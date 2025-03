Descubra o jeito de amar de cada Vênus

O amor é uma linguagem universal, mas cada um de nós tem um jeito único de expressá-lo. E adivinha só? No seu Mapa Astral, existe uma chave poderosa que revela como você ama, como atrai e o que te atrai no amor. É o jeito de amar de cada Vênus.

Por que Vênus?

Na Astrologia, Vênus é o planeta do amor. Ele mostra como você dá e recebe afeto, o que faz seu coração vibrar e até mesmo o que você busca em uma pessoa parceira.

Mas aqui vai um detalhe que poucos sabem: a posição de Vênus no seu Mapa Astral e no seu Mapa da Revolução Solar (o mapa anual de aniversário) pode revelar muito sobre o seu estilo amoroso!

Quer saber como é o jeito de amar de Vênus em cada um dos 12 signos e como isso molda sua forma de amar? Então continue comigo!

Encontre Vênus no seu Mapa Astral

Para descobrir o jeito de amar da sua Vênus, você precisa antes saber em qual signo você tem o planeta. Então, siga este passo a passo:

Abra seu Mapa Astral Personare .

. Inclua seus dados de nascimento.

Abaixo da mandala do seu Mapa, veja a lista de planetas e procure por Vênus.

Confira em qual signo e em qual casa está Vênus no seu Mapa.

Por exemplo, o Mapa da imagem abaixo revela uma pessoa com o planeta Vênus em Câncer na Casa 10.

Mas já adianto: essa é apenas a pontinha do iceberg! Para entender profundamente seu jeito de amar e ser amado, nada substitui uma análise completa do seu Mapa Astral!

O jeito de amar de cada Vênus

Vênus em Áries

Características:

O jeito de amar de Vênus em Áries é apaixonado, impulsivo e cheio de energia.

Ama com intensidade e não tem medo de tomar a iniciativa.

Para as pessoas de Vênus em Áries, o amor é uma aventura emocionante, algo que realmente aumenta a energia ariana – e haja energia, né?!

Vênus em Áries ama a energia da pulsão que a paixão e o amor causam. Justamente por isso, pode colocar os “pés pelas mãos” e confiar cedo demais.

Como se sente atraído:

Se atrai por quem tem iniciativa. Ação é a palavra de ordem para quem tem Vênus em Áries. Se a pessoa não tiver ação, esqueça. PRÓXIMO!

Por isso, Vênus em Áries se sente atraído por pessoas confiantes, independentes e que tenham uma personalidade forte.

Gosta de quem sabe o que quer e não tem medo correr riscos e nem de correr atrás dos próprios desejos.

O que faz para atrair:

Vênus em Áries nunca vai deixar dúvidas se realmente está afim.

É a Vênus mais direta do zodíaco!

Não perde tempo com joguinhos.

Toma a iniciativa, é ousado e adora surpreender a pessoa parceira com gestos espontâneos e cheios de paixão.

Como atrair alguém de Vênus em Áries:

Mostre que você é independente e confiante. Seja direto e não tenha medo de flertar abertamente.

Adoram um pouco de competição e um toque de ousadia.

Um encontro cheio de adrenalina, como esportes radicais ou uma noite agitada, pode ser a chave para conquistá-los.

Se a pessoa parceira não gostar de adrenalina, capriche na sedução. Áries é signo de fogo, né?!

Vênus em Touro

Características:

Puxa o freio. Vamos com CALMA. Toda a calma do Universo.

O jeito de amar de Vênus em Touro é paciente, sensual e valoriza a estabilidade.

Nada de riscos ou adrenalina alta, como os nativos de Vênus em Áries, hein.

Vênus em Touro ama os prazeres da vida, como boa comida, música e ambientes aconchegantes.

O amor, para elas, é sinônimo de conforto e segurança.

Como se sente atraído:

Se atrai por pessoas que transmitem TOTAL confiança e que sabem valorizar os pequenos prazeres da vida.

