetas nestes signos, é bom prestar ainda mais atenção nesse período! Para ver se é o seu caso, veja aqui seu Mapa Astral grátis Personare.

Mercúrio retrógrado e os outros signos

Mas, sim, as pessoas de todos os signos vão passar e sentir Mercúrio retrógrado. O que muda é a intensidade. É que tudo depende de como estará seu Horóscopo neste período do ano (veja mais abaixo).

Geralmente, os outros signos (Sol, Ascendente ou muitos planetas) sentem a retrogradação assim:

Touro: Momento introspectivo. Revisão de questões emocionais e inconscientes. Riscos de mal-entendidos em assuntos privados ou ao lidar com segredos. Reavalie padrões que limitam seu crescimento.

Momento introspectivo. Revisão de questões emocionais e inconscientes. Riscos de mal-entendidos em assuntos privados ou ao lidar com segredos. Reavalie padrões que limitam seu crescimento. Gêmeos: Conversas com amigos podem ficar confusas, e planos para o futuro podem precisar de ajustes. Antes de jogar uma ideia no grupo, confira se todo mundo entendeu direitinho!

Conversas com amigos podem ficar confusas, e planos para o futuro podem precisar de ajustes. Antes de jogar uma ideia no grupo, confira se todo mundo entendeu direitinho! Leão: Atenção com viagens, estudos e crenças pessoais. Mal-entendidos em questões jurídicas ou acadêmicas. Bom momento para revisar planos de longo prazo e retomar aprendizados antigos.

Atenção com viagens, estudos e crenças pessoais. Mal-entendidos em questões jurídicas ou acadêmicas. Bom momento para revisar planos de longo prazo e retomar aprendizados antigos. Virgem: Momento de rever acordos, contratos e expectativas em parcerias. O diálogo pode ficar meio travado, então vale redobrar a paciência antes de qualquer DR ou negociação.

Momento de rever acordos, contratos e expectativas em parcerias. O diálogo pode ficar meio travado, então vale redobrar a paciência antes de qualquer DR ou negociação. Escorpião: Reavaliação de rotinas, trabalho e saúde. Mal-entendidos podem surgir com colegas ou em tarefas diárias. Use o período para ajustar hábitos e rever compromissos profissionais.

Reavaliação de rotinas, trabalho e saúde. Mal-entendidos podem surgir com colegas ou em tarefas diárias. Use o período para ajustar hábitos e rever compromissos profissionais. Sagitário: Revisão em projetos criativos, romances ou questões relacionadas a filhos. Atenção para mal-entendidos em momentos de lazer. Resgate paixões ou hobbies que estavam de lado.

Revisão em projetos criativos, romances ou questões relacionadas a filhos. Atenção para mal-entendidos em momentos de lazer. Resgate paixões ou hobbies que estavam de lado. Aquário: Atenção com comunicação, viagens curtas e negociações. Riscos de mal-entendidos em conversas ou problemas com transportes. Reavalie como você transmite suas ideias.

Atenção com comunicação, viagens curtas e negociações. Riscos de mal-entendidos em conversas ou problemas com transportes. Reavalie como você transmite suas ideias. Peixes: Revisão de finanças, valores e segurança material. Evite decisões financeiras impulsivas. Bom momento para reorganizar orçamentos e ajustar prioridades financeiras.

Seu Horóscopo tem sua verdadeira previsão

Olhar Mercúrio retrógrado para os signos é uma forma simplificada de se preparar para esse momento, mas não é muito precisa. Porque depende do Mapa da pessoa.

O Mapa Astral de cada pessoa é fixo, nunca muda, porque é como uma foto do céu do momento em que você nasceu. Porém, os planetas continuaram a se mover e esse trânsito “conversa” com o nosso Mapa. Isso é o que chamamos de Horóscopo.

Duas pessoas do signo de Virgem, por exemplo, têm Mapas diferentes e, portanto, vão viver a retrogradação mercuriana de forma distinta.

