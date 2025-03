Mês de Áries: data, previsões e conselhos

O mês de Áries é a primeira fase do ano novo astrológico. O Sol inicia sua passagem pelo primeiro signo do zodíaco, nos convidando a despertar para um novo ciclo e iniciar uma nova jornada em direção ao nosso próprio desenvolvimento.

A partir do dia 20 de março de 2025, exatamente às 06h02, o Sol chega ao Signo de Áries, mudando a onda energética de todos nós, seja qual for o seu signo.

Se você fez o “dever de casa” no mês de Peixes, se dispondo a mergulhar fundo em questões inconscientes e relacionadas ao passado, agora é hora de voltar ao presente e encarar a vida de frente. Afinal, figurinha repetida não completa álbum, não é mesmo?

O que significa Sol em Áries

Na Astrologia, cada mês começa quando o Sol entra em um signo. Mas isso não acontece no dia 1 do calendário que estamos acostumados.

Por isso, o mês de Áries começa entre os dias 18 e 21 de março. O dia exato muda a cada ano. Em 2025, o mês de Peixes começar em 20 de março, às 06h02.

Mas quando o Sol entra no Signo de Áries, temos um evento astrológico muito importante: o início do Ano Novo Astrológico 2025, junto com o equinócio da Primavera no Hemisfério Norte (e do outono no Hemisfério Sul).

O Ano Astrológico sempre começa quando o Sol entra em Áries e termina quando o Sol passa por Peixes. Essa passagem simboliza o início de um novo ciclo e o renascimento da energia vital. Não é à toa que também celebramos a Páscoa durante esta época do ano.

Nesse período, as características associadas a Áries, como coragem, assertividade e iniciativa, tendem a ser mais presentes e influentes em nossa vida. Por isso, aproveite o momento para questionar limitações, enfrentar desafios e buscar novas possibilidades.

Mas, mesmo que você não seja um ariano nato, verá neste artigo em que áreas este signo desempenha um papel importante na sua identidade, ainda que de forma inconsciente.

Quando não abraçamos essa parte da personalidade, nos sentimos ansiosos e tendemos a nos autossabotar nas situações e nos assuntos relacionados a Áries.

A energia de Áries

O símbolo de Áries (como você vê ao lado) pode ser visto tanto como a fonte da vida (de onde jorram as energias vitais) quando os chifres de um carneiro, animal conhecido por sua força e capacidade de abrir caminho em meio a obstáculos. No melhor estilo se jogar de cabeça.

Uma vez que nada ou ninguém pode determinar o nosso destino (afinal, temos o livre-arbítrio), o mês de Áries nos convida a olhar para o futuro com coragem. Portanto, é hora de pensar no passo que podemos dar agora, neste momento presente.

Áries manda avisar que somos capazes de agir por conta própria, sem esperar ou depender de ninguém. É por isso que Áries tem a fama (um tanto justificada, é bem verdade) de ser impulsivo.

Mas o desafio do Mês de Áries é não se preocupar tanto com os resultados, e sim, em tomar a iniciativa e agir. Claro que essa não é uma tarefa fácil para todo mundo. Mudanças podem ser muito desafiadoras (ou até ameaçadoras).

A questão (e o grande segredo do momento!) é saber que esta energia pode te libertar ou fazer você perceber do que mais é capaz de conquistar daqui pra frente.

Como aproveitar o Mês de Áries

O mês de Áries é uma fase poderosa para descobrir mais sobre si, o que quer e onde quer chegar. Sendo assim, preste atenção aos seguintes pontos para aproveitar o melhor desta temporada:

Encontre sua força interior. Assim como o carneiro utiliza sua força e determinação para superar obstáculos, busque em si o que faz você levantar da cama e lutar pelo que deseja. Trace objetivos e metas. Seja na vida pessoal ou profissional, estabeleça objetivos claros e realistas que estejam alinhados com seus valores e interesses no momento. Pratique atividades físicas. Nada melhor do que um exercício físico para manter-se em movimento e com motivação, mesmo diante de adversidades e desafios. Pratique a resiliência. Se inspire na energia de Áries para desenvolver essa capacidade e adaptar-se às mudanças e desafios que surgirem em seu caminho. Cultive a autenticidade. A conexão entre o símbolo de Áries e a fonte da vida sugere a importância de ser fiel a si e de buscar a verdadeira essência de sua personalidade. Dessa forma, se esforce para ser autêntico em suas ações, decisões e relações, e seja fiel aos seus valores e propósitos.

O Mês de Áries para quem é de Áries

Se você nasceu no mês de Áries, significa que o dia do seu aniversário está chegando. Na Astrologia, o aniversário é conhecido como Revolução Solar.

