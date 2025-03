As fases da Lua têm impacto direto sobre a libido. Afinal, somos seres cíclicos. Mas você sabia que a Lua também pode ajudar a entender como é a libido de cada signo?

A Lua no seu Mapa Astral não só representa suas emoções, mas também o modo como você experimenta a vida, se conecta com o prazer e vivencia o prazer e a intimidade.

Por isso, cada signo lunar traz um padrão único de libido e de como se expressa nesse campo da vida.

Faça parte do grupo de Astrologia do Personare no WhatsApp

Descubra seu signo lunar

Mas antes de ver como é a libido de cada signo, você precisa descobrir qual é o signo de Lua. Afinal, é dela que estamos falando neste contexto de libido.

Para isso, é só seguir o passo a passo a seguir:

Acesse aqui o Mapa Astral grátis Personare e inclua seus dados de nascimento Assim que seu Mapa gratuito for gerado, vá até o menu “Perfil Astrológico“, que fica embaixo da mandala do seu Mapa. Então, selecione a opção “Planetas” e procure por Lua. Anote o signo que aparece ao lado de Lua e, então, volte aqui para entender mais sobre sua libido.

Como é a libido de cada signo

Agora, vamos explorar como a sua Lua afeta o seu desejo e a sua expressão sexual, dependendo do seu signo lunar.

Lua em signos de Fogo (Áries, Leão, Sagitário)

A paixão é uma chama sempre acesa!

Intensos, espontâneos e cheios de energia

Podem viver as emoções e a sexualidade de maneira mais ardente e, muitas vezes, impulsiva.

Preferem conexões vibrantes, com emoção e entusiasmo, sem muita enrolação!

Signos lunares de Terra (Touro, Virgem, Capricórnio)

Valorizam a estabilidade e a sensualidade.

Aqui, a intimidade é construída com confiança e entrega gradual, mas quando se sentem seguros, mergulham fundo.

Gostam do toque, da presença física e de um amor que resista ao tempo.

Lua em signos de Ar (Gêmeos, Libra, Aquário)

Para os nativos de Lua em Signos de Ar, a mente é o maior afrodisíaco.

Comunicação, troca de ideias e um bom papo são essenciais para manter a chama acesa.

Valorizam conexões leves, divertidas e estimulantes, sem perder a liberdade de expressão e de movimento.

Signos lunares Água (Câncer, Escorpião, Peixes)

Vivem a vida e a sexualidade com profundidade emocional e entrega total.

Para esses nativos, o vínculo afetivo é fundamental.

Gostam de carinho, de romance e buscam conexões transformadoras.

Mergulhe na sua Lua

Entender a Lua no seu Mapa Astral é uma forma poderosa de autoconhecimento, que vai além de apenas compreender suas emoções. Quando você conhece o seu signo lunar, pode também compreender melhor sua libido, seus desejos e como você se relaciona intimamente com os outros.

Cada Lua traz um padrão único de energia que influencia diretamente a maneira como você experimenta o prazer e a conexão com seu parceiro.

Se você quer saber mais sobre como a Lua e outros aspectos astrológicos afetam sua vida, acesse o seu Mapa Astral completo e explore mais detalhes sobre sua energia emocional e sexual!

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Daniela Tomasi

Daniela Bortoli Tomasi é Pesquisadora da consciência humana, Palestrante, Mentora, Astróloga, Taróloga, Numeróloga. Auxilia pessoas a se libertarem das amarras mentais e viverem com mais leveza e alegria, conectadas com a sua essência.

danielabortolitomasi@gmail.com

O post Como é a libido de cada signo apareceu primeiro em Personare.