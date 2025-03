Planejamento financeiro para a transição de carreira: o que você precisa saber

A transição de carreira é um dos passos mais corajosos que podemos dar em nossas vidas, mas também é um dos processos mais desafiadores, especialmente quando se trata de questões financeiras. Por isso, o planejamento financeiro para a transição de carreira é fundamental.

Muitas pessoas, ao decidirem mudar de profissão, sentem um receio em relação ao impacto financeiro dessa mudança. Pensamentos recorrentes são:

Como se sustentar enquanto se dedica ao novo caminho?

O que fazer quando a estabilidade da antiga carreira parece muito mais segura?

Vou te contar tudo o que você precisa saber para não deixar o estresse financeiro sabotar a sua transição de carreira.

Eu, Gabi Squizato, sou mentora do curso de Transição Profissional Turbinada e também já passei por três transições profissionais. Sei o quanto esse processo pode ser complicado, tanto emocional quanto financeiramente.

Portanto, vou compartilhar algumas orientações fundamentais para te ajudar a planejar sua transição de forma tranquila e sem maiores preocupações com a parte financeira.

1. Monte sua reserva financeira

O primeiro e mais importante passo do planejamento financeiro para a transição de carreira é montar uma reserva financeira. Eu sei, eu sei… todo mundo fala disso, mas acredite, ela faz toda a diferença!

A reserva financeira te dará a segurança necessária para encarar a transição sem o peso do estresse financeiro — e acredite, esse peso pode ser enorme.

O ideal, se possível, é ter uma reserva que cubra de 6 a 12 meses das suas despesas básicas — isso inclui moradia, alimentação, saúde e outras necessidades essenciais.

Quando você sabe que está coberto nesse aspecto, pode se dedicar à nova carreira com mais tranquilidade, sem ter que se preocupar em pagar as contas enquanto ainda está construindo sua nova trajetória.

E não pense que precisa juntar os 12 meses de uma vez. Eu, por exemplo, não consegui montar essa reserva em minha transição de carreira, mas tive alternativas.

Durante meu processo, consegui conciliar as duas profissões por um tempo. Isso foi possível porque minha profissão anterior me permitia fazer esse planejamento.

Se você está no seu momento de vida onde sua profissão atual não permite a conciliação com a construção de uma nova carreira, ou se você tem muitos compromissos financeiros (como um financiamento) ou filhos para sustentar, é ainda mais importante pensar nesse planejamento.

2. Considere conciliar as duas carreiras no início

Não há problema algum em começar com calma. Muita gente acredita que, para iniciar a transição de carreira, precisa largar tudo de uma vez, mas isso nem sempre é necessário.

Durante minha própria transição, mantive minha antiga profissão enquanto ia construindo a nova.

No meu caso, era possível fazer ambas as coisas. Continuei atendendo clientes de estética enquanto começava a atender também como terapeuta. Isso me permitiu fazer a transição gradualmente durante dois anos e sem a pressão de ter que viver da nova profissão de imediato.

Se você pode fazer o mesmo, comece lentamente, dedicando um dia ou algumas horas da semana para o novo caminho, enquanto mantém seu trabalho atual.

Essa transição gradual é fundamental para reduzir a ansiedade financeira. O que acontece muitas vezes é que a pressão das contas se torna tão grande que a pessoa acaba desistindo da mudança.

Planejamento financeiro para a transição de carreira com paciência é a chave para evitar esse tipo de sabotagem interna.

3. Planeje cada etapa com clareza

Quando você decide fazer uma transição, é importante ter clareza do que precisa para dar cada passo.

Isso inclui:

quanto você vai gastar para se qualificar na nova área

quais cursos você precisará fazer

serviços que precisará contratar

o tempo necessário para atingir a estabilidade no novo trabalho, entre outros aspectos.

Eu, por exemplo, sabia que a terapia exigiria uma nova formação, e isso demandou investimento de tempo, dedicação e dinheiro. O planejamento te permite visualizar o processo com antecedência, te dando mais segurança para avançar.

Não adianta imaginar que, em três meses, tudo estará pronto. Para alguns, esse processo pode levar até dois anos, como foi o meu caso.

O planejamento te dá uma sensação de controle (apesar de poderem sim haver imprevistos no caminho, mas com planejamento é mais fácil contorná-los) e reduz a insegurança, pois te dá clareza.

Quando você tem clareza sobre o que precisa fazer, fica mais fácil seguir em frente sem aquele medo paralisante do desconhecido.

4. Busque apoio emocional e técnico durante a transição

Lidar com a parte financeira é importante, mas a parte emocional também precisa ser bem administrada.

Durante minha transição, eu busquei ajuda emocional, e isso foi fundamental para a minha jornada. Profissionais e pessoas próximas me deram suporte e incentivo que ajudaram nessa fase.

Não subestime o impacto que o medo do fracasso e a ansiedade financeira podem ter no seu processo de mudança.

Procure mentores, terapeutas ou pessoas que já passaram por uma transição profissional. Esse apoio vai te ajudar a lidar com a ansiedade, com a insegurança e até mesmo com a pressão externa que você pode sentir dos outros.

Vá no seu ritmo!

Lembre-se de que a transição de carreira não é uma corrida. Não existe um prazo fixo para você alcançar seu objetivo, e tudo bem se você precisar de tempo para atingir sua estabilidade financeira e emocional.

O importante é que você tenha clareza, paciência e um bom planejamento, para que possa seguir em frente sem pressão.

Se você está pronto para dar o primeiro passo em sua transição de carreira com segurança, o curso Transição Profissional Turbinada pode te ajudar a se planejar, se organizar e encontrar o equilíbrio necessário para fazer essa mudança de forma bem-sucedida.