Gosta de quem é leal, consistente e aprecia a beleza ao seu redor. Nada de correr riscos.

Se achar que você vai fugir ou não estará com ele nos momentos mais agradáveis, ou nos mais difíceis, você não perdurará com alguém de Vênus em Touro.

O que faz para atrair:

Demonstra que você está e estará seguro com eles.

Vênus em Touro é romântico, calmo, tranquilo, requintado e gosta de demonstrar afeto por meio de gestos concretos, como presentes ou um jantar especial.

É dedicado e adora criar um ambiente acolhedor para o parceiro.

Como atrair alguém de Vênus em Touro:

Mostre que você é confiável e esteja disposto a construir algo duradouro.

Mostre também que você estará sempre presente e disponível para enfrentar tudo: “na saúde, na doença; na riqueza, na pobreza”.

A dedicação e a constância são fundamentais para Vênus em Touro.

Invista em momentos de qualidade, como um jantar à luz de velas ou um passeio na natureza.

Apreciam a beleza e os prazeres sensoriais, então capriche nos detalhes.

Vênus em Gêmeos

Características:

“Vamos conversar?”. Você provavelmente ouvirá muito essa frase de um nativo de Vênus em Gêmeos.

Isso porque O jeito de amar de Vênus em Gêmeos é curioso, comunicativo e adora uma boa conversa.

Para eles, o amor é uma troca de ideias e uma conexão intelectual. Eles valorizam a liberdade e a flexibilidade nos relacionamentos.

Nada de ideias ou comportamentos rígidos. O Amor tem que ser Leve!

Como se sente atraído:

Não é só um rostinho bonito, não. Para Vênus em Gêmeos, precisa ter muita “cuca no lance”!

Vênus em Gêmeos se atrai por pessoas inteligentes, divertidas e que sabem manter uma conversa interessante.

Como eles podem constantemente mudar de ideias e de planos, Vênus em Gêmeos gosta de quem é versátil e está sempre aberto a novas experiências.

Se você não souber se adaptar, você dificilmente terá chance de prosseguir em um relacionamento com um nativo de Vênus em Gêmeos.

O que faz para atrair:

Papo vai, papo vem, ri aqui, ri acolá… e quando você menos esperar, você “caiu na lábia” de Vênus em Gêmeos.

São charmosos, engraçados, inteligentes e adoram flertar.

Usam o humor e a inteligência para conquistar a pessoa amada e estão sempre buscando novas formas de se conectar.

Como atrair alguém de Vênus em Gêmeos:

Tenha repertório. Mostre que você é interessante e tenha assuntos variados para conversar.

Ainda, esteja aberta/aberto a mudanças na rotina ou mudanças de planos, porque eles primam pela liberdade.

Surpreenda-os com novas experiências e esteja disposto a explorar diferentes formas de amar. Eles adoram um pouco de mistério e desafio intelectual.

Ah, e liberdade. Muita liberdade

Vênus em Câncer

Características:

O jeito de amar de Vênus em Câncer é profundamente emocional, sensível e protetor.

Têm um instinto natural de cuidar dos outros e valorizam a segurança emocional acima de tudo.

Para eles, o amor é uma extensão do lar, um refúgio onde podem se sentir seguros e amados.

Sim, eles são muito românticos. Mas no início, podem ser um pouco reservados e mais fechados – isso acontece porque eles precisam de tempo para confiar e se abrir completamente.

Como se sente atraído:

Eles se atraem por pessoas que transmitem confiança e que são capazes de criar um vínculo emocional profundo.

Gostam de quem é empático, sensível e por quem sabe valorizar a família e os laços afetivos.

Um toque de nostalgia também pode conquistá-los, como histórias de infância ou tradições familiares.

O que faz para atrair:

Vênus em Câncer é romântico e gosta de demonstrar afeto por meio de gestos carinhosos, por isso eles demonstram afeto de forma prática e carinhosa.

