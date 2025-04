Seu estilo muda todo ano? A Astrologia explica o porquê!

Já percebeu que, de repente, aquelas roupas que você amava simplesmente perderam a graça? Ou que novas peças começam a chamar sua atenção sem motivo aparente? A Astrologia explica essa mudança de estilo.

Não, não é de repente que ela acontece, mas pode ser anual. Isso porque a cada aniversário temos um Mapa Astral específico — conhecido como Revolução Solar — que indica novidades na nossa maneira de ser e agir.

Entenda a seguir a conexão entre Astrologia e estilo, como cada signo Ascendente da sua Revolução Solar pode transformar seu visual e como adaptar seu guarda-roupa às mudanças energéticas de cada ano astrológico.

Por que nosso estilo muda, segundo a Astrologia

Você não é mais a mesma de um ano atrás — e seu estilo também não! A explicação está no seu Ascendente da Revolução Solar.

A cada aniversário, seu Mapa Astral anual (a Revolução Solar) se renova, trazendo novas energias e novas oportunidades.

O signo que ocupa o Ascendente nesse Mapa reflete não só a forma como você se apresenta ao mundo naquele ano, mas também está conectado à sua estética, às suas escolhas de moda e até à forma como você se sente dentro das suas próprias roupas.

Mas atenção: o seu Mapa Astral e o seu Ascendente de nascimento nunca mudam. Se você é uma pessoa escorpiana com Ascendente em Câncer, seguirá tendo uma personalidade profunda e um estilo de se vestir mais romântico, como esses signos apontam, toda sua vida.

Descubra aqui o estilo de cada signo Ascendente natal

No entanto, se neste ano você o seu Ascendente for em Aquário no seu Mapa da Revolução, pode ter impulsos mais “diferentões” no seu jeito de se vestir, como os aquarianos têm.

Vale lembrar que o signo solar nunca muda. Afinal, o seu aniversário e a Revolução Solar acontecem quando o Sol volta exatamente ao ponto do Céu de quando você nasceu.

Qual a relação do Ascendente com o estilo

Se você acha que seu signo solar define tudo sobre você, é hora de repensar! O Ascendente é um dos elementos mais importantes não somente do seu Mapa Astral, mas também do Mapa da sua Revolução Solar.

O Ascendente representa como você se mostra ao mundo, a sua primeira impressão e como você enfrenta a vida.

Agora, imagine que esse Ascendente muda todos os anos, trazendo uma nova tendência, uma nova camada sobre sua identidade e sua imagem. É exatamente isso que acontece na Revolução Solar!

O Ascendente da Revolução Solar dá o tom do seu ano e pode refletir até mesmo em transformações no estilo. Ou seja, se você anda sentindo vontade de mudar o cabelo, testar novas cores ou reformular o guarda-roupa, pode apostar que a Astrologia está por trás disso!

O que cada Ascendente da Revolução Solar revela sobre seu estilo

A seguir, te conto como cada signo Ascendente da sua Revolução Solar pode transformar seu visual e como adaptar seu guarda-roupa às mudanças energéticas de cada ano astrológico.

Para isso, você precisa, primeiro, descobrir o Ascendente da sua Revolução Solar. Pode ser do ano atual ou do próximo — inclusive, você pode testar os dois períodos!

Mas é importante saber o local onde passou ou vai passar o seu aniversário, pois dependendo do lugar, pode mudar aspectos bem importantes no mapa, inclusive o Ascendente!

Se você não sabe ainda ou até mesmo quer encontrar um Ascendente que combine com o que você quer viver, pode testar vários lugares e escolher seu local de aniversário com base nisso.

Passo a passo

Acesse aqui a ferramenta que calcula gratuitamente a Revolução Solar

Clique em “Leia uma amostra grátis da análise”

Selecione o perfil da pessoa a ser analisada ou crie um

Escolha o período que deseja analisar e informe a cidade do aniversário

Prontinho! Você receberá a versão mini gratuita da sua análise

Então, na lista de planetas, procure pelo Ascendente, quase no final, e veja qual signo aparece ao lado

Por exemplo, a pessoa abaixo vai viver um ano e estilo aquariano no seu próximo ciclo

Agora que você já sabe o Ascendente da sua Revolução Solar, veja abaixo o que ele diz sobre o seu estilo este ano.

