Um novo ciclo se inicia na Astrologia, mas, com ele, chegam muitas dúvidas e interpretações equivocadas. Por isso, neste artigo, reunimos os principais mitos e verdades sobre o Ano Novo Astrológico.

A partir das análises dos astrólogos do Personare, vamos entender o que realmente faz sentido dentro da Astrologia e o que é apenas uma crença popular sem fundamento.

Faça parte do grupo de Astrologia do Personare no WhatsApp

Mitos e verdades sobre o Ano Novo Astrológico

Veja agora se o que você sabe sobre o Ano Novo Astrológico é real ou não:

O ano começa em janeiro

Para a Astrologia, é mito. Isso porque o Ano Novo Astrológico tem início com a entrada do Sol em Áries, primeiro signo do zodíaco.

Esse evento ocorre em março, no exato momento do Equinócio, e marca um novo ciclo, trazendo renovação e novas oportunidades.

Diferente do calendário gregoriano, que tem origem em um decreto romano, a Astrologia se baseia no movimento do Sol e nas estações do ano. E Áries, signo de ação e iniciativa, simboliza esse recomeço.

Ano Novo Astrológico revela previsões

É verdade. Segundo a astróloga Naiara Tomayno, o Mapa Astral do momento exato da virada do Ano Novo Astrológico é uma ferramenta essencial para prever tendências econômicas, sociais e políticas de cada país.

Com base na posição dos astros, é possível analisar fatores como:

o Ascendente do ano, que define a energia predominante,

do ano, que define a energia predominante, os aspectos entre os planetas, que indicam eventos marcantes ao longo do período.

Essas interpretações ajudam a compreender os desafios e oportunidades que se desenrolam até o próximo Ano Novo Astrológico.

Ano Novo Astrológico 2025: prepare-se para reviravoltas e novos caminhos

Existe um planeta regente para cada ano

É mito. Não existe planeta regente do ano, e a ideia de que um astro comanda um ciclo anual não tem embasamento astrológico.

O astrólogo Leonardo Lemos explica que o conceito de regência anual popularizado no Brasil tem origem em um sistema atribuído aos caldeus, que estabeleciam uma sequência fixa de planetas repetida a cada 36 anos.

No entanto, diferentes tradições astrológicas analisam os períodos de formas variadas. Em vez de buscar um único planeta regente, a abordagem mais precisa é observar os trânsitos planetários e seus impactos ao longo do ano.

Para 2025, por exemplo, alguns astros e aspectos específicos terão mais relevância para os acontecimentos do período, é o caso de Saturno e Netuno, que fazem uma conjunção importante e que sinaliza reviravoltas.

Existe um signo regente para cada ano

É mito. E segue a mesma lógica do planeta regente. No entanto, um signo se destaca em 2025: Peixes. Isso não quer dizer que Peixes seja o regente de 2025, mas que o ano terá uma forte energia pisciana.

Isso porque, segundo as previsões para o Ano Novo Astrológico 2025, o mapa do ano para o Brasil tem Ascendente em Peixes.

Segundo a astróloga Vanessa Tuleski, o signo pode se manifestar de maneira positiva ou negativa. O lado desafiador inclui vitimismo, paralisia, vícios, abuso de substâncias ou outras formas de escapismo.

Na Numerologia, 2025 é um Ano Universal 9, número associado ao altruísmo e à compaixão, características ligadas a Peixes, reforçando ainda mais essa conexão.

Ano Novo Astrológico é ótimo para rituais

É verdade. Assim como o tradicional Réveillon de 31 de dezembro, o Ano Novo Astrológico é um marco de transição e renovação.

Além disso, segundo Naiara, Áries traz a energia da ação, coragem e renovação, por isso é o momento ideal para dar novos passos e redefinir metas.

Dessa maneira, celebrações da passagem do Sol em Peixes para Áries funcionam como um ato de atração e manifestação dos nossos desejos.

Veja aqui rituais para o Ano Novo Astrológico

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post Mitos e verdades sobre o Ano Novo Astrológico apareceu primeiro em Personare.