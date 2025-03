Feng Shui e as Fases da Lua: como harmonizar sua casa em cada ciclo lunar

A Lua exerce influência em diversos aspectos da nossa vida e também pode ser usada para equilibrar a energia da nossa casa. No Feng Shui, cada uma das fases da Lua favorece determinados tipos de rituais, limpezas e reorganizações para promover harmonia e bem-estar.

Descubra aqui como aproveitar cada fase lunar para cuidar do seu lar de forma mais consciente e alinhada com os ciclos naturais.

A energia da Lua e a harmonia da casa

As fases da Lua – Nova, Crescente, Cheia e Minguante – são definidas pelo movimento do satélite em torno da Terra e do Sol, causando alternância na face iluminada da lua e na maneira como ela é vista da superfície terrestre.

Essa movimentação influencia diversos aspectos da natureza e da cultura humana, como a Astrologia, as marés, o comportamento das pessoas e crenças pessoais. A Lua está tão presente no dia a dia que, às vezes, nem percebemos. Por exemplo:

Quem nunca consultou um Calendário Lunar antes de cortar o cabelo ?

? E aquela expectativa de um encontro romântico em noite de Lua Cheia?

Lembra da lua sorriso do gato da Alice no País das Maravilhas que aparece de dia no céu?

Assim como a nossa rotina e energia pessoal, os ambientes também podem ser impactados pela influência desses ciclos.

Por isso, combinando Feng Shui e Fases da Lua, é possível criar um espaço mais equilibrado, renovado e alinhado com suas intenções aproveitando o potencial de cada etapa do ciclo lunar.

Como harmonizar sua casa em cada fase da Lua

A seguir, você vai entender a energia de cada fase da Lua e as respectivas dicas de Feng Shui, incluindo uma limpeza energética específica e um ritual para cada momento.

Escolha uma das fases da Lua com a qual você se identifique e sinta conexão para realizar algumas das recomendações. Não precisa fazer todas e nem tudo de uma vez, pois a intenção é para que você possa aproveitar as dicas desse artigo com leveza e sem pressa.

Por exemplo, a cada mês você pode escolher uma fase da lua e um ritual, uma limpeza ou uma das dicas de Feng Shui.

Mas mais importante é aproveitar a conexão e as influências energéticas no tempo certo para você. Experimente, com calma!

Lua Nova

Energias-Chave: inspiração, início, planejamento, afirmações, renovação, criatividade, intenção, ideias, novidade, percepção.

Dicas de Feng Shui para a Lua Nova:

Reorganize os móveis priorizando a circulação livre de obstáculos e mentalizando a abertura de novos caminhos.

Inicie uma reforma ou um projeto de decoração ou renove a pintura da casa ou de um cômodo.

Cuide das plantas: faça mudas, pode galhos e folhas, plante ou replante.

Coloque uma planta nova dentro de casa, no jardim ou na varanda.

Limpeza Energética para a Casa na Lua Nova

Sementes de Girassol são ideias para serem usadas na Lua Nova, pois são indicadas para iluminar os caminhos e semear a energia de sorte, prosperidade e atrair novas oportunidades.

Ferva um litro de água e acrescente oito sementes de girassol.

Desligue, abafe por 10 minutos, coe e espere esfriar.

Depois da limpeza habitual da casa, passe um pano úmido com essa água energizada pelo chão da casa e mentalize suas intenções como se estivesse plantando sementes da sorte e de oportunidades.

Crédito: Maya Ventura Santoro

Ritual de Feng Shui para a Lua Nova

Providencie um papel vermelho e uma caneta preta novos. Então, escreva afirmações para cada área da sua vida que deseja melhorar.

Depois que escrever, leia em voz alta e guarde na mesa de cabeceira, no altar ou perto da entrada da casa. Pode fazer as afirmações de acordo com áreas do Baguá:

Trabalho/Carreira: “Trabalho com harmonia, sucesso, criatividade e prosperidade. Tenho bons clientes e parcerias positivas.”

“Trabalho com harmonia, sucesso, criatividade e prosperidade. Tenho bons clientes e parcerias positivas.” Sabedoria/Espiritualidade: “Confio em minha intuição e assimilo conhecimentos rapidamente e acredito no meu processo de aprendizado.”

