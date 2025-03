Se você já se perguntou quais são os signos mais carentes, a resposta pode surpreender. Afinal, todo mundo sente falta de algo nos relacionamentos.

Por isso, a questão não é “quem é mais carente?”, mas sim “do que cada signo sente falta?”. Porque todos nós somos carentes de algo e de alguma forma.

Muitas vezes, atribuímos a nossa carência à falta de um relacionamento, ao distanciamento de alguém ou à ausência de certas experiências. Mas, na verdade, a raiz dessa sensação está profundamente ligada à nossa Lua no Mapa Astral.

Neste artigo, você vai descobrir quais são os signos mais carentes e como cada um manifesta essa carência nos relacionamentos levando em conta a Lua.

Por que a Lua?

A Lua representa nossas emoções mais profundas, a forma como buscamos conforto e segurança, e, principalmente, do que realmente sentimos falta quando estamos carentes.

Enquanto o Sol fala sobre a nossa essência e identidade, a Lua revela nossas necessidades emocionais e os gatilhos que podem nos fazer sentir incompletos.

Por exemplo, você pode ter experienciado um relacionamento que, aos olhos dos outros, era perfeito, mas sentia que faltava algo essencial para você.

Isso acontece porque, mesmo que Vênus mostre o que nos atrai, a Lua é quem determina o que realmente nos nutre emocionalmente. Se essa necessidade não é atendida, a relação pode se tornar frustrante ou instável.

Por isso, os signos mais carentes do zodíaco estão ligados ao signo lunar, e não ao solar que todo mundo conhece.

Descubra a sua Lua

Para saber se você está entre os signos mais carentes do zodíaco, você precisa, portanto, descobrir o seu signo lunar! Isso é simples e gratuito. É só seguir este passo a passo:

Abra seu Mapa Astral Personare .

. Inclua seus dados de nascimento.

Abaixo da mandala do seu Mapa, veja a lista de planetas e procure pela Lua.

Confira em qual signo e em qual casa está a Lua no seu Mapa.

Por exemplo, a imagem abaixo revela uma pessoa com a Lua em Capricórnio na Casa 10.

1º – Lua em Câncer: O rei da carência emocional

Entre os signos mais carentes, Câncer ocupa o topo do ranking. Sensível e emotivo, precisa de cuidado, proteção e presença constante. Quando percebe distanciamento, pode se tornar pegajoso ou fazer pequenos dramas para chamar atenção.

Nesse sentido, seu maior medo é o abandono, e ele pode ter dificuldades em se sentir seguro quando não há reciprocidade emocional.

Como lidar? Se você tem um parceiro canceriano, reforce seus sentimentos com palavras e gestos de carinho frequentes. Se você é de Câncer, aprenda a equilibrar sua necessidade emocional sem depender exclusivamente do outro.

2º – Lua em Peixes: O carente sonhador

Peixes busca conexão profunda e romântica, mas pode sofrer por idealizar demais as relações. Se sente carente quando não percebe envolvimento emocional recíproco ou quando sente que não está sendo verdadeiramente compreendido.

Como lidar? Se você tem um parceiro pisciano, seja afetuoso e evite atitudes frias ou racionais demais. Se você é de Peixes, trabalhe seu autoconhecimento para não criar expectativas irreais e evitar decepções.

3º – Lua em Escorpião: O carente desconfiado

Escorpião deseja uma entrega total e intensa no amor. Mas, como teme traição e abandono, se sente carente quando percebe distanciamento emocional. Pode acabar testando o parceiro para verificar sua lealdade, o que pode ser desgastante para ambos.

Como lidar? Se você está com um escorpiano, seja transparente e comprometido. Se você é de Escorpião, trabalhe sua confiança e evite criar paranoias desnecessárias.

4º – Lua em Touro: O carente que busca estabilidade

Touro precisa de segurança emocional e física. Se sente carente quando percebe instabilidade na relação ou quando o parceiro não demonstra presença e compromisso de forma concreta. É um signo que valoriza muito o contato físico.

Como lidar? Se você namora um taurino, priorize momentos de aconchego e demonstre amor de maneira prática. Se você é de Touro, evite depender tanto da estabilidade externa para se sentir seguro.