No Personare, você pode ver seu verdadeiro Horóscopo de forma simples e gratuita. Ou seja, a gente calcula para você a “conversa” de Mercúrio com seu Mapa.

Ou seja, você pode ver uma previsão personalizada de Mercúrio retrógrado para você – e dar adeus às previsões para todos os signos ao mesmo tempo. Personalizado é muito melhor e mais correto!

O passo a passo é rápido e fácil:

Acesse aqui seu Horóscopo Personare grátis

Se você não tem cadastro, preencha os seus dados. Se você tem, faça o login no site.

Veja sua lista de trânsitos. Isso mostra com qual área da sua vida cada planeta está falando agora, enquanto esse astro se movimenta no céu.

Procure por Mercúrio na casa. A casa representa a área da vida.

Veja que há um destaque dentro da sua previsão que revela todos os detalhes, de forma personalizada, sobre como você pode viver Mercúrio Retrógrado neste momento (vai ser diferente a cada retrogradação).

No exemplo abaixo, veja que a pessoa vai passar pela retrogradação na Casa 9, ou seja, na área da vida representada por esta casa.

Mercúrio retrógrado é bom para…

Não é só um período para preocupações.

Você sabe que haverá atraso? Medite, leia, faça algo que acalme.

Haverá problemas de comunicação? Tente ter muita clareza e paciência.

Todo mundo pode, portanto, se preparar e até aproveitar Mercúrio retrógrado.

E, sim, há coisas que você pode fazer que são ótimas durante esse trânsito, como, por exemplo:

Revisar: Aproveite para ajustar e reler planos, projetos, trabalhos e compromissos e, assim, corrigir eventuais erros.

Aproveite para ajustar e reler planos, projetos, trabalhos e compromissos e, assim, corrigir eventuais erros. Reavaliar metas: Como estão seus objetivos para este ano? É hora de ajustar a rota.

Como estão seus objetivos para este ano? É hora de ajustar a rota. Concluir pendências: Termine tudo o que está inacabado, resolva o que está parado, mas precisa andar. Só tenha paciência e senso de clareza.

Termine tudo o que está inacabado, resolva o que está parado, mas precisa andar. Só tenha paciência e senso de clareza. Organizar e limpar: Limpe e organize seu espaço pessoal e profissional, libere da sua casa a energia estagnada e crie um ambiente mais produtivo e confortável.

Limpe e organize seu espaço pessoal e profissional, libere da sua casa a energia estagnada e crie um ambiente mais produtivo e confortável. Revisar Contratos: Leia cuidadosamente contratos e, se possível, assine só depois que a retrogradação passar.

Leia cuidadosamente contratos e, se possível, assine só depois que a retrogradação passar. Medite: Pratique a introspecção e a meditação. Isso pode ajudar a ganhar clareza mental e emocional.

Pratique a introspecção e a meditação. Isso pode ajudar a ganhar clareza mental e emocional. Visitar Lugares do Passado: Ir a locais que têm um significado pessoal para você pode trazer questões valiosas para seu processo terapêutico.

Ir a locais que têm um significado pessoal para você pode trazer questões valiosas para seu processo terapêutico. Praticar a Paciência: Aceite que atrasos e contratempos podem ocorrer e tente lidar com isso de maneira calma e racional.

Aceite que atrasos e contratempos podem ocorrer e tente lidar com isso de maneira calma e racional. Reencontre Amigos: Conversar sobre o passado pode trazer alegria e novas perspectivas.

Conversar sobre o passado pode trazer alegria e novas perspectivas. Redefinir Rotinas: Avalie suas rotinas diárias e veja onde pode fazer melhorias. Pequenas mudanças podem trazer grandes benefícios a longo prazo.

Lembre-se: cabe a você escolher como viver esse momento!

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post Mercúrio retrógrado e os signos: veja as suas previsões apareceu primeiro em Personare.