Signos e o Eclipse de 29/03: quem será mais impactado e como se preparar

O Eclipse Solar Parcial de 29 de março de 2025 promete acelerar as transformações para muitas áreas da vida. Todos nós sentiremos isso de alguma forma, mas alguns signos podem sentir mais o eclipse de 29/03.

Especialmente por ser um eclipse solar, o fenômeno pode se manifestar como bloqueios súbitos e revezes nas áreas do nosso mapa que forem ativadas por ele.

Por isso, é importante entender como o fenômeno pode agir na sua vida para que você possa se preparar e tirar o melhor proveito. Quer saber como isso vai mexer com você? Então vem comigo!

Quais signos devem sentir mais o Eclipse de 29/03?

Eclipses funcionam como catalisadores de mudanças. Eles aceleram acontecimentos e revelam situações que já estavam se desenhando, mas que agora se tornam inevitáveis.

No entanto, esses momentos só se tornam desafiadores se houver resistência à mudança. Assim, o medo do novo pode fazer com que algumas pessoas sintam os efeitos do eclipse de forma mais intensa.

Se você já passou por um eclipse que virou sua vida de cabeça para baixo, deve ter percebido que, apesar das turbulências, ele sempre traz um impulso para o futuro. E com o primeiro Eclipse Solar de 2025 não será diferente!

Como será o Eclipse de 29/03 para cada signo?

Como o Sol e a Lua estarão em Áries, esse signo será um dos mais impactados, junto com Libra, seu oposto complementar.

No entanto, Câncer e Capricórnio também sentirão mudanças significativas, já que formam aspectos tensos com Áries.

Signos que podem sentir mais o eclipse de 29/03

Áries e Ascendente em Áries:

Identidade e recomeços: O eclipse de 29/03 acontece no seu signo, então prepare-se para mudanças importantes. É hora de focar nos projetos pessoais que você deseja tirar do papel! Além disso, pode ser um momento de redefinir sua identidade, repensar sua imagem e iniciar uma nova fase de vida.

O eclipse de 29/03 acontece no seu signo, então prepare-se para mudanças importantes. É hora de focar nos projetos pessoais que você deseja tirar do papel! Além disso, pode ser um momento de redefinir sua identidade, repensar sua imagem e iniciar uma nova fase de vida. Desafio: Deixar para trás comportamentos que não fazem mais sentido para quem você está se tornando.

Deixar para trás comportamentos que não fazem mais sentido para quem você está se tornando. Oportunidade: Assumir sua autenticidade e dar início a um novo ciclo com mais coragem e independência.

Câncer e Ascendente em Câncer:

Carreira e vida pública: Você está sentindo um chamado para mudar de rumo profissional ? O Eclipse de 29/03 pode trazer mudanças na trajetória profissional. Talvez surja uma nova oportunidade ou você perceba que chegou a hora de mudar de direção.

Você está sentindo um chamado para ? O Eclipse de 29/03 pode trazer mudanças na trajetória profissional. Talvez surja uma nova oportunidade ou você perceba que chegou a hora de mudar de direção. Desafio: Enfrentar inseguranças em relação ao reconhecimento profissional.

Enfrentar inseguranças em relação ao reconhecimento profissional. Oportunidade: Construir uma carreira que realmente faça sentido para você.

Libra e Ascendente em Libra:

Relacionamentos e parcerias: O Eclipse acontece na sua Casa 7, ou seja, parcerias e vínculos estão no centro das atenções. Assim, relacionamentos podem começar ou terminar – tudo para alinhar sua vida amorosa com quem você realmente é.

O Eclipse acontece na sua Casa 7, ou seja, parcerias e vínculos estão no centro das atenções. Assim, relacionamentos podem começar ou terminar – tudo para alinhar sua vida amorosa com quem você realmente é. Desafio: Equilibrar o que você quer com as necessidades do outro.

Equilibrar o que você quer com as necessidades do outro. Oportunidade: Construir relações mais autênticas, significativas e alinhadas com a sua Essência.

Capricórnio e Ascendente em Capricórnio:

Família e bases emocionais: Esse eclipse pode mexer com sua relação com o lar, família e passado. Mudanças na casa ou questões familiares importantes podem surgir.

Esse eclipse pode mexer com sua relação com o lar, família e passado. Mudanças na casa ou questões familiares importantes podem surgir. Desafio: Aceitar transformações que fogem do seu controle. Perdoe o que passou. Aceite a nova realidade. Assim, você pode transformá-la.

Aceitar transformações que fogem do seu controle. Perdoe o que passou. Aceite a nova realidade. Assim, você pode transformá-la. Oportunidade: Criar bases mais sólidas e emocionalmente saudáveis para o futuro.

Mas não se engane: todos os signos sentirão os impactos do Eclipse de 29/03, cada um em uma área diferente da vida.

A melhor forma de saber como o eclipse afetará você é usando a Calculadora de Eclipse. Essa ferramenta gratuita mostra em qual área do seu Mapa Astral o fenômeno vai atuar.

E como os outros signos sentem o eclipse de 29/03?

A seguir, te conto como cada signo e Ascendente vai sentir esse eclipse.

Touro e Ascendente em Touro:

Espiritualidade e reclusão: Momento de mergulhar dentro de si, repensar prioridades e fortalecer sua conexão com o invisível e sua eEssência. Além disso, você pode se sentir mais quieta/quieto, com desejo de se conectar com seu lado espiritual.

