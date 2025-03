Qual é a maior qualidade de cada signo no relacionamento

Usar a Astrologia na vida amorosa vai muito além de saber com qual signo você é mais ou menos compatível. O estudo do Mapa Astral permite identificar a maior qualidade de cada signo em um relacionamento – além, claro, de ajudar a trabalhar os desafios de cada pessoa e do casal.

A combinação de signos no amor é, sim, incrível e uma ferramenta poderosa para as relações. Entenda aqui como a Astrologia explica a combinação de signos com dicas do que cada um gosta (e não gosta) no amor.

Mas se quiser descobrir a maior qualidade de cada signo em um relacionamento, acompanhe as dicas a seguir.

Compatibilidade de signos: descubra se seu relacionamento tem futuro

Análise vai além do signo solar

Embora cada signo esteja associado a uma variedade de características, por exemplo, a inteligência e a indecisão de um geminiano ou a confiança e a generosidade de um leonino, a força mais potente de cada signo em um relacionamento afetivo depende de peculiaridades emocionais e de comunicação.

Portanto, a maior qualidade de cada signo em um relacionamento pode se aplicar não apenas ao signo solar (que fala da nossa essência), mas também ao signo Ascendente (que reflete como os outros te veem) e ao signo de Vênus (que mostra como você mostra e busca afeto).

Antes conferir a força de cada signo, confira gratuitamente aqui no Mapa Astral os signos solar, Ascendente e Vênus da pessoa parceira e os seus também.

Veja a maior qualidade de cada signo em um relacionamento

A astróloga a Marcia Fervienza nos conta a força de cada signo no amor. Confira!

Áries: sinceridade

Aventuras, coisas novas e conquistas fazem parte da vida amorosa que Áries quer. É um signo que tem vontade de satisfação imediata, preza pela sinceridade e vai priorizar isso sempre.

Você sempre sabe o que uma pessoa ariana quer – e o que ela não quer também! Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. Ainda mais que esse signo se mostra de forma transparente.

Touro: sensualidade

Pessoas de Touro colocam grande dose de amor em tudo o que fazem. Ou então, não fazem. Touro só permanece numa relação se houver amor – e, acima de tudo, o amor taurino é sensual.

É um signo que demanda constantes trocas, seja de palavras, seja de gestos e carinhos. E tudo isso da forma mais concreta possível, afinal, Touro precisa de segurança.

Gêmeos: comunicação

Regido pelo planeta da comunicação, Mercúrio, o amor geminiano é pautado na conversa e troca de ideias e curte falar de maneira gentil e sedutora.

No amor, o signo de Gêmeos é ameno, suave, sem ciúmes. Para ele, namorar é experimentar um convívio super agradável, mas sem estar colado o tempo todo.

Câncer: cuidado

Protetor e sensível, Câncer é o primeiro signo romântico do zodíaco. Portanto, este é um signo emotivo. E, acima de tudo, sente grande necessidade de proteção e cuidado.

Câncer inventa formas de cuidar e, assim, poucas pessoas resistem aos seus rituais de conquista.

Leão: gentileza

Regidas puramente pelo coração, pessoas de Leão funcionam na base do tudo ou nada, especialmente no amor.

Com isso, quando este signo ama, muitas vezes, se joga de cabeça e demonstra afeto da maneira mais leonina possível: efusiva e apoteótica. No amor, Leão é extremamente nobre em suas ações, bem como é gentil e idealista.

Virgem: lealdade

Naturalmente adeptas da praticidade, pessoas de Virgem não fazem o tipo apaixonado, mega carinhoso ou devoto. Porém, é o signo mais leal com quem ama. O amor de Virgem é baseado na verdade e na maturidade.

Mas podem sentir um pouco de dificuldade ao se entregar ou se soltar totalmente. São pessoas super atenciosas e prestativas, mas também esperam esforço da pessoa amada tanto na relação quanto na cama.

Libra: devoção

Pessoas de Libra tendem a pesar os dois lados de qualquer situação, mas quando estão em um relacionamento, podem priorizar o ponto de vista do outro.

São amantes devotas, tolerantes aos erros de seu par e estão sempre em busca de um relacionamento onde exista reciprocidade e respeito. É o signo típico do casamento, porém, sabe muito bem o que quer.

Escorpião: profundidade

Escorpião é um signo passional. Para ele, não existe amor morno ou equilibrado. Todo relacionamento é tudo ou nada, é paixão, é profundidade.

Seu tipo de amor é de total entrega, romântico e intenso. Pessoas escorpianas mergulham de cabeça na relação, sem medo, sem ponderação.

Sagitário: entusiasmo

As pessoas de Sagitário são diretas e intensas. Com a sua alma livre e o coração aventureiro, se apaixonam com muita facilidade.

Quando correspondidas, vão em frente com o maior entusiasmo. Ter uma relação com Sagitário é certeza de alegria constante e otimismo. Porém, detestam cobranças, cenas de ciúmes e possessividade.

Capricórnio: responsabilidade

Pessoas de Capricórnio podem até não parecer amorosas, mas, na intimidade, revelam sua afetividade. Nativas desse signo são criteriosas, honestas e coerentes.

Elas são disciplinadas, sérias e costumam ter grande noção de responsabilidade. Além disso, desenvolvem desde cedo uma maturidade que surpreende a todos.

Aquário: amizade

Como signo de Ar, Aquário representa o mais elevado tipo de sentimento que pode ocorrer nas relações humanas: o da amizade. Na amizade verdadeira, não há cobranças, posses ou ciúmes e se respeita o espaço do outro.

E talvez seja por isso que as pessoas aquarianas conseguem manter a amizade em um relacionamento.

Peixes: altruísmo

Peixes é devotado, discreto e carinhoso. Sabe agradar e criar um clima de romance, mesmo nos mais efêmeros relacionamentos. Quem já foi amado por alguém de Peixes, provavelmente, nunca esqueceu seus gestos de ternura.

É um amor compassivo, dedicado, que aceita a outra pessoa sem condicionantes. Pouco exigente, Peixes não faz críticas, muito menos cobranças. É altruísmo puro.

Transforme sua vida amorosa com a Astrologia

