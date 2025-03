Bem-estar digital: use Tarot e Aromaterapia para recarregar

Se você já se sentiu exausta depois de horas rolando o feed ou respondendo mensagens sem parar, bem-vinda ao clube. Mas precisamos falar sobre o nosso bem-estar digital.

A hiperconexão virou a norma, mas não precisa ser assim. Recentemente, me vi refletindo sobre como desacelerar sem me sentir “culpada” por dar um tempo das telas.

Foi aí que redescobri o poder do Tarot e da Aromaterapia como aliados na construção de pausas intencionais para favorecer esse tal bem-estar digital.

O que é bem-estar digital?

Bem-estar digital não é só sobre diminuir o tempo online, mas sobre como gerenciar a relação com o mundo virtual de uma forma que seja saudável, produtiva e, principalmente, equilibrada.

É sobre aprender a reconhecer quando a conexão está sobrecarregando nossa mente e corpo, e quando é hora de dar um passo para trás, respirar e voltar para o momento presente.

Mas o desafio é encontrar esse equilíbrio, sem cair na armadilha da culpa por “desconectar”.

O que o Tarot e a Aromaterapia tem a ver com isso?

Pode parecer que o Tarot e a Aromaterapia não têm conexão direta com o mundo digital, mas, na verdade, ambos oferecem ferramentas poderosas para desacelerar, refletir e se reconectar com o que é realmente importante.

Tarot serve como um espelho para as nossas emoções, nos ajudando a perceber padrões e sentimentos que podem estar influenciando nosso comportamento.

Aromaterapia age de forma a equilibrar nossas energias, promover relaxamento e foco, criando um ambiente ideal para praticarmos a atenção plena e o autocuidado.

Dicas para manter seu bem-estar digital

Aqui vai um pouco da minha rotina (e algumas dicas práticas) para quem quer desconectar e recarregar sem se desconectar de si.

1. Crie um espaço sensorial (e Sagrado)

Você já reparou como os pequenos detalhes transformam um momento qualquer em um ritual?

Para mim, é sobre acender uma vela, colocar algumas gotas de óleo essencial de lavanda no difusor e puxar meu baralho de Tarot. Esse combo me transporta para um lugar de calma, mesmo quando o dia foi puxado.

Escolha aromas que ressoem com o que você precisa:

Esse ambiente também me ajuda a “cortar o laço” com o mundo digital antes de dormir. Criar esse espaço “sagrado” é um lembrete de que você é mais importante do que qualquer notificação.

2. Uma pausa reflexiva com Tarot

Muita gente acha que o Tarot só serve para responder perguntas, mas eu prefiro usá-lo como um espelho da alma. Uma carta por dia pode ser uma ferramenta incrível para perceber o que está rolando dentro de você.

Você pode sortear sua carta todo dia de graça no Personare

Outro dia, tirei A Temperança e foi como um puxão de orelha: “Ei, desacelera e encontra seu equilíbrio.”

Por isso, use o Tarot para essas reflexões. É como um diário, mas com imagens poderosas que ajudam você a explorar suas camadas. Quando a vida digital parece frenética, o Tarot oferece um momento de pausa e autoconhecimento.

3. Aromaterapia para redefinir o foco

Os óleos essenciais não só deixam o ambiente cheiroso, mas também têm efeitos comprovados no nosso humor e energia.

Meu favorito para recarregar é o Óleo essencial de Bergamota — é como um banho de sol em forma de aroma.

— é como um banho de sol em forma de aroma. Quer relaxar? Vai de Camomila .

. Para entrar no modo criativo, sândalo é minha escolha.

Dá para combinar isso com uma playlist relaxante e se permitir uns minutinhos offline.

4. Estabeleça microrrituais ao longo do dia

Nem todo ritual precisa ser elaborado. Às vezes, é só pausar por cinco minutos, puxar uma carta de Tarot e inalar profundamente o aroma de um óleo essencial.

O ponto é intencionalidade: fazer pausas conscientes que ajudam você a se reequilibrar. O que eu gosto é que esses momentos não dependem de ninguém — são 100% seus.

Bem-estar digital depende de limites saudáveis

Por fim, lembre-se: o celular não manda em você! Eu estabeleci horários para acessar as redes e silenciar notificações. Quando fecho o dia com um ritual envolvendo Tarot e Aromaterapia, sinto que tenho mais controle sobre o meu tempo e menos sobrecarga mental.

Essa é a minha fórmula para sobreviver ao caos digital: pequenas práticas, grandes resultados.

Experimente e me conte como foi! Afinal, cuidar de você não é luxo, é prioridade.

Amanda Guimarães

Amanda R. Guimarães é cartomante, terapeuta holística e comunicadora, unindo tarot, bruxaria natural e aromaterapia para promover autoconhecimento. Host do Entre Tapas & Cartas, capacita minorias e inspira jornadas pessoais.

