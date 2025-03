Ano novo em março? Descubra por que a Astrologia começa agora

Você sempre acreditou que o ano novo começa em 1º de janeiro? Para a Astrologia, isso não poderia estar mais errado. O verdadeiro começo do ano só acontece em março, quando o Sol entra em Áries, marcando um novo ciclo de energia e transformação.

E você pode se beneficiar e muito desse momento! Chamada de Ano Novo Astrológico, é a data perfeita para refletir sobre objetivos pessoais, definir novas direções e trabalhar no seu autoaperfeiçoamento.

Mas por que o Ano Novo Astrológico acontece em março? O que isso significa para você? Vamos te contar tudo agora!

Por que o Ano Novo Astrológico é em março?

Diferente do nosso calendário gregoriano, que marca o início do ano em 1º de janeiro, a Astrologia segue os movimentos do Sol e dos planetas.

Por isso, o Ano Novo Astrológico acontece no momento exato em que o Sol entra em Áries, o primeiro signo do zodíaco, iniciando um novo ciclo de 12 meses. Em 2025, essa virada vai acontecer exatamente às 06h02 do dia 20 de março.

Além disso, esse momento também coincide com o Equinócio de Outono no hemisfério sul e o Equinócio de Primavera no hemisfério norte, um ponto de equilíbrio entre dia e noite, simbolizando um renascimento e recomeço.

O que torna essa data tão importante?

A entrada do Sol em Áries é um marco porque representa o início de uma nova jornada astrológica, um momento de renovação.

“Da mesma maneira que a madrugada do dia 31 de dezembro para 1º de janeiro pode ser um momento carregado de simbolismo no qual desejamos renovar nossos votos de esperança para um novo ciclo melhor, essa data pode ser um marco de transição e renovação”, destaca a astróloga Naiara Tomayno.

Além disso, o Mapa Astral do momento exato em que isso acontece é usado para prever as principais tendências coletivas do ano.

Esse mapa é calculado com base nas capitais e horário exatos do equinócio e revela aspectos importantes para cada país, como por exemplo:

Ascendente do ano : define a energia predominante

: define a energia predominante Posição dos planetas tendências econômicas, sociais e políticas

tendências econômicas, sociais e políticas Aspectos entre os planetas: eventos marcantes que podem ocorrer ao longo do período

Astrólogos do mundo todo fazem essa análise, ajudando a interpretar os desafios e oportunidades do novo ciclo.

A astróloga Vanessa Tuleski lembra, por exemplo, que a guerra entre Rússia e Ucrânia começou em 2022 no mesmo dia em que Vênus, Marte e Plutão em Capricórnio chegaram aos mesmos graus de concentração de planetas em Capricórnio em 2020, quando estourou a pandemia de Covid-19.

Como se preparar para o Ano Novo Astrológico

Agora que você sabe por que o Ano Novo Astrológico começa em março, que tal se preparar para esse novo ciclo?

Afinal, esta é uma excelente oportunidade para se preparar energeticamente e renovar suas metas e intenções.

Então, veja as dicas dos especialistas do Personare:

1. Faça uma limpeza energética e elimine bloqueios

Antes de iniciar um novo ciclo, que tal se livrar de padrões e energias antigas?

Experimente esta limpeza energética focada em ano novo

Organize sua casa, tirando o que não usa mais;

Um banho de ervas de ano novo também cai muito bem nesta época

2. Relembre suas previsões e planeje seus próximos passos

Você lembra das previsões do seu signo para 2025? É o momento perfeito para revisá-las!

Aqui estão as previsões de todos os signos para 2025

Veja as tendências para o seu signo solar e também do Ascendente para ter uma visão completa do ano

Você pode conferir o que das previsões já se concretizou, mas, principalmente, o que ainda pode acontecer neste ano

3. Defina intenções e manifeste um novo ciclo

Assim como em 31 de dezembro, essa é uma ótima data para definir metas. Com base nas previsões do ano que você acabou de ver, pergunte-se:

O que quero manifestar neste novo ciclo?

Como posso agir de forma mais autêntica e corajosa?

O que preciso deixar para trás?

4. Celebre o Equinócio com um ritual especial

No hemisfério sul, o Ano Novo Astrológico coincide com o Equinócio de Outono, época importante de agradecimento e introspecção.

No calendário celta, esse momento é celebrado com o Ritual de Mabon, uma prática poderosa para refletir sobre aprendizados e se preparar para o inverno.

Mas caso não possa participar de um verdadeiro e sagrado ritual, você pode:

Fazer um altar saudando os deuses e deusas de Mabon (veja como aqui)

Acender incensos mais utilizados de benjoim, mirra, sálvia, maracujá e papoula

Utilizar roupas e objetos nas cores marrom, verde, laranja e amarela

Meditar e agradecer por tudo que você já conquistou. Aqui no YouTube do Personare você encontra uma série de meditações guiadas. Escolha a sua!

O Ano Novo Astrológico de 2025 está chegando, trazendo energia de renovação, ação e transformação. Aproveite esse momento para dar um novo rumo à sua vida e alinhar suas intenções para um ciclo ainda mais próspero!

