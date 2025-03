O Ano Novo Astrológico começa no exato momento que o Sol entra no primeiro signo do zodíaco, que é Áries. Mas por que Áries e não Capricórnio, que é o signo de 1º de janeiro?

Aqui você vai entender porque a ordem dos signos começa em Áries e vai até Peixes e, consequentemente, a origem da data mais importante no calendário astrológico, o Ano Novo.

A origem do primeiro signo do zodíaco

Na Astrologia, o primeiro signo do zodíaco não começa em janeiro, como no calendário convencional, porque o zodíaco se baseia no movimento do Sol ao longo do ano e está diretamente relacionado aos ciclos naturais da Terra.

Por isso, diferente do nosso calendário civil, o zodíaco não possui começo fixo. Todo ano, a data e a hora que um signo inicia e termina mudam ligeiramente devido ao movimento do Sol no céu.

Assim, a data de início do Ano Novo Astrológico também pode mudar. O que não muda é o primeiro signo do zodíaco, que sempre é Áries.

Isso porque, segundo o astrólogo Alexey Dodsworth, autor do Mapa Astral e do curso de Astrologia do Personare, a data do ano novo foi definida com base no Equinócio de Primavera no Hemisfério Norte.

Esse momento marca o fim do inverno e o início de um novo ciclo de crescimento da natureza, um conceito essencial para civilizações agrárias e considerado um marco de renovação.

Por que Áries é o primeiro signo do zodíaco?

Na época em que os estudiosos estavam consolidando a Astrologia como uma área de conhecimento, usaram as constelações visíveis no céu como referência para nomear os doze signos do zodíaco.

Então, no momento do Equinócio de Primavera, o exato ponto em que Sol estava cruzando o Equador do Hemisfério Sul para o Hemisfério Norte coincidiu com a constelação de Áries no céu.

No entanto, é importante entender que signos e constelações são conceitos diferentes:

Constelações : são agrupamentos de estrelas que possuem tamanhos variados e se movem lentamente pelo céu.

: são agrupamentos de estrelas que possuem tamanhos variados e se movem lentamente pelo céu. Signos zodiacais: são divisões artificiais e matemáticas da faixa celeste em 12 partes iguais, cada uma com 30 graus, independente do tamanho real das constelações. Os signos nunca mudam.

Ou seja, o nome do signo de Áries foi dado em homenagem à constelação de Áries, mas não são a mesma coisa.

A simbologia de Áries como primeiro signo

A escolha de Áries para abrir o zodíaco tem forte relação com o Equinócio de Primavera e a chegada de um novo ciclo de crescimento.

Por isso, Áries simboliza o início da jornada, o impulso para novos começos, a coragem e a energia bruta.

Sofia Vaz explica: “Áries anuncia que o inverno (período de escassez) ficou para trás. É quando o Sol começa a ‘vencer a escuridão’ simbólica, ganhando força até seu auge no verão. Muito da simbologia de Áries vem dessa relação com o início da Primavera: a ‘vida’ vencendo a ‘morte’”.

Com isso, Áries, regido por Marte, representa essa força impulsiva e pioneira, aquele que dá o primeiro passo sem hesitar. No ciclo zodiacal, ele é a centelha inicial que desencadeia todo o processo de desenvolvimento ao longo dos doze signos.

Por isso, o símbolo do signo de Áries representa os chifres de um carneiro, simbolizando a iniciativa, energia e coragem características desse signo.

Áries e o pioneirismo de cada pessoa

Todo mundo tem Áries no Mapa Astral. O signo está presente em uma casa do seu Mapa e isso significa que há um lado da sua personalidade que é ariano, ou seja, pioneiro e corajoso.

Ao encontrar o signo no seu Mapa, ele estará em uma casa astrológica regendo os temas dessa casa. E fazer isso é muito simples e rápido. Siga o passo a passo:

Abra o seu Mapa Astral grátis no Personare

Inclua seus dados de nascimento

O seu Mapa tem um Menu que está à esquerda da tela, chamado Perfil Astrológico

Clique no Menu e escolha a opção Signos nas Casas

Agora, procure por Áries e veja qual é a casa em que o signo está no seu Mapa.

e veja qual é a casa em que o signo está no seu Mapa. Veja o exemplo da imagem ao lado. No Mapa desta pessoa, Áries está na Casa 6.

Onde você é primeiro?

Agora que você já sabe basta ver abaixo o seu lado ariano e pioneiro na vida.

Casa 1 : Pioneirismo na identidade e na forma de se apresentar ao mundo.

: Pioneirismo na identidade e na forma de se apresentar ao mundo. Casa 2 : Iniciativa e coragem na forma de ganhar dinheiro e lidar com recursos.

: Iniciativa e coragem na forma de ganhar dinheiro e lidar com recursos. Casa 3 : Pioneirismo na comunicação, aprendizados e expressão pessoal.

: Pioneirismo na comunicação, aprendizados e expressão pessoal. Casa 4 : Atitude e impulso no lar e na vida familiar.

: Atitude e impulso no lar e na vida familiar. Casa 5 : Criatividade ousada e espontaneidade nos romances e na diversão.

: Criatividade ousada e espontaneidade nos romances e na diversão. Casa 6 : Determinação e iniciativa no trabalho e na saúde.

: Determinação e iniciativa no trabalho e na saúde. Casa 7 : Atitude direta e decisiva nas relações e parcerias.

: Atitude direta e decisiva nas relações e parcerias. Casa 8 : Coragem para transformações profundas e para lidar com crises.

: Coragem para transformações profundas e para lidar com crises. Casa 9 : Pioneirismo em viagens, estudos e na busca por conhecimento.

: Pioneirismo em viagens, estudos e na busca por conhecimento. Casa 10 : Ambição e liderança na carreira e na vida pública.

: Ambição e liderança na carreira e na vida pública. Casa 11 : Iniciativa e dinamismo na vida social e nos projetos coletivos.

: Iniciativa e dinamismo na vida social e nos projetos coletivos. Casa 12: Força interior e coragem para lidar com desafios internos e espirituais.

Agora que você sabe como Áries influencia sua vida, pode usar essa energia pioneira para se destacar e conquistar seus objetivos!

