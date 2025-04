Astrologia explica por que 2025 e 2026 ficarão marcados na História

Os movimentos planetários que teremos em 2025 e 2026 na Astrologia anunciam o início de uma nova era.

Assim como nós, astrólogos, sabíamos muito antes de 2020 que algo grande aconteceria, entendemos que algo profundo está prestes a acontecer em 2025 e 2026, que redefinirá para sempre o curso de nossa jornada coletiva.

Anote aí: 2025 é tão importante em termos de mudanças e eventos transformadores quanto 2020, cujas mudanças profundas seguem ecoando até hoje.

A seguir, você vai entender melhor o que 2025 e 2026 tem de especial na Astrologia e, assim, poderá preparar.

O que torna 2025 e 2026 na Astrologia tão importantes?

A resposta está nas configurações planetárias raras e poderosas que estão em jogo, alterando tanto o nosso cenário global quanto o pessoal de maneiras profundas.

Para entender por que 2025 e 2026 são diferentes na Astrologia, precisamos olhar para as conjunções e alinhamentos planetários que marcam ​e​sses dois anos. Eles promoverão uma troca significativa no Céu Astrológico — ao mesmo tempo e com uma intensidade rara.

Temos três motivos mais representativos:

Planetas mudam de signo ao mesmo tempo: Saturno, Urano e Netuno mudam de signo em 2025. Só isto já é algo grandioso, pois toda vez que um planeta lento muda de signo, mudam muitas coisas no âmbito coletivo. Mas imagine quando três mudam ao mesmo tempo! E isso é algo raro. Plutão chega pra ficar em Aquário: Depois de 15 anos, Plutão entrou de vez em Aquário no fim de 2024, por onde transita até 2043. Saturno e Netuno se alinham em graus críticos: Tanto Saturno quanto Netuno transitam pelo grau 29 de Peixes (crítico, associado a crises e encerramentos) antes de ingressarem no grau 0 de Áries, também crítico, mas ligado a inícios poderosos e novos ciclos.

Configurações astrológicas que mudaram o mundo: um paralelo histórico

Esses movimentos planetários já ocorreram antes e deixaram suas marcas na História. Por exemplo, ocorreram em 1969, 1989 e 2020, períodos de grandes revoluções sociais e culturais. Agora, 2025 e 2026 repetem esse padrão transformador.

1965/1966 : Plutão e Urano em Virgem opostos a Saturno em Peixes marcaram anos de revoluções intensas e conflitos.

: Plutão e Urano em Virgem opostos a Saturno em Peixes marcaram anos de 1989 : o alinhamento Saturno-Urano-Netuno em Capricórnio anunciou a Queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria.

: o alinhamento Saturno-Urano-Netuno em Capricórnio anunciou a 2020: a tríplice conjunção de Júpiter-Saturno-Plutão em Capricórnio trouxe a pandemia de Covid, desencadeando uma mudança radical nas estruturas globais e sociais (entenda melhor ​o​ porquê de uma pandemia mundial em 2020 aqui), que ainda estão em andamento.

Esses momentos tiveram em comum alinhamentos entre planetas lentos que influenciaram drasticamente o rumo da humanidade. Agora, em 2025 e 2026 na Astrologia, vivemos novamente uma grande virada coletiva e pessoal.

O que esperar de 2025 e 2026 segundo a Astrologia?

A maior parte das mudanças planetárias acontece na primeira metade de 2025:

Esse panorama astrológico cria um cenário sem precedentes de mudança e transição. São muitas mudanças planetárias simultâneas. Portanto, estamos diante de um novo capítulo, e as possibilidades são infinitas.

Transformações globais: como 2025 e 2026 moldarão a humanidade



Embora a Astrologia não seja uma bola de cristal e não possa apontar eventos exatos com certeza, ela pode sinalizar quando mudanças importantes estão no horizonte.

E se a tríplice conjunção de Júpiter, Saturno e Plutão em 2020 foi a semente de uma “nova ordem”, com tanta mudança nos planetas e a conjunção Saturno/Netuno no icônico grau zero de Áries em 2025 e 2026, estamos prestes a encarar o início de um novo mundo.

Já temos pistas do que está acontecendo e deve se potencializar:

A inteligência artificial , destacada desde a entrada de Plutão em Aquário, seguirá transformando o pensamento coletivo.

, destacada desde a entrada de Plutão em Aquário, seguirá transformando o pensamento coletivo. A entrada de Saturno e Netuno em Áries já esboça seus sinais com a reeleição de Trump na maior nação do mundo, que está tomando decisões disruptivas (algo ariano), concorde-se ou não com elas.

na maior nação do mundo, que está tomando decisões disruptivas (algo ariano), concorde-se ou não com elas. Urano em Gêmeos acelera revoluções mentais, especialmente nas novas gerações, impactando educação, comunicação e formas de pensar. A série Adolescência viralizou não foi à toa.

Como lidar com esse novo mundo?

Para aqueles que se mantiverem flexíveis e abertos às novas possibilidades, 2025 e 2026 na Astrologia serão anos ótimos.

Principalmente para construir as bases de um futuro que traga mais questionamentos sobre o que nós, seres humanos, estamos fazendo e para onde estamos indo.

A inteligência não pode ser apenas artificial. Os pactos sociais precisam mudar. Muita coisa antiga será sacudida e muita coisa oculta será revelada.

Acima de tudo, será preciso manter o otimismo e os valores em meio a tantas mudanças.

Reflita:

Quem você quer ser e como gostaria de colaborar em um novo mundo?

Cedendo a pressões, perdendo a identidade, buscando soluções fáceis e vivendo na superficialidade e materialismo ou, se lamentando pelo que acabou?

Ou tentando colaborar com soluções para os novos desafios e criando um universo mais ético, justo, com mais respeito à vida, à diversidade humana e à natureza?

Cada ingresso planetário carrega um convite para reflexão e ação. Da mesma forma, cada pessoa, como microcosmo do coletivo, pode assumir um papel de liderança na transformação.

2025 e 2026 na Astrologia não são apenas dois anos no calendário — são o início de uma nova era. As configurações planetárias sinalizam um salto evolutivo e exigem preparação interna, flexibilidade e consciência.

Quem estiver atento e disposto a crescer com os desafios poderá plantar as sementes de um futuro mais alinhado com valores humanos e espirituais.