Adoram cozinhar para o parceiro, criar momentos íntimos em casa ou presentear com algo que tenha um significado emocional – pode ser uma “lembrancinha”, mas com certeza terá um motivo emocional por trás.

Eles são ótimos ouvintes e sempre estão prontos para oferecer um ombro amigo.

Como atrair alguém de Vênus em Câncer:

Mostre que você é confiável e esteja disposto a mergulhar nas emoções com eles – se estiver disposto a construir uma família, melhor ainda.

Crie um ambiente acolhedor e valorize os pequenos gestos de carinho.

Eles adoram se sentir seguros e amados. Em casa, de preferência.

Um encontro caseiro, com um filme romântico e uma refeição feita com amor, pode ser a chave para conquistá-los.

Vênus em Leão

Características:

O jeito de amar de Vênus em Leão é generoso, romântico e adora ser o centro das atenções.

Amam com grandiosidade e gostam de fazer o parceiro se sentir especial.

O amor, para eles, é uma celebração.

São leais e protetores, mas também podem ser um pouco dramáticos e exigentes quando se trata de receber atenção e admiração.

Sempre querem mais: como eles estão dispostos a dar amor, eles também podem se apresentar como exigentes em receber tanto quanto.

Como se sente atraído:

Vênus em Leão se sente atraído por pessoas confiantes, que sabem valorizá-los e que têm uma personalidade marcante.

Gostam de quem é leal, generoso e também adoram glamour.

Um toque de ousadia e autenticidade pode conquistá-los de igual maneira, pois eles admiram quem sabe brilhar com luz própria.

O que faz para atrair:

SURPREEESAA!! Vênus em Leão é adora surpreender. Quando você menos esperar, pode ganhar um presente. É apenas uma lembrança de como você é especial na vida de quem tem Vênus em Leão.

Adoram surpreender o parceiro com gestos românticos e cheios de estilo.

São generosos e gostam de proporcionar experiências memoráveis, como jantares em restaurantes chiques, presentes luxuosos ou declarações de amor públicas.

Também adoram receber elogios e se sentirem admirados.

Como atrair alguém de Vênus em Leão:

Elogie, admire e mostre que você valoriza o que eles fazem por você.

Surpreenda-os com um encontro cheio de glamour, como um jantar em um lugar chique ou então com um presente especial.

Vênus em Leão adora se sentir importante e amado, por isso não economize nas demonstrações de afeto.

Gostam de coisas luxuosas, é verdade, mas se a grana estiver curta por aí, demonstre o amor por meio de palavras e gestos de afeto. Eles vão amar!

Vênus em Virgem

Características:

Frases como “O que você precisa?” ou “Como posso te ajudar?” resumem bem quem tem Vênus em Virgem..

O jeito de amar de Vênus em Virgem é prático, atento e cuidadoso com a pessoa parceira de forma discreta e eficiente.

Valorizam a lealdade, a consistência e os pequenos detalhes nos relacionamentos.

Para eles, o amor é demonstrado por meio de atos de serviço e atenção ao bem-estar do outro.

Podem ser um pouco críticos ou perfeccionistas, mas isso vem de um desejo genuíno de ajudar e melhorar a relação.

Como se sente atraído:

Se atraem por pessoas organizadas, confiáveis e que demonstram interesse em construir uma relação sólida.

Não gostam de quem gosta de todo mundo – nem com quem fica com todo mundo. Menos é mais.

Ainda, gostam de quem é dedicado, prático e sabe valorizar os pequenos detalhes.

Um toque de humildade e disposição para crescer juntos também pode conquistá-los.

O que faz para atrair:

Vênus em Virgem demonstra afeto por meio de atos de serviço, como ajudar a pessoa parceira em tarefas do dia a dia, cuidar da saúde e do bem-estar dele ou organizar a vida a dois.

