Como conciliar o trabalho atual com a nova jornada profissional

Quando pensamos em fazer uma transição de carreira, uma das primeiras perguntas que surgem é: “como vou conciliar o meu trabalho atual com a nova jornada profissional?”

Esse é um desafio que muitas pessoas enfrentam, principalmente quando ainda não se sentem seguras o suficiente para largar tudo de uma vez.

A boa notícia é que, na maioria dos casos, você não precisa abandonar sua carreira atual para seguir em um novo caminho. Com planejamento e paciência, é possível fazer essa transição de forma gradual e equilibrada.

Eu, Gabi Squizato, passei por esse processo e sei como ele pode ser desafiador. Porém, também é extremamente gratificante.

Ao longo da minha jornada, aprendi que a transição profissional não precisa ser um “salto no escuro”. Existem casos onde sim, o salto rápido e a mudança imediata são o melhor caminho.

Porém, para algumas pessoas, a transição gradual é mais confortável e indicada. Se esse é o seu caso, este artigo vai clarear muita coisa para você.

Com a abordagem certa, você pode alinhar seus compromissos atuais com as novas aspirações. E o melhor: sem comprometer sua estabilidade financeira ou emocional.

Em seguida, vou te contar como fiz isso e como você também pode conciliar seu trabalho atual com sua nova jornada.

Como conciliar o trabalho atual com sua nova jornada profissional

1. Comece pequeno e gradualmente

Uma das maiores armadilhas que vejo as pessoas caírem é a expectativa de que a mudança precisa ser imediata e radical. Quando começamos a pensar em uma nova carreira, a ansiedade para mudar tudo de uma vez toma conta.

Mas é importante lembrar que a transição é um processo, e você não precisa dar esse passo radical de imediato, caso não seja essa a sua vontade ou possibilidade atual.

Durante minha transição de esteticista para terapeuta, por exemplo, comecei com pequenas mudanças. Mantive meu trabalho na estética enquanto comecei a atender como terapeuta em horários alternativos.

Comecei com um dia por semana. Aos poucos, fui ajustando minha agenda até que pude dedicar mais tempo à nova profissão.

Esse processo gradual me deu segurança, tanto emocional quanto financeira, para seguir com a mudança sem o medo de que tudo desmoronasse de uma vez.

Essa abordagem também te permite avaliar se realmente está feliz e realizada na nova jornada antes de fazer uma mudança completa. Pode ser que você descubra, ao longo do caminho, que uma leve mudança no seu emprego atual seja suficiente para atingir seus objetivos.

2. Use o tempo livre de forma estratégica

Outra forma de conciliar sua atual profissão com a nova carreira é usar o seu tempo livre de forma estratégica. Seja em finais de semana ou durante as noites, você pode se dedicar ao seu novo projeto ou profissão sem comprometer seu trabalho atual.

Importante: é essencial encontrar um equilíbrio e definir limites claros para não sobrecarregar sua rotina.

Por exemplo, se você está começando um novo curso ou construindo uma carteira de clientes para uma nova atividade, estabeleça um cronograma que encaixe essas atividades em parte do seu tempo livre.

Você pode usar uma ou duas noites por semana para se dedicar ao estudo ou atendimento, sem comprometer a produtividade no seu emprego atual nem seu tempo de vida pessoal e descanso.

3. Tenha expectativas realistas

Uma das maiores frustrações na transição de carreira é quando as expectativas não estão alinhadas com a realidade. Quando começamos a planejar a mudança, tendemos a imaginar que tudo vai acontecer rapidamente e exatamente da maneira que imaginamos.

No entanto, a transição de carreira exige tempo, dedicação e paciência e, algumas vezes, guarda surpresas.

Em minha experiência, levei cerca de dois anos para fazer a transição completa. Eu ainda atendia clientes de estética enquanto trabalhava com terapias, até que fui sentindo a confiança necessária para dedicar todo o meu tempo à nova profissão.

Esse período foi importante para:

construir uma base mais sólida para minha nova carreira;

entender que os resultados vêm no nosso tempo, à medida que o planejamento e a dedicação são aplicados.

A chave aqui é ser realista com o prazo que você precisa para se ajustar à nova jornada. Isso envolve lidar com o medo e a insegurança, além de aceitar que a mudança exige tempo e empenho.

4. Alinhe suas prioridades

À medida que você começa a trabalhar em sua transição de carreira, será essencial alinhar suas prioridades. Defina o que é mais importante para você agora:

manter a segurança financeira?

ou investir mais tempo no novo projeto?

Encontrar esse equilíbrio é fundamental para não se sobrecarregar.

Por exemplo, se você sentir que a demanda no seu novo trabalho está aumentando, talvez seja hora de começar a reduzir a carga no trabalho atual, se for possível. Isso não precisa ser feito de forma abrupta, mas com um planejamento cuidadoso.

Ajustar a carga de trabalho no emprego atual à medida que sua nova carreira cresce pode ser uma ótima maneira de fazer a transição com mais calma.

5. Busque apoio e mentoria

Não subestime o valor de buscar apoio durante sua transição. Como terapeuta, sei o quanto o lado emocional pode ser desafiador nesse processo. A insegurança, o medo e a pressão interna podem surgir com força total.

Ter o apoio de mentores, coaches ou terapeutas que compreendem a jornada pode ajudar a regular as emoções e proporcionar a clareza necessária para seguir em frente, além de que uma ajuda profissional

6. Abrace o processo e não tenha pressa

Por fim, lembre-se de que a transição de carreira é um processo, não uma corrida, portanto:

não se pressione para que as coisas aconteçam rápido demais caso essa não seja a sua vontade;

respeite o seu ritmo e aproveite cada momento dessa jornada de autodescoberta e transformação.

Pessoalmente, acredito que a transição de carreira é uma oportunidade incrível de redescobrir o que realmente importa e alinhar a sua vida profissional aos seus valores.

Se você seguir esse caminho com paciência e planejamento, certamente alcançará os seus objetivos de forma mais equilibrada e satisfatória.

Está pronta(o) para começar sua transição de carreira de forma planejada e organizada? No curso Transição Profissional Turbinada, vou te ajudar a estruturar sua mudança, conciliar seu trabalho atual com a nova jornada e encontrar o equilíbrio emocional que você precisa para ter sucesso.