5º – Lua em Libra: O carente da reciprocidade

Libra quer harmonia e conexão constante nos relacionamentos. Se sente carente quando percebe falta de romantismo, atenção ou quando o parceiro não valoriza a relação da mesma forma que ele.

Como lidar? Se você está com um libriano, valorize pequenos gestos de afeto e cuide da relação. Se você é de Libra, aprenda a estabelecer seu próprio equilíbrio sem esperar demais do outro.

6º – Lua em Leão: O carente do reconhecimento

Leão precisa se sentir especial e valorizado. A falta de reconhecimento ou de elogios pode deixá-lo carente, fazendo com que busque atenção de outras formas.

Como lidar? Se você namora um leonino, mostre admiração sincera por ele. Se você é de Leão, trabalhe sua autoestima para não depender tanto da validação externa.

7º – Lua em Virgem: O carente que não demonstra

Virgem não gosta de admitir que sente falta de algo. Mas, internamente, pode se sentir carente quando percebe que não está sendo útil ou quando não recebe a mesma dedicação que oferece.

Como lidar? Se você está com um virginiano, valorize seus esforços e retribua sua atenção. Se você é de Virgem, aprenda a expressar suas necessidades emocionais de forma clara.

8º – Lua em Gêmeos: O carente de atenção intelectual

Gêmeos não gosta de carência emocional tradicional, mas se sente sozinho quando não tem alguém para conversar e trocar ideias. Se o parceiro não for comunicativo, pode perder o interesse.

Como lidar? Se você tem um parceiro geminiano, envolva-se em conversas e novidades. Se você é de Gêmeos, aprenda a valorizar a presença do outro sem depender exclusivamente da troca verbal.

9º – Lua em Sagitário: O carente da liberdade

Sagitário precisa de espaço e novas experiências. Se sente carente quando a relação se torna monótona ou muito controladora.

Como lidar? Se você está com um sagitariano, respeite seu espaço e incentive aventuras a dois. Se você é de Sagitário, busque um parceiro que compreenda sua necessidade de liberdade.

10º – Lua em Áries: O carente da intensidade

Áries gosta de paixões intensas e sente carência quando a relação esfria. Mas, ao invés de reclamar, pode tomar atitudes impulsivas para chamar atenção.

Como lidar? Se você namora um ariano, mantenha a relação dinâmica. Se você é de Áries, aprenda a administrar melhor suas emoções para não agir de forma precipitada.

11º – Lua em Capricórnio: O carente que finge que não é

Capricórnio esconde muito bem sua carência, mas sente falta de segurança emocional. Só admite essa necessidade quando confia muito no parceiro.

Como lidar? Se você tem um parceiro capricorniano, respeite seu tempo e demonstre compromisso. Se você é de Capricórnio, aprenda a expressar suas necessidades emocionais.

12º – Lua em Aquário: O menos carente de todos

Aquário valoriza independência e liberdade. Sua carência aparece mais no nível intelectual, precisando de um parceiro que estimule sua mente.

Como lidar? Se você namora um aquariano, respeite sua necessidade de autonomia. Se você é de Aquário, evite se afastar demais emocionalmente.

Como lidar melhor com a carência emocional

Agora que você entende melhor o que sua Lua revela sobre suas carências, a pergunta é: como suprir essas necessidades sem depender dos outros?

Autoconhecimento: Conhecer sua Lua ajuda você a entender o que realmente busca e evitar relacionamentos que não atendem suas necessidades emocionais. Autoacolhimento: Muitas vezes, buscamos no outro algo que podemos nos proporcionar. Lua em Câncer? Que tal criar um ambiente acolhedor para você mesma? Lua em Sagitário? Que tal investir em novas experiências? Relacionamentos conscientes: Quando você sabe do que precisa, pode comunicar isso melhor ao seu parceiro ou buscar relações que sejam mais compatíveis.

Por fim, vale a pena entender que a carência pode ser um convite para algo muito maior: o resgate da sua própria segurança emocional.

Marcia Fervienza

Astróloga e terapeuta há mais de 20 anos. Associa sua experiência com aconselhamentos analíticos ao trabalho com Astrologia para facilitar o autoconhecimento, o empoderamento e a transformação pessoal.

