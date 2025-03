Perdeu o foco nas metas do ano? A Astrologia Chinesa ensina como evitar isso

Se você sente que perde o foco nas metas do ano conforme os meses passam, a Astrologia Chinesa pode te ajudar a manter o direcionamento e a energia alinhados ao longo de 2025.

Lembre-se que desde fevereiro estamos vivendo o Ano Novo Chinês da Serpente

Por que perdemos o foco nas metas do ano?

Todo início de ano, começamos cheios de energia e motivação para cumprir nossas metas. Nossa abertura e dedicação para conhecer o novo momento do ano anunciado também é muito maior no começo de cada ano.

No entanto, conforme os meses passam, o foco nas metas do ano parece se dissolver em meio às responsabilidades diárias. Quando nos damos conta, o primeiro trimestre já passou e muitos dos nossos objetivos ficaram pelo caminho.

A questão não é somente manter a motivação, mas sim encontrar maneiras estratégicas de realinhar o foco e adaptar as metas sem perder o propósito. É aqui que entra a sabedoria da Astrologia Chinesa.

Como mantermos o foco nas metas do ano

Uma das melhores formas de manter o foco nas metas do ano é garantir que nossa energia e intenções não apenas se mantenham altas, mas também se convertam em ações práticas para alcançar os objetivos. Para isso, é fundamental empregar nossa atenção e energia de forma eficiente e lúcida.

Primeiramente, é importante conectar-se com suas intenções de maneira flexível, sem as encarar como uma imposição rígida.

Ou seja, não se trata de forçar que tudo aconteça exatamente como planejado, mas sim de estar aberto a mudanças ou até mesmo à redefinição dos objetivos conforme o ano avança. O direcionamento é necessário, mas o controle excessivo pode ser um obstáculo.

A segunda chave para manter a energia fluindo é a busca constante por conhecimento. Mas o que isso tem a ver com a Astrologia Chinesa?

A resposta está nas Três Trindades, um conceito fundamental dessa filosofia e a chave para conquistar a Boa Sorte, permitindo uma gestão mais sábia e eficaz de nosso destino.

As Trindades se manifestam através de três princípios fundamentais:

Tian (Manifestação Celeste) : Refere-se aos desígnios do Céu e está relacionado com o “momento ideal” para agir.

: Refere-se aos desígnios do Céu e está relacionado com o “momento ideal” para agir. Di (Manifestação Terrestre) : Relaciona-se com os desígnios da Terra e o “lugar ideal”, ou seja, o ambiente que favorece nossas ações.

: Relaciona-se com os desígnios da Terra e o “lugar ideal”, ou seja, o ambiente que favorece nossas ações. Ren (Manifestação Humana): Diz respeito aos desígnios das ações humanas, ou seja, a maneira como nossas escolhas e princípios internos influenciam nossas ações.

É exatamente nessa manifestação humana, buscadora do conhecimento, que encontramos a força e a dedicação para nos mantermos concentrados com as nossas aspirações e conectados com a energia do ano em questão — O ano da Serpente.

A energia da Serpente em 2025 e seu impacto no foco

Cada ano, segundo a Astrologia Chinesa, traz um conjunto de influências que afetam nossas ações e perspectivas. Em 2025, entramos no Ano da Serpente, um período marcado por mudanças, inteligência estratégica e transformação profunda.

Quanto mais ‘’conhecimento” possuirmos (incluindo, sobretudo, o autoconhecimento), maior nossas chances de conduzir de modo eficiente nossas aspirações rumo a sua realização.

Assim, quanto mais conhecimento acerca das energias que se apresentam em um novo ciclo, mais aumenta nossa conexão com o fluxo energético anunciado.

A Serpente nos ensina que, para manter o foco nas metas do ano, precisamos:

Agir com estratégia e astúcia, mas mantendo a cautela

Avaliar bem o melhor momento para se deslocar de um lugar para outro, refletindo internamente sobre as melhores condições para um caminhar seguro

Colocar seu poder e capacidade de adaptar-se as transformações e renovações que serão inevitáveis com a Serpente em 2025

Lembrar de si em cada passo dado e meta traçada, entendendo suas reais necessidades e limites.

A importância do conhecimento para manter o foco nas metas do ano

A compreensão desses padrões anuais de energia que a Astrologia Chinesa proporciona facilita nossas experiências e auxilia em escolhas mais assertivas para esse momento particular da Serpente em 2025.

Além disso, conhecer o seu Mapa de energia Pessoal com a referência oriental chinesa, possibilita descobrir quais os melhores movimentos para esse ano, através desse rico universo da Astrologia Chinesa.

Para saber mais sobre esse estudo, você pode clicar aqui ou entrar em contato direto comigo.

Adriana Di Lima

Professora e Consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa, agrega a Medicina e a Sabedoria Oriental Chinesa em atendimentos.

adrianadilima@gmail.com