São ótimos ouvintes e sempre estão prontos para oferecer conselhos práticos e úteis – dependendo do parceiro pode achar os conselhos com tom de soberba e crítica. Mas, no fundo, eles querem ajudar.

Como atrair alguém de Vênus em Virgem:

Mostre que você é responsável e esteja disposto a construir uma relação baseada no respeito mútuo.

Valorize os pequenos gestos e demonstre interesse em cuidar deles também.

Um encontro bem planejado, como um passeio ao ar livre seguido de um menu saudável, pode ajudar bastante na conquista.

Apreciam a simplicidade e a eficiência, então não precisa ser algo extravagante, apenas sincero, organizado, limpo e bem pensado.

Vênus em Libra

Características:

Vênus em Libra busca equilíbrio e harmonia nos relacionamentos.

São charmosos, românticos e adoram estar em parceria.

Para eles, o amor é uma dança onde ambos precisam se complementar.

Valorizam a justiça, a beleza e a diplomacia, e podem ter dificuldade em lidar com conflitos ou situações desarmoniosas.

Sim, eles querem um relacionamento, mas podem ter medo de “tomar partido” ou até mesmo medo de se comprometer, para não ter que lidar com o confronto do conflito, nem do término.

Como se sente atraído:

Respeito, gentileza e elegância são atemporais.

Vênus em Libra se atrai por pessoas gentis, educadas e que sabem valorizar a beleza e a justiça.

Gostam de quem é romântico, sociável e sabe criar um ambiente harmonioso.

Um toque de charme e elegância também pode conquistá-los, pois eles apreciam a estética e o bom gosto.

O que faz para atrair:

O jeito de amar de Vênus em Libra é encantador e adora surpreender a pessoa parceira com gestos românticos e cheios de charme.

São atenciosos e gostam de criar momentos especiais, como jantares à luz de velas ou passeios em lugares bonitos.

Além disso, valorizam muito a comunicação aberta e sincera.

Como atrair alguém de Vênus em Libra:

Seja gentil, atencioso e mostre que você valoriza a justiça e a beleza na relação.

Surpreenda-os com um encontro romântico, como um piquenique no parque ou um jantar em um restaurante elegante.

Eles adoram se sentir especiais e amados, então capriche nos detalhes e na atmosfera do encontro.

Um gesto de equilíbrio e parceria, como planejar algo juntos, também pode conquistá-los.

Vênus em Escorpião

Características:

Intensidade! Sentir e viver o que ninguém sentiu ou viveu, mas, agora, de uma maneira transformadora. Esse é o jeito de amar de Vênus em Escorpião.

Eles são intensos, passionais e buscam conexões profundas e transformadoras.

Os nativos de Vênus em Escorpião são companheiros, leais e protetores, mas também podem ser ciumentos e possessivos.

Para eles, o amor é uma experiência que vai além do superficial, envolvendo emoções profundas e uma conexão espiritual inclusive.

Como se sente atraído:

Se atraem por pessoas misteriosas, com personalidade e que sabem mergulhar nas profundezas emocionais.

Gostam de quem é extremamente confiável, intenso e que sabe guardar segredos.

A intimidade é muito importante para eles – e não é só intimidade de sexo, não.

É intimidade de saber que realmente pode contar com a parceira/o parceiro quando menos (ou mais) esperar.

O que faz para atrair:

Vênus em Escorpião é sedutor e adora criar um clima de mistério e intensidade.

São apaixonados e apaixonantes, e gostam de demonstrar afeto de forma profunda e significativa, como através de olhares intensos ou gestos cheios de significado.

Além disso, valorizam a lealdade e a entrega total na relação.

Como atrair alguém de Vênus em Escorpião:

Mostre que você é digno de confiança e esteja disposto a mergulhar nas profundezas emocionais com eles.

Surpreenda-os com um encontro cheio de intimidade e conexão, com um bom vinho e uma conversa profunda.

