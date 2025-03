Um novo ciclo vem aí! No dia 20 de março, começaremos um período super intenso — como mostram as previsões gerais de 2025. Mas cada signo tem suas próprias previsões para o Ano Novo Astrológico 2025.

Aqui você vai entender o que os trânsitos planetários podem significar para o seu signo e como pode se preparar para os desafios e oportunidades do ano.

Resumo do ano:

O começo do Ano Novo Astrológico gera um mapa especial através do qual conseguimos fazer previsões específicas para 2025 para o nosso país. Neste ano teremos:

Ascendente e Saturno em Peixes : foco em temas como arte, espiritualidade e empatia, mas também indica um ano de grandes cobranças com nossa responsabilidade com quem mais precisa.

: foco em temas como arte, espiritualidade e empatia, mas também indica um ano de grandes cobranças com nossa responsabilidade com quem mais precisa. Regente do Ascendente, Júpiter em Gêmeos : a comunicação e o papel das mídias sociais ganham ainda mais projeção. A área da educação pode vivenciar momentos de destaque, mas as trocas sociais dentro dessa era tecnológica dominam o ano.

: a comunicação e o papel das mídias sociais ganham ainda mais projeção. A área da educação pode vivenciar momentos de destaque, mas as trocas sociais dentro dessa era tecnológica dominam o ano. Lua em Sagitário : se as compras internacionais vinham ganhando espaço no nosso país, a tendência é que isso aumente nesse ano de 2025. Questões de ética e espiritualidade também podem se destacar.

: se as compras internacionais vinham ganhando espaço no nosso país, a tendência é que isso aumente nesse ano de 2025. Questões de ética e espiritualidade também podem se destacar. Mercúrio e Vênus retrógrados na Casa do dinheiro: esse pode ser um ano de necessidade constante se revisão sobre como fazemos investimentos e recebemos lucros. Se você for fazer grandes investimentos, não deixe de rever cada detalhe quantas vezes puder.

Previsões para cada signo no Ano Novo Astrológico 2025

Dentro deste cenário geral, cada pessoa pode sentir os trânsitos de maneira diferente. A forma mais completa de entender no dia a dia as previsões pra sua vida é pelo Horóscopo Personalizado, porque considera todo o seu Mapa Astral.

No entanto, para você se preparar e ter uma ideia do que pode acontecer neste ano, analisamos as previsões para cada signo no Ano Novo Astrológico 2025.

Mas atenção: as previsões abaixo foram pensadas para o signo Ascendente, pois a análise é mais precisa considerando esse posicionamento do Mapa. Se você não sabe o seu, use a Calculadora de Ascendente aqui e então você poderá entender o que o 2025 reserva pra você!

Áries

2025 será um ano de amadurecimento e desafios para Áries. A entrada de Saturno em Áries em maio exigirá mais responsabilidade e comprometimento em todas as áreas da vida. Esse trânsito pode trazer cobranças na carreira, relacionamentos e até mesmo na sua identidade pessoal.

O segundo semestre será mais intenso, com Júpiter em Câncer pedindo que você fortaleça suas bases emocionais e sua relação com a família. Além disso, Urano retrógrado em setembro pode provocar mudanças inesperadas no setor financeiro, exigindo cautela com investimentos.

Dica para Áries: Aprenda a equilibrar independência e comprometimento. Esteja pronto para lidar com desafios com maturidade.