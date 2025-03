Se pra você o ano começou agora (e de fato o Ano Novo Astrológico sim), chego com as previsões amorosas para cada signo em 2025.

Spoiler: 2025 será muito intenso para o amor para todos os signos! As previsões para os signos já mostravam isso.

Por quê?

Com eclipses, planetas retrógrados e trânsitos que mexem profundamente com os relacionamentos, casais e solteiros vão precisar de maturidade para lidar com desafios e oportunidades.

Não importa o seu signo, 2025 vai trazer mudanças na vida amorosa. Para alguns, será um ano de muitas oportunidades. Para outros, de encerramento de ciclos. Porém, para todos será um período de crescimento.

O importante é entender o que está ao seu controle e o que precisa ser deixado para trás.

Previsões amorosas para cada signo em 2025

Aqui, você pode ver as previsões amorosas para 2025 para o seu signo. Mas para entender melhor como esses movimentos vão se manifestar na sua vida, é fundamental olhar para o seu signo solar e também o seu Ascendente. Portanto, o ideal é ler as previsões para os dois signos!

Áries: um novo começo no amor

Prepare-se para uma fase de grande paixão e intensidade. A partir de maio, um novo começo pode acontecer na sua vida amorosa, trazendo aquela sensação de empolgação e otimismo. Mas tem um detalhe: essa energia pode ser altamente idealizada.

Se vier a se decepcionar porque idealizou o outro e o outro não correspondeu, entenda que quem idealizou foi você. Não tem ninguém te enganando.

Dica: se joga, mas sem cobrar do outro aquilo que está na sua cabeça.

Touro: mudanças internas refletem no amor

Se você está achando que já resolveu tudo no amor, pode ter surpresas. Urano, que vem mexendo com seus relacionamentos há anos, vai sair temporariamente do seu signo entre julho e novembro, mas volta com tudo depois.

Se você achou que encontrou a pessoa certa e que acabou a novela, cuidado! O assunto ainda não está finalizado até abril de 2026.

Dica: se o relacionamento for sólido, vai resistir às mudanças. Se for instável, pode passar por grandes reviravoltas.

Gêmeos: um furacão no amor

Urano entra no seu signo em julho, trazendo um chacoalhão nos relacionamentos. Casais podem sentir uma vontade de mudar tudo, e solteiros podem conhecer alguém que chega de forma avassaladora.

Quem estiver num relacionamento morno vai ter que decidir se conserta ou termina. E quem estiver solteiro pode conhecer alguém que mude tudo, mas sem garantia de que veio para ficar.

Dica: evite tomar decisões impulsivas. Urano traz surpresas, mas nem todas são duradouras.

Câncer: o amor em alta

Com Júpiter no seu signo, você vai atrair oportunidades amorosas. Relacionamentos podem melhorar porque você estará se sentindo melhor consigo mesmo.

Ou você melhora o seu relacionamento, ou melhora com outra pessoa. Mas melhora.

Dica: se estiver solteiro, cuidado para não se sentir a última Coca-Cola do deserto e acabar muito seletivo.

Leão: relacionamentos em transformação

Plutão vai ativar a área do seu Mapa que fala de relacionamentos, por isso, suas relações devem passar por mudanças profundas. Alguém pode chegar para mexer com você, ou seu relacionamento atual pode passar por uma fase intensa de crescimento.

Seu casamento pode acabar? Pode. Mas também pode se transformar e renascer de outro jeito.

Dica: evite relações de controle e manipulação. O que começa agora pode ter impacto de longo prazo.

Virgem: hora de mudar a forma de amar

Os eclipses de 2025 vão mexer diretamente com seus relacionamentos, exigindo mudanças. Se quiser que seu amor cresça, vai ter que abrir mão do perfeccionismo e do controle.

A pergunta para os virginianos é: de que maneira você piora seus relacionamentos? Se não mudar, pode acabar sozinho.

Dica: se quer estabilidade, pare de complicar.

Libra: relações postas à prova

Saturno e Netuno na sua casa 7 significam que o amor será testado pelo tempo. Se você está num relacionamento frágil, pode acabar. Mas se conhecer alguém novo entre abril e maio, atenção! Pode ser cilada.

Se tiver casado, prepare-se. Até 2027, seu relacionamento tem que passar pelo teste do tempo.

Dica: paciência! Relacionamentos sólidos podem sair fortalecidos.

Escorpião: mudanças no relacionamento ainda não acabaram

Urano segue em Touro, sua casa 7, até abril de 2026. Ou seja, a novela do amor ainda não chegou ao último capítulo.

Nos 45 do segundo tempo, ainda pode ter mudança na sua vida amorosa.

Dica: adapte-se às transformações ou elas vão te engolir.

Sagitário: reviravoltas no amor

Urano vai mexer com sua casa 7, trazendo instabilidade nos relacionamentos. Quem está casado pode se sentir inquieto, e quem está solteiro pode conhecer alguém de forma inesperada.

Se seu casamento estiver morno, Urano pode bagunçar tudo. Mas se você estiver sozinho, pode aparecer alguém que vira sua vida de cabeça para baixo.

Dica: se estiver num relacionamento estável, cuidado com impulsos repentinos.

Capricórnio: confusão na vida doméstica e amorosa

Saturno e Netuno na casa 4 trazem dúvidas sobre vida familiar. Se o relacionamento não estiver bom, você pode tentar resolver mudando de casa – mas isso não resolve o problema.

Quantas casas você vai mudar para tentar dar conta do problema do relacionamento?

Dica: encare as questões emocionais antes de buscar soluções externas.

Aquário: o amor reflete seu processo interno

Com Plutão no seu signo, o foco é sua transformação pessoal. Isso significa que suas relações vão acompanhar seu processo de mudança.

Quem passa pelo fogo de Plutão sai diferente. A questão é: quem você será quando tudo isso acabar?

Dica: relações baseadas em máscaras vão ruir. Seja autêntico.

Peixes: tempo de amadurecimento amoroso

Os eclipses em Peixes vão exigir que você aprenda a se priorizar no amor. Você pode deixar para trás relações tóxicas ou padrões emocionais que não te fazem bem.

Ou você se torna uma versão melhor de si, ou os eclipses vão te obrigar a olhar para suas sombras.

Dica: o amor pode vir, mas antes será preciso crescer.