A Revolução Solar é quando o Sol chega ao exato grau que estava quando você nasceu. Isso gera um Mapa que vale por um ano, ou seja, do seu aniversário neste ano até o próximo. Esse Mapa revela sobre você pode conduzir sua evolução neste ciclo.

O Mês de Áries para todos os signos

Durante o Mês de Áries, mesmo que seu signo seja outro, o Sol sempre está iluminando uma parte da sua vida. Ou seja, ele destaca questões diferentes na vida de cada um de nós.

Para você saber qual é a área da sua vida que o Sol está iluminando agora, veja no passo a passo:

Veja que você terá um número de trânsitos. Significa que alguns planetas estão se conectando com o seu Mapa Astral neste momento.

neste momento. Procure pelo trânsito de “Sol na Casa…” e veja qual é o número da casa que está em destaque neste momento.

Depois de ver o Sol no seu Horóscopo, saiba como se preparar para este mês:

Sol na Casa 1: É hora de se reconectar com sua identidade, iniciar novos projetos e cuidar da aparência física, aproveitando a energia para experimentar algo novo e melhorar a autoimagem.

É hora de se reconectar com sua identidade, iniciar novos projetos e cuidar da aparência física, aproveitando a energia para experimentar algo novo e melhorar a autoimagem. Sol na Casa 2: Reavaliar as finanças, estabelecer prioridades de valor e desenvolver habilidades para aumentar a autoconfiança são essenciais neste período, buscando segurança e estabilidade financeira.

Reavaliar as finanças, estabelecer prioridades de valor e desenvolver habilidades para aumentar a autoconfiança são essenciais neste período, buscando segurança e estabilidade financeira. Sol na Casa 3: Melhore suas habilidades de comunicação, busque novos conhecimentos e amplie sua rede de contatos, favorecendo o desenvolvimento intelectual e social.

Melhore suas habilidades de comunicação, busque novos conhecimentos e amplie sua rede de contatos, favorecendo o desenvolvimento intelectual e social. Sol na Casa 4: Cuidar do lar, fortalecer laços familiares e refletir sobre suas raízes são ações recomendadas para nutrir a sensação de pertencimento e conforto.

Cuidar do lar, fortalecer laços familiares e refletir sobre suas raízes são ações recomendadas para nutrir a sensação de pertencimento e conforto. Sol na Casa 5: Busque novas experiências que estimulem a criatividade, pratique a autoexpressão e equilibre o prazer com compromissos, realçando a alegria de viver.

Busque novas experiências que estimulem a criatividade, pratique a autoexpressão e equilibre o prazer com compromissos, realçando a alegria de viver. Sol na Casa 6: Reavalie e ajuste suas rotinas, cuide da saúde e dedique-se ao trabalho e deveres, visando maior eficiência e bem-estar.

Reavalie e ajuste suas rotinas, cuide da saúde e dedique-se ao trabalho e deveres, visando maior eficiência e bem-estar. Sol na Casa 7: Aprofunde relações, busque equilíbrio entre individualidade e apoio mútuo e colabore em parcerias, melhorando a comunicação e a compreensão.

Aprofunde relações, busque equilíbrio entre individualidade e apoio mútuo e colabore em parcerias, melhorando a comunicação e a compreensão. Sol na Casa 8: Encare sombras, aprofunde-se na intimidade e gerencie recursos compartilhados, buscando transformação e renovação pessoal.

Encare sombras, aprofunde-se na intimidade e gerencie recursos compartilhados, buscando transformação e renovação pessoal. Sol na Casa 9: Busque aprendizado, embarque em novas aventuras, conecte-se com suas crenças e pratique a honestidade, visando crescimento espiritual e intelectual.

Busque aprendizado, embarque em novas aventuras, conecte-se com suas crenças e pratique a honestidade, visando crescimento espiritual e intelectual. Sol na Casa 10: Estabeleça metas, aumente sua visibilidade e assuma responsabilidades, buscando sucesso e reconhecimento.

Estabeleça metas, aumente sua visibilidade e assuma responsabilidades, buscando sucesso e reconhecimento. Sol na Casa 11: Reflita sobre aspirações futuras, participe de grupos e busque oportunidades profissionais alinhadas com seus objetivos.

Reflita sobre aspirações futuras, participe de grupos e busque oportunidades profissionais alinhadas com seus objetivos. Sol na Casa 12: Dedique-se a atividades que promovam o autoconhecimento, cuide da saúde emocional e envolva-se em práticas solitárias, preparando-se para um novo ciclo.

Tati Magalhães

Taróloga e astróloga especializada em Astrologia Natal e Infantil.

oi@tatimagalhaes.com