Momento de mergulhar dentro de si, repensar prioridades e fortalecer sua conexão com o invisível e sua eEssência. Além disso, você pode se sentir mais quieta/quieto, com desejo de se conectar com seu lado espiritual. Desafio: Lidar com sentimentos de isolamento ou confusão emocional.

Lidar com sentimentos de isolamento ou confusão emocional. Oportunidade: Rezar e agradecer. Além disso, aprofundar no autoconhecimento por meio de terapia, meditação, Astrologia, Tarot ou Numerologia.

Gêmeos e Ascendente em Gêmeos:

Amizades e projetos coletivos: Algumas conexões podem se transformar ou se dissolver, abrindo espaço para novas pessoas na sua vida.

Algumas conexões podem se transformar ou se dissolver, abrindo espaço para novas pessoas na sua vida. Desafio: Superar decepções com amizades.

Superar decepções com amizades. Oportunidade: Se conectar com pessoas que realmente fazem sentido para sua jornada.

Leão e Ascendente em Leão:

Expansão e aprendizado: O eclipse te convida a ampliar horizontes, seja viajando, estudando ou mudando sua forma de ver o mundo.

O eclipse te convida a ampliar horizontes, seja viajando, estudando ou mudando sua forma de ver o mundo. Desafio: Deixar crenças limitantes no passado, bem como resistências ao novo.

Deixar crenças limitantes no passado, bem como resistências ao novo. Oportunidade: Abraçar experiências que ampliam sua visão de mundo.

Virgem e Ascendente em Virgem:

Transformações profundas: Questões emocionais profundas (e até financeiras) podem vir à tona.

Questões emocionais profundas (e até financeiras) podem vir à tona. Desafio: Lidar com medos e inseguranças profundas.

Lidar com medos e inseguranças profundas. Oportunidade: Se libertar de padrões antigos de pensamento e sentimento, e fortalecer sua autoconfiança.

Escorpião e Ascendente em Escorpião:

Saúde e rotina: O eclipse pode trazer mudanças na rotina e na forma como você cuida do seu corpo e da sua mente. Além disso, pode haver um novo ciclo de trabalho.

O eclipse pode trazer mudanças na rotina e na forma como você cuida do seu corpo e da sua mente. Além disso, pode haver um novo ciclo de trabalho. Desafio: Evitar hábitos prejudiciais à sua saúde. Deixar de lado pensamentos, sentimentos e comportamentos que te limitam de alguma maneira.

Evitar hábitos prejudiciais à sua saúde. Deixar de lado pensamentos, sentimentos e comportamentos que te limitam de alguma maneira. Oportunidade: Criar uma rotina mais equilibrada e saudável. Abrir-se a novas oportunidades de trabalho.

Sagitário e Ascendente em Sagitário:

Relacionamentos amorosos e criatividade: O eclipse pode sacudir suas paixões e até trazer novos romances. Além disso, pode rolar mais criatividade.

O eclipse pode sacudir suas paixões e até trazer novos romances. Além disso, pode rolar mais criatividade. Desafio: Aceitar mudanças inesperadas no amor.

Aceitar mudanças inesperadas no amor. Oportunidade: Se abrir para novas paixões e se expressar com autenticidade. Se você já está em um relacionamento, é momento de um novo ciclo para o casal.

Aquário e Ascendente em Aquário:

Comunicação e aprendizado: O eclipse pode mexer com sua forma de se expressar e trazer novas oportunidades de aprendizado.

O eclipse pode mexer com sua forma de se expressar e trazer novas oportunidades de aprendizado. Desafio: Evitar mal-entendidos e conflitos na comunicação.

Evitar mal-entendidos e conflitos na comunicação. Oportunidade: Aprender algo novo que pode ser útil para sua vida e carreira. Desenvolver novas habilidades.

Peixes e Ascendente em Peixes:

Dinheiro e valores pessoais: O eclipse de 29/03 pode trazer mudanças na sua relação a finanças, autovalor, autoimagem e segurança material. Pode ser o início de um novo ciclo financeiro, seja com novas oportunidades de ganhos ou com a necessidade de reavaliar sua forma de lidar com dinheiro.

O eclipse de 29/03 pode trazer mudanças na sua relação a finanças, autovalor, autoimagem e segurança material. Pode ser o início de um novo ciclo financeiro, seja com novas oportunidades de ganhos ou com a necessidade de reavaliar sua forma de lidar com dinheiro. Desafio: Evitar inseguranças financeiras e padrões limitantes sobre merecimento. Portanto, reflita: você está trabalhando, se dedicando e aperfeiçoando os seus talentos?

Evitar inseguranças financeiras e padrões limitantes sobre merecimento. Portanto, reflita: você está trabalhando, se dedicando e aperfeiçoando os seus talentos? Oportunidade: Construir uma relação mais saudável com o dinheiro, além de aprender a valorizar seus talentos e atrair mais prosperidade e alegria para sua vida.

O eclipse de 29/3 é um convite para você se desenvolver. Transformações vão acontecer. Por isso, acompanhe as previsões e fique de olho nos movimentos astrológicos para aproveitar ao máximo essa fase de mudanças!

Daniela Tomasi

Daniela Bortoli Tomasi é Pesquisadora da consciência humana, Palestrante, Mentora, Astróloga, Taróloga, Numeróloga. Auxilia pessoas a se libertarem das amarras mentais e viverem com mais leveza e alegria, conectadas com a sua essência.