Apreciam a autenticidade e a intensidade, então não tenha medo de ser vulnerável e verdadeiro.

Vênus em Sagitário

Características:

ALEGRIAAA! O jeito de amar de Vênus em Sagitário é com entusiasmo, otimismo e uma pitada de aventura.

São livres, espontâneos e adoram explorar o mundo ao lado da pessoa parceira.

Para eles, o amor é uma jornada cheia de descobertas, risadas e momentos inesquecíveis.

Valorizam a liberdade e podem se sentir sufocados em relacionamentos em que haja muita crítica e cerceamento de liberdade ou que sejam muito convencionais ou restritivos.

Como se sente atraído:

Se atraem por pessoas alegres, aventureiras e que sabem valorizar a liberdade.

Se você é otimista, autêntico e está sempre disposto a explorar novas experiências, você pode se dar muito bem com o nativo de Vênus em Sagitário.

Um toque de humor e uma mente aberta também podem conquistá-los, pois eles adoram quem sabe rir da vida.

O que faz para atrair:

Boas risadas e grandes sacadas.

Vênus em Sagitário são pessoas inteligentes e engraçadas, por isso eles sempre vão fazer a parceira/o parceiro rir.

São espontâneos e adoram surpreender o parceiro com planos cheios de aventuras ou inesperados: seja para ir dar uma volta na praça, praticar atividade física, ir a um restaurante ou então fazer uma viagem.

Como atrair alguém de Vênus em Sagitário:

Inteligência, humor, honestidade e transparência na relação.

Tenha repertório. Mostre que você é independente e esteja disposto a explorar o mundo ao lado deles.

Surpreenda-os com um passeio inesperado, como uma trilha na natureza ou uma viagem de última hora.

Adoram se sentir livres e desafiados, então não tenha medo de propor algo novo e emocionante.

Um encontro cheio de risadas e boas histórias pode ser a chave para conquistá-los.

Vênus em Capricórnio

Características:

Seriedade e comprometimento. Aqui não tem espaço para “ficantes ou conversantes” profissionais, não.

O jeito de amar de Vênus em Capricórnio é sério, comprometido e valoriza a estabilidade e o crescimento a longo prazo.

São leais, dedicados e têm um senso de responsabilidade forte nos relacionamentos.

Assim, o amor é uma construção sólida, que requer tempo, esforço e planejamento.

Podem ser um pouco reservados no início, mas, uma vez que confiam, são parceiros fiéis e protetores.

Como se sente atraído:

Vênus em Capricórnio se sente atraído por pessoas responsáveis, ambiciosas e que sabem valorizar o trabalho e o compromisso.

Gostam de quem é confiável, prático e está disposto a construir um futuro sólido juntos.

Maturidade e seriedade são elementos importantes para conquistá-los, pois eles apreciam quem sabe onde quer chegar.

O que faz para atrair:

Vênus em Capricórnio não fala. Ele FAZ.

Atos de serviço. Vênus em Capricórnio é mão na massa. É colocar em prática.

Demonstram a atração e o amor de forma prática e consistente.

Gostam de ajudar o parceiro a alcançar seus objetivos, planejar o futuro juntos e criar uma base estável para a relação.

Além disso, valorizam gestos clássicos e bem pensados, como presentes úteis ou jantares em lugares sofisticados.

Como atrair alguém de Vênus em Capricórnio:

Você realmente está disposto e disponível para construir uma relação estável, séria e duradoura? Se sim, mostre que você é responsável e esteja disposto a construir um futuro sólido juntos.

Surpreenda-os com um encontro bem planejado, como um jantar em um restaurante elegante ou uma noite de cinema em casa.

Apreciam a simplicidade e a eficiência, então não precisa ser algo extravagante, apenas sincero, planejado e bem pensado.

Um gesto de compromisso, como falar sobre planos futuros, também pode ser um bom indicativo para conquistá-los.

Vênus em Aquário

Características:

o jeito de amar de Vênus em Aquário é único, inovador e cheio de liberdade.

