Nossa pele enfrenta desafios diários como poluição, sol e resíduos de maquiagem. Para equilibrar e nutrir a pele sem recorrer a cosméticos industrializados, as máscaras caseiras naturais para o rosto são uma excelente opção.

Além de acessíveis, utilizam ingredientes veganos que tratam diferentes necessidades da pele de forma saudável e sustentável.

Em seguida, compartilho duas receitas e passo a passo de máscaras caseiras naturais para o rosto. No meu caso, vou variando entre elas conforme sinto necessidade na minha própria pele.

Benefícios das máscaras naturais para o rosto

Não têm aditivos químicos , presentes em cosméticos tradicionais, que são normalmente absorvidos pela pele e podem gerar irritação, alergias e problemas de saúde.

, presentes em cosméticos tradicionais, que são normalmente absorvidos pela pele e podem gerar irritação, alergias e problemas de saúde. São livres de crueldade animal , pois não necessitam de testes.

, pois não necessitam de testes. Ao fazer sua própria máscara, você pode personalizá-las de acordo com suas necessidades específicas da sua pele , permitindo uma experiência individual e exclusiva.

, permitindo uma experiência individual e exclusiva. Podem ser muito mais acessíveis, custando mais barato .

. São sustentáveis, pois não usa embalagens plásticas, mas sim ingredientes limpos e simples não agressivos ao meio-ambiente.

Receitas de máscaras caseiras naturais para o rosto

A seguir, compartilho duas receitas de máscaras que você pode fazer em casa e são super benéficas – tanto para o seu rosto quanto para o meio-ambiente.

1. Máscara hidratante para peles ressecadas

Por que usar essa máscara?

Melado de Cana: é muito umectante (portanto hidrata muito) e ácidos naturais ajudam a remover as células mortas. Além disso, é rico em ferro e cobre, antioxidantes poderosos, e promove a renovação celular.

é muito umectante (portanto hidrata muito) e ácidos naturais ajudam a remover as células mortas. Além disso, é rico em ferro e cobre, antioxidantes poderosos, e promove a renovação celular. Cacau: rico em polifenóis, combate radicais livres, aumenta o fluxo sanguíneo dos tecidos da pele, melhora a densidade da pele e ajuda a reduzir marquinhas de expressão.

Receita e Modo de Preparo

Ingredientes:

1 colher de chá de melado de cana

1 colher de café de cacau puro em pó

Como Aplicar:

Misture os ingredientes em uma tigela.

Aplique no rosto limpo e deixe agir por 15 minutos.

Lave com água fria.

Dica: essa máscara é perfeita para o inverno, pois combate a descamação e melhora a textura da pele. Fica uma pele de neném!

2. Máscara para peles oleosas e com acne

Por que usar essa máscara?

Óleo de Coco: tem função anti-inflamatória, hidratante, antibacteriana, cicatrizante e fotoprotetora. Apesar de ser óleo, não deixa a pele mais oleosa!

tem função anti-inflamatória, hidratante, antibacteriana, cicatrizante e fotoprotetora. Apesar de ser óleo, não deixa a pele mais oleosa! Cúrcuma: anti-inflamatória, ajuda a tratar problemas como eczemas e acnes. Ela é super anti-oxidante e ajuda a combater os danos causados pelo sol e o envelhecimento da pele.

anti-inflamatória, ajuda a tratar problemas como eczemas e acnes. Ela é super anti-oxidante e ajuda a combater os danos causados pelo sol e o envelhecimento da pele. Grão de Bico: é ótimo para peles mais oleosas! Além disso, na máscara, funciona como um esfoliante. É muito usado pelas marroquinas como tratamento para pele.

Receita e Modo de Preparo

Ingredientes:

2 colheres de chá de óleo de coco (líquido)

1 colher de café de cúrcuma em pó

1 colher de café de farinha de grão de bico

Como Aplicar:

Misture os ingredientes até formar uma pasta homogênea.

Aplique no rosto e deixe agir por 15 minutos.

Enxágue bem com água fria.

Dica: ideal para ser usada antes da maquiagem, pois deixa a pele lisa e com viço natural.

Dicas finais e cuidados ao usar máscaras naturais

Frequência ideal de uso: 1 a 2 vezes por semana .

. Se não quiser preparar a máscara toda vez, pode armazenar num potinho com tampa por até 1 mês.

A cúrcuma de boa procedência não mancha a pele, apenas lave bem o rosto em seguida.

Os melhores momentos para aplicar a máscara é quando você tiver tempo e disposição para elas. Ou antes de uma maquiagem para preparar a pele. Eu gosto de fazer antes do banho da noite antes de dormir.