“Confio em minha intuição e assimilo conhecimentos rapidamente e acredito no meu processo de aprendizado.” Família : “Minha família é unida, saudável, protegida e aberta ao diálogo e ao respeito.”

: “Minha família é unida, saudável, protegida e aberta ao diálogo e ao respeito.” Prosperidade : “A prosperidade está presente em todas as áreas da minha vida. Agradeço as oportunidades de receber e compartilhar.”

: “A prosperidade está presente em todas as áreas da minha vida. Agradeço as oportunidades de receber e compartilhar.” Sucesso : “Tenho disciplina, acredito no meu potencial e atraio oportunidades para realizar objetivos com êxito.”

: “Tenho disciplina, acredito no meu potencial e atraio oportunidades para realizar objetivos com êxito.” Relacionamentos : “Encontro afeto e acolhimento todos os dias. Meu relacionamento amoroso é harmonioso e ilumina a minha vida.”

: “Encontro afeto e acolhimento todos os dias. Meu relacionamento amoroso é harmonioso e ilumina a minha vida.” Criatividade : “Faço algo novo e diferente todos os dias. Mantenho contato com a minha fonte criativa.”

: “Faço algo novo e diferente todos os dias. Mantenho contato com a minha fonte criativa.” Amigos : “Agradeço a conexão com pessoas, benfeitores e situações que me ajudam a realizar minha missão.”

: “Agradeço a conexão com pessoas, benfeitores e situações que me ajudam a realizar minha missão.” Centro/Saúde: “Eu me respeito, cuido do meu corpo e da minha mente com escolhas saudáveis. Equilibro a vida pessoal e profissional.”

Lua Crescente

Energias-Chave: vitalidade, crescimento, expansão, desenvolvimento, realização, movimento, proatividade, amplitude, iniciativa.

Dicas de Feng Shui para Lua Crescente

Renove a decoração: almofadas, tapetes, cortinas, esculturas, objetos, vasos, quadros, luminárias – limpe, troque ou coloque algo novo.

Inclua na sala ou em um local visível uma imagem que expresse crescimento e expansão, por exemplo: pássaros voando, árvore com frutos, um caminho iluminado.

Cuide de um canto ou um cômodo da casa, limpando e colocando um objeto novo vermelho, um cristal como a pirita ou uma planta grande com folhagens abundantes e crescimento para o alto. Essas simbologias estão ligadas ao sucesso e à prosperidade.

Limpeza Energética para a Casa na Lua Crescente

Os principais ingredientes para usar na Lua Nova são o Manjericão Verde e o Manjericão Roxo, que juntos simbolizam amor e coragem e ajudam na abertura de caminhos, na energia de expansão e motivam realizações.

Em um litro de água coloque 3 ramos de manjericão verde e 3 ramos de manjericão roxo e deixe ferver.

Desligue, abafe por 10 minutos, coe e aguarde esfriar.

Depois da limpeza da casa, passe um pano umedecido com esse preparo pelo chão de todos os cômodos, com a intenção de crescimento e evolução na vida pessoal e profissional.

Crédito: Maya Ventura Santoro

Ritual de Feng Shui para a Lua Crescente

Movimente a energia da sua casa mudando 27 coisas de lugar.

Esse ritual estimula a movimentação de energia e a iniciativa para mudanças e desenvolvimento do que deseja para a vida pessoal e profissional.

Escolha 27 itens de qualquer lugar da casa, como: esculturas, quadros, almofadas, tapetes, vasos, plantas, livros, luminárias, velas, móveis, objetos, enfeites, mesas (de centro, de apoio, laterais), cristais, cestos, caixas decorativas.

Mas faça isso mentalizando a energia do movimento, do crescimento e da expansão.

Lua Cheia

Energias-Chave: magnetismo, extroversão, sociabilidade, motivação, alegria, entusiasmo, abundância, prosperidade, impulsividade, autoconfiança.

Dicas de Feng Shui para a Lua Cheia:

Faça ou refaça curas e ativações de Feng Shui que serão potencializadas pela força e amplitude da Lua Cheia. Por exemplo, você pode energizar seus cristais lavando-os em água corrente e deixando-os sob a luz ou a energia da primeira noite de lua cheia.

que serão potencializadas pela força e amplitude da Lua Cheia. Por exemplo, você pode energizar seus cristais lavando-os em água corrente e deixando-os sob a luz ou a energia da primeira noite de lua cheia. Decore a mesa de jantar, que é um símbolo de prosperidade , com arranjos de flores (vermelhas, amarelas ou violetas) e frutas (laranjas, uvas ou as frutas de época).