Valorizam a individualidade, a conexão intelectual e a quebra de convenções nos relacionamentos.

Para eles, o amor é uma experiência que deve ser livre, sem amarras ou expectativas tradicionais.

Além disso, são visionários e adoram explorar novas formas de amar e se conectar.

Como se sente atraído:

Vênus em Aquário se sente atraído por pessoas criativas, independentes e que sabem valorizar a individualidade.

Gostam de pessoas flexíveis e autênticas. Que não seguem

o status quo.

o status quo. Admiram quem é inovador, original e está sempre disposto a explorar novas ideias – e novas conversas.

Um toque de excentricidade e uma mente aberta também podem conquistá-los, pois eles admiram quem pensa fora da caixa.

O que faz para atrair:

Vênus em Aquário é original e adora surpreender o parceiro com gestos inesperados e cheios de criatividade.

São divertidos, visionários e gostam de criar momentos únicos, como experiências diferentes ou discussões intelectuais profundas.

Além disso, valorizam a liberdade e a amizade na relação.

Como atrair alguém de Vênus em Aquário:

Mostre que você respeita o tempo deles, a maneira de pensar e individualidade deles.

Ainda, esteja disposto a explorar novas formas de amar, porque Vênus em Aquário não ama por vias tradicionais, não.

Surpreenda-os com um encontro diferente, com um livro, como uma feira de arte, um evento cultural ou uma noite de debates sobre temas interessantes.

Adoram se sentir livres e desafiados intelectualmente, então não tenha medo de propor algo fora do comum.

Um gesto de amizade e parceria também pode conquistá-los.

Vênus em Peixes

Características:

O jeito de amar de Vênus em Peixes é compassivo, espiritual e, quando ama, se entrega de corpo e alma. Literalmente.

Buscam uma conexão que transcende o físico, envolvendo emoções profundas e uma sintonia quase mística.

Para os nativos de Vênus em Peixes, o amor é uma experiência que deve ser romântica, sensível e com muita empatia.

São sonhadores e podem se perder nas próprias emoções (podem fantasiar comédias românticas holywoodianas com pessoas que acabaram de conhecer), mas também têm uma capacidade incrível de se conectar e ajudar o parceiro em um nível como nunca visto.

Como se sente atraído:

Vênus em Peixes se sente atraído por pessoas que se entregam de forma incondicional – iguais a eles.

Se sentem atraídos por pessoas sensíveis, empáticas e que sabem valorizar a espiritualidade e a conexão emocional.

Gostam de quem é romântico, intuitivo e quem está disposto a mergulhar nas profundezas do amor.

O que faz para atrair:

Vênus em Peixes é romântico e adora demonstrar afeto por meio de gestos cheios de sensibilidade, como escrever uma carta de amor, criar um momento íntimo e especial ou simplesmente estar presente emocionalmente.

São abertos a diálogos e sempre estarão dispostos a ouvir o companheiro.

Além disso, são sonhadores e gostam de criar um clima de romantismo, magia e encantamento na relação.

Como atrair alguém de Vênus em Peixes:

Romance. Muito romance.

Mostre que você é empático e esteja disposto a mergulhar no mundo emocional com eles.

Surpreenda-os com um encontro cheio de romantismo, como um passeio ao ar livre, como à beira-mar, uma noite sob as estrelas.

Apreciam a autenticidade e a sensibilidade, então não tenha medo de ser vulnerável e verdadeiro.

Um gesto de amor incondicional, como um abraço apertado ou uma declaração sincera, pode conquistar os nativos de Vênus em Peixes.

Daniela Tomasi

Daniela Bortoli Tomasi é Pesquisadora da consciência humana, Palestrante, Mentora, Astróloga, Taróloga, Numeróloga. Auxilia pessoas a se libertarem das amarras mentais e viverem com mais leveza e alegria, conectadas com a sua essência.