Ascendente em Áries: Ousadia e atitude

Se o seu Ascendente da Revolução Solar é Áries, os seus looks ganham um ar mais moderno e cheio de energia, com um toque super esportivo.

Cores vibrantes, cortes estruturados juntamente com um ar “saí da academia e vou direto para a reunião” são a suas apostas.

Ascendente em Touro: Elegância e conforto

Touro é super elegante e clássico. Por isso, o toque de sofisticação e sensualidade chega com tecidos de qualidade e modelagens impecáveis.

Pense em calças e shorts de alfaiataria, vestidos fluidos e tons terrosos.

Ascendente em Gêmeos: Versatilidade e leveza

Looks fáceis de usar e combinar. Gêmeos prima pelo conforto e agilidade para escolher. Por isso, gosta de peças que podem ser reinventadas a qualquer momento.

Estampas divertidas, sobreposições inteligentes e sapatos confortáveis são indispensáveis.

Ascendente em Câncer: Romantismo e aconchego

Se o seu Ascendente da Revolução Solar for Câncer, este ano você tende a escolher roupas que possam carregar alguma lembrança de família, que foram presentes de alguém especial ou até mesmo lembrança de alguma viagem, por exemplo.

Peças que abraçam e transmitem uma energia nostálgica e afetiva. Vestidos vintage, cardigans fofinhos e tons suaves dominam essa fase.

Ascendente em Leão: Glamour e protagonismo

Brilho, ousadia e peças que chamam atenção. Você está mais corajosa e audaciosa este ano. Cores vibrantes, decotes marcantes começam a ter destaque no seu guarda-roupa.

Mas sabe qual é o melhor acessório? A autoconfiança.

Ascendente em Virgem: Minimalismo e praticidade

Cores neutras, cortes impecáveis e aquela sensação de que “menos é mais”. Peças funcionais e versáteis ganham destaque.

Ascendente em Libra: Equilíbrio e sofisticação

Looks bem planejados, harmoniosos e femininos. Pense em vestidos fluidos, blazers ajustados e a combinação perfeita entre beleza e conforto.

Ascendente em Escorpião: Intensidade e poder

Começou a usar cores mais escuras e não sabia exatamente por quê? É o seu Ascendente em Escorpião da sua Revolução Solar!

Cores mais escuras, modelagens ajustadas e aquela aura sensualidade e de mistério irresistível. Preto é sempre um curinga, assim como cortes estruturados e detalhes em couro.

Ascendente em Sagitário: Liberdade e aventura

Aero look determina! Nada como peças confortáveis, despojadas, com aquele toque aventureiro e “estou pronta para a próxima aventura”.

Estampas e cores curingas, que combinam e se inter-relacionam com as demais na mala de viagem, bem como jaquetas oversized, tênis e botas são desejadas nessa fase.

Ascendente em Capricórnio: Clássico e atemporal

Roupas clássicas, como peças de alfaiataria, cores sóbrias e aquele ar de sofisticação discreta. Ternos, vestidos tubinho e scarpins nunca saem de moda aqui.

Ascendente em Aquário: Originalidade e rebeldia

Tudo que fuja do óbvio é bem-vindo nesta fase. Peças oversized e combinações inesperadas de cores e estampas.

Experimentação é a palavra-chave para o Ascendente em Aquário desta Revolução Solar.

Ascendente em Peixes: Sonhador e místico

Quando o assunto é estilo e a Astrologia, quando o Ascendente anual é em Peixes, você pode curtir peças fluidas, cores suaves e um ar mais místico que transmite sensibilidade.

Por isso, neste ano, você provavelmente não vai querer outra coisa a não ser suas saias, vestidinhos, rendas e acessórios com cristais.

Use a Astrologia para além do estilo

O Mapa da Revolução Solar traz muita informação. Esse Mapa é um verdadeiro guia astrológico para o seu ano e pode revelar muito sobre os desafios, oportunidades e transformações que você vai viver.

Então, da próxima vez que sentir vontade de renovar o guarda-roupa ou experimentar um novo visual, lembre-se: a Astrologia pode ter tudo a ver com isso!