, com arranjos de flores (vermelhas, amarelas ou violetas) e frutas (laranjas, uvas ou as frutas de época). Cuide do seu fogão para cultivar a energia da prosperidade na vida. Veja se todas as bocas e o forno estão funcionando bem, mantenha o fogão limpo e use-o com frequência. Isso ajuda na energia da prosperidade.

Limpeza Energética para a Casa na Lua Cheia

Temos 3 ingredientes que ativam a prosperidade, a vitalidade e a coragem: louro, alecrim e tomilho. O ritual a seguir pode te ajudar a saber o que fazer e atrair o que mais precisa para esse momento pensando no forte potencial dessa fase da lua.

Faça no primeiro ou segundo dia de Lua Cheia.

Ferva em um litro de água 3 folhas de louro, 3 ramos de alecrim e 3 ramos de tomilho.

Desligue, abafe por 10 minutos, coe e aguarde esfriar.

Depois da limpeza habitual da casa, passe um pano úmido com essa mistura energizada pelo chão da casa e mentalizando prosperidade, vitalidade e coragem.

Crédito: Maya Ventura Santoro

Ritual de Feng Shui para a Lua Cheia

Prepare a sua casa para uma celebração com refeições de qualidade, arranjos de flores, itens bonitos na mesa de jantar e na sala ou no espaço de convivência.

Use o seu fogão e a mesa de jantar (símbolos de prosperidade) .

. Pode ser um jantar, um almoço ou lanche da tarde – o importante é que tudo seja feito com alegria e gratidão.

Coloque um spray de ambiente, óleo essencial ou incenso de canela para a vibração de prosperidade.

para a vibração de prosperidade. Promover encontros com amigos, com a família e com pessoas queridas em casa é uma forma de expressar gratidão e prosperidade, simbolizando a energia iluminada de receber e compartilhar, especialmente nessa fase de fartura da lua cheia.

Lua Minguante

Energias-Chave: recolhimento, introspecção, reflexão, observação, avaliação, acolhimento, discernimento, desapego, depuração.

Dicas de Feng Shui para a Lua Minguante:

Faça uma boa faxina limpando detalhes e cantos esquecidos. Enquanto realiza a limpeza, mentalize a eliminação das negatividades e a purificação física e energética dos ambientes.

Organize uma gaveta, um armário, uma estante, um cômodo separando itens para doação, conserto e/ou reciclagem, pois nessa fase a energia ajuda a livrar-se do que não serve mais e a desapegar.

Conserte itens em casa, por exemplo, encanamentos. Aproveite a simbologia da Lua de diminuir e eliminar, com a intenção de minguar vazamentos e coisas a serem consertadas.

Limpeza Energética para a Casa na Lua Minguante:

Faça uma purificação com Eucalipto, que proporciona forte energia de proteção e elimina as vibrações negativas dos ambientes.

Ferva um litro de água com 6 gotas do óleo essencial de eucalipto (ou 6 ramos com folhas de eucalipto).

Depois da faxina, passe um pano úmido com essa mistura purificadora em todos os cômodos da casa mentalizando eliminação de tristezas, negatividades e impurezas.

Crédito: Maya Ventura Santoro

Ritual de Feng Shui para a Lua Minguante:

Silêncio e Desapego:

Caminhe pelos cômodos da sua casa em silêncio, sem falar com ninguém e sem usar o celular.

Faça isso com tranquilidade, observando cada detalhe e cada item que compõe esse espaço.

Perceba se há coisas que podem ser retiradas, assim como sentimentos que não deseja mais e precisa deixar ir.

Depois, sente-se e escreva tudo isso num papel e queime em seguida. Essa parte pode ser feita ao som de um mantra ou de uma música bem suave.

Dedique de 15 minutos a meia hora para esse ritual de desapego, bem favorecido nessa fase.

Cris Ventura

Encantou-se com o Feng Shui a partir das aplicações da arte milenar em sua casa e dos resultados em sua vida. Ministra palestras e presta consultorias para residências e empresas.

crisfengshui@gmail.com

