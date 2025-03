Se você acha que um café da manhã vegano não pode ser rico em proteínas, está na hora de repensar essa opinião!

Isso porque existem diversas opções nutritivas e acessíveis que podem te ajudar a começar o dia com energia e saciedade. Em seguida, vou compartilhar dicas de café da manhã vegano proteico e fácil de preparar.

Você vai conhecer 4 fontes proteicas veganas que podem ser usadas no café da manhã ou no lanche a fim de tornar suas refeições mais equilibradas e saborosas.

Ingredientes veganos e proteicos para o café da manhã

1. Tofu: versátil e rico em proteína

O tofu é uma excelente fonte de proteína vegetal, pois tem cerca de 10g de proteína por 100g. Além disso, contém cálcio, ferro e magnésio, essenciais para a saúde.

Como usar no café da manhã:

Tofu mexido: uma versão vegana do famoso “ovo mexido”. Basta temperar com azeite, cúrcuma, sal comum ou sal negro, levedura nutricional e ervas.

uma versão vegana do famoso “ovo mexido”. Basta temperar com azeite, cúrcuma, sal comum ou sal negro, levedura nutricional e ervas. Vitaminas e smoothies: adicione tofu ao liquidificador com frutas e leite vegetal para uma textura cremosa e aveludada.

adicione tofu ao liquidificador com frutas e leite vegetal para uma textura cremosa e aveludada. Pasta de tofu: bata com temperos, azeite e sal. Assim, você pode usar como recheio de torradas ou tapiocas.

Onde encontrar? Supermercados, lojas de produtos naturais e mercados japoneses.

2. Sementes de girassol: proteína e gorduras boas

As sementes de girassol são um superalimento! Isso porque possuem 21g de proteína por 100g, além de serem ricas em ômega-6, fibras, vitaminas E e do complexo B, magnésio, selênio, cobre e manganês.

Como incluir no café da manhã:

Granola caseira: misture com aveia, frutas secas e outros grãos.

misture com aveia, frutas secas e outros grãos. Manteiga de girassol: bata as sementes no processador até virar uma pasta cremosa.

bata as sementes no processador até virar uma pasta cremosa. Leite vegetal: bata no liquidificador com água para fazer um leite vegetal .

bata no liquidificador com água para fazer um . Salpicado em bowls e smoothies: para textura crocante.

Onde encontrar? Mercados comuns e lojas de produtos naturais.

3. Sementes de abóbora: fonte de zinco e magnésio

Com 20g de proteína por 100g, ômegas, vitaminas E, complexo B, zinco, fósforo e magnésio, as sementes de abóbora são uma ótima opção para complementar um café da manhã vegano proteico.

Dica: compre já descascadas e sem sal. Assim, você garante o melhor benefícios delas.

Como consumir:

Adicione em iogurtes veganos e vitaminas.

Misture na aveia ou no mingau para mais crocância.

Use como base para patês e pastinhas.

Onde encontrar? Mercados comuns e também em lojas de produtos naturais.

4. Sementes de chia: proteína e saciedade

A chia é um superalimento! Afinal, tem 18g de proteína por 100g, além de ômegas, cálcio, magnésio, zinco e vitaminas do complexo B. A semente é conhecida por formar um gel ao ser hidratada, ajudando na saciedade e no emagrecimento bem como no funcionamento do intestino.

Como usar no café da manhã:

Pudim de chia: misture com leite vegetal e deixe na geladeira de um dia para o outro.

misture com leite vegetal e deixe na geladeira de um dia para o outro. No smoothie: adiciona textura e nutrientes extras.

adiciona textura e nutrientes extras. Em receitas de pães, bolos e misturado à farinha da tapioca.

Onde comprar? Supermercados, lojas de produtos naturais e empórios.

Bora experimentar?

Enfim, ter um café da manhã vegano proteico é mais fácil do que parece! Com esses 4 ingredientes, você garante uma refeição nutritiva, equilibrada e cheia de sabor.

Neste vídeo, divido com vocês duas receitas usando esses ingredientes: