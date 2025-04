Netuno em Áries: uma nova era para todos os signos (2025-2039)

Após cerca de 14 anos em Peixes, o planeta da intuição, espiritualidade e do idealismo ingressa no signo mais impulsivo e corajoso do zodíaco. Netuno em Áries começa no dia 30 de março de 2025 e promete uma nova era para todos os signos pelos próximos 14 anos.

Esse é um dos principais trânsitos astrológicos de 2025, mas não se esgota neste ano. Afinal, Netuno é um planeta lento e geracional. Assim, na medida que muda de signo, influencia diretamente os sonhos de toda uma geração e molda o imaginário coletivo.

Apesar de não ser um processo imediato, as mudanças promovidas por Netuno são inevitáveis e transformadoras.

A seguir, você entende o Netuno em Áries significa e como o seu signo pode sentir essas mudanças profundas.

Veja aqui tudo sobre as Previsões da Astrologia para 2025

Por que o trânsito de Netuno é tão importante?

Netuno inspira tanto quanto ilude. Sua energia é coletiva, afetando muitas pessoas ao mesmo tempo, o que torna a sua passagem por um signo marcante para gerações. Por isso, é muito difícil escapar da influência ilusória e hipnotizante de Netuno.

Na Astrologia, Netuno é conhecido como o “Planeta dos Sonhos”. No nosso Mapa Astral, aponta onde uma pessoa é sonhadora e idealista, e, por isso, pode cometer enganos.

Entenda mais sobre Netuno no Mapa Astral aqui

Em trânsito, durante o tempo que fica em cada signo, o que dura cerca de 14 anos, torna as características deste signo uma “verdade absoluta” e o “hit do momento”.

Normalmente, só compreendemos os significados do trânsito do gigante azul por um signo vários anos depois de já estar transitando por outro.

Portanto, é preciso ter um espírito especialmente crítico e atento para não se deixar levar pela onda de Netuno enquanto o trânsito dele está acontecendo.

Sendo tão hipnótico, torna-se difícil até mesmo prever como cada trânsito de Netuno vai funcionar, pois, ao final, ele sempre surpreende.

Quando começa o trânsito de Netuno em Áries?

Netuno entra em Áries no dia 30 de março de 2025. No entanto, devido a Netuno retrógrado, o planeta ainda volta para Peixes no dia 22 de outubro de 2025 por mais três meses.

Assim, Netuno volta para Áries definitivamente em 25 de janeiro de 2026, onde fica até março de 2039.

Note que Netuno, ao mudar de signo, faz nascer um novo mundo. Não é algo pequeno, e sim, um evento de grande impacto social e cultural. A mudança é profunda, ainda que gradual.

Com que frequência ocorre Netuno em Áries?

Uma volta completa de Netuno leva em torno de 165 anos, com o trânsito por cada singo levando de 12 a 14 anos.

A última vez que Netuno esteve em Áries foi em 13 de abril de 1861 — um dia após o início da Guerra Civil Americana, refletindo uma época em que as pessoas eram profundamente motivadas por novas ideias ousadas e uma visão de mudança transformadora.

Na passagem anterior, Netuno em Áries ocorria quando ocorreu a Guerra de Sucessão Espanhola (1702-1714), um conflito travado em cinco continentes, descrita como a primeira guerra mundial real no sentido moderno do termo.

O legado Netuno em Peixes

Para entender um pouco o que nos aguarda com Netuno em Áries, vale a pena recapitular mudanças que Netuno em Peixes (de 2012 a 2025) trouxe.

A Era das Imagens e a Perda de Concentração: Durante Netuno em Peixes, a comunicação visual se destacou, enquanto a palavra escrita perdeu espaço para vídeos e redes sociais. Isso afetou a capacidade de concentração e leitura, fenômeno intensificado pela pandemia.

Durante Netuno em Peixes, a comunicação visual se destacou, enquanto a palavra escrita perdeu espaço para vídeos e redes sociais. Isso afetou a capacidade de concentração e leitura, fenômeno intensificado pela pandemia. Doenças Psicológicas em Evidência: A passagem de Netuno em Peixes trouxe maior conscientização sobre transtornos psicológicos, mas também exageros nos diagnósticos. Historicamente, períodos similares inspiraram movimentos de forte sentimentalismo, como o romantismo.

A passagem de Netuno em Peixes trouxe maior conscientização sobre transtornos psicológicos, mas também exageros nos diagnósticos. Historicamente, períodos similares inspiraram movimentos de forte sentimentalismo, como o romantismo. Redes Sociais e Ilusões: A explosão de vídeos e criadores de conteúdo descentralizou a comunicação, mas também criou realidades ilusórias e padrões de vida inatingíveis, afetando a autoestima de jovens.

A explosão de vídeos e criadores de conteúdo descentralizou a comunicação, mas também criou realidades ilusórias e padrões de vida inatingíveis, afetando a autoestima de jovens. Avanço nas Cirurgias Plásticas: A energia de Peixes impulsionou harmonizações faciais e intervenções estéticas, criando padrões de beleza irreais e padronizados.

A energia de Peixes impulsionou harmonizações faciais e intervenções estéticas, criando padrões de beleza irreais e padronizados. Diversidade de Gênero e Sexualidade: O trânsito ampliou a aceitação e a discussão sobre gêneros e orientações sexuais, trazendo novos conceitos para o coletivo.

O trânsito ampliou a aceitação e a discussão sobre gêneros e orientações sexuais, trazendo novos conceitos para o coletivo. Filtragem nas Redes Sociais: Algoritmos passaram a evitar palavras consideradas sensíveis, promovendo uma proteção contra realidades dolorosas, mas também limitando a exposição de questões relevantes.

O que esperar de Netuno em Áries?

Se em Peixes prevalecia uma sensação de “não consigo resistir”, em Áries a energia se transforma para “eu posso conquistar”.

Netuno em Peixes trouxe um sentimento de estarmos inequivocamente ligados ao outro e sofrer por amores impossíveis.

Netuno em Áries traz uma tendência diametralmente oposta, como ocorre com signos vizinhos. Como Áries é um signo afeito à demarcação de território e conquista, nos sentiremos potentes para realizar nossa vontade.

No entanto, como tudo em Netuno, pode haver excessos e ilusões. No caso de Netuno em Áries, o periogo é autoconfiança demais.

Uma das fantasias deste trânsito é a do super livre arbítrio: “o que eu quero, eu consigo” e “tudo está em minhas mãos”. As filosofias ligadas devem aumentar, no sentindo oposto ao da impotência valorizada durante Netuno em Peixes.

Saturno chega para colapsar sistemas

Para completar, Saturno também entra em Áries em 2025. Quando o planeta das estruturas e responsabilidades encontra o planeta dos sonhos e das ilusões, temos o colapso de modelos e estruturas.

A última conjunção Saturno-Netuno aconteceu em 1989, quando houve a Queda do Muro de Berlim, símbolo da quebra de barreiras e do início de uma nova realidade.

A conjunção Saturno-Netuno de 2025/2026 deve ser especialmente marcante, porque acontecerá em um signo de começo (Áries) e no mítico grau zero, dos inícios. Um novo mundo está para surgir nos próximos 2 anos, com o fim de muitas coisas que conhecemos.

Entenda tudo sobre a Conjunção Saturno-Netuno aqui

Quais signos serão mais afetados por Netuno em Áries?

Como Áries é um signo cardinal, os outros signos cardinais podem sentir essa mudança mais poderosamente. Então, se você tem Sol ou Ascendente em Capricórnio, Câncer, Áries ou Libra, você pode sentir esse trânsito de uma forma mais profunda do que a maioria.

No geral, esse trânsito encoraja todos os signos a perseguir seus ideais corajosamente. E cada um de nós pode sentir esse impulso mais forte em uma área da vida. É isso que você descobre a seguir, com base no seu Ascendente.

Lembre-se que Netuno vai ficar 14 anos em Áries, portanto, as previsões abaixo se desenrolarão durante todo esse período.

Todavia, com a conjunção Saturno-Netuno em 2025 e 2026, muita coisa do que você vai ler pode ser visível.

Ascendente em Áries

Tom geral: vai afetar diretamente a sua identidade, corpo físico e quem voce é.

vai afetar diretamente a sua identidade, corpo físico e quem voce é. Realização de Sonhos : projetos antes considerados impossíveis podem ganhar forma, desde que você mantenha o foco e a disciplina, e não se perca.

: projetos antes considerados impossíveis podem ganhar forma, desde que você mantenha o foco e a disciplina, e não se perca. Ponto de atenção: observe seus ideias, para ser inspirado – mas não iludido – por eles. Cuide mais do seu corpo físico. Atenção com excesso de substâncias.

Touro Ascendente

Tom geral: forte atuação nos bastidores do seu inconsciente, formado, inclusive, por seus padrões familiares e até ancestrais.

forte atuação nos bastidores do seu inconsciente, formado, inclusive, por seus padrões familiares e até ancestrais. Realização de Sonhos : Podem surgir oportunidades de romper com padrões antigos, expandindo horizontes e tornando sonhos mais tangíveis.

: Podem surgir oportunidades de romper com padrões antigos, expandindo horizontes e tornando sonhos mais tangíveis. Ponto de atenção: você vai conhecer mais seu mundo interior, e isto às vezes assusta. Dar mais atenção ao interno e emocional será fundamental para não sofrer de problemas psicológicos por negar-se a olhar para dentro.

Gêmeos Ascendente

Tom geral: vai influenciar em suas conexões sociais e com o coletivo, amizades e planos para o futuro.

vai influenciar em suas conexões sociais e com o coletivo, amizades e planos para o futuro. Realização de Sonhos : projetos criativos, envolvimento com grupos e redes de contatos podem florescer ou, pelo contrário, terminar. Suas ideias de futuro e de coletivo encontram terreno fértil. Favorecimento de conexões espirituais em grupo.

: projetos criativos, envolvimento com grupos e redes de contatos podem florescer ou, pelo contrário, terminar. Suas ideias de futuro e de coletivo encontram terreno fértil. Favorecimento de conexões espirituais em grupo. Ponto de atenção: projetos fantasiosos e vivência em grupo ou com amigos que tirem os pés do chão devem ser observados, para que não haja prejuízos. Avalie também a consistência de projetos para o futuro.

Câncer Ascendente

Tom geral: terá a ver com o âmbito profissional e sua imagem pública.

terá a ver com o âmbito profissional e sua imagem pública. Realização de Sonhos : novos sonhos, rumos e inspirações podem surgir na carreira. Uma maior flexibilidade na sua abrangência profissional pode aparecer. Aumento do carisma profissional.

: novos sonhos, rumos e inspirações podem surgir na carreira. Uma maior flexibilidade na sua abrangência profissional pode aparecer. Aumento do carisma profissional. Ponto de atenção: se você não se sente mais conectado ao que faz, ou nunca esteve, isto poderá ficar mais acentuado nos próximos anos, exigindo algum tipo de reorientação. Atenção para não se perder em caminhos profissionais ilusórios.

Leão Ascendente

Tom geral: terá a ver com viagens, expansão, estudos e um sentido de aventura.

terá a ver com viagens, expansão, estudos e um sentido de aventura. Realização de Sonhos : expansão de horizontes, seja por meio de viagens, estudos ou novos interesses. Você se sentirá atraído a sair da zona de conforto para perseguir novos sonhos e ideias. Sua visão de mundo deve ganhar tons mais espiritualizados.

: expansão de horizontes, seja por meio de viagens, estudos ou novos interesses. Você se sentirá atraído a sair da zona de conforto para perseguir novos sonhos e ideias. Sua visão de mundo deve ganhar tons mais espiritualizados. Ponto de atenção: viagens longas poderão ser mágicas, mas também mais atrapalhadas. Poderá haver decepção com algumas figuras de referência que sejam como gurus/mentores. Você poderá sentir mais insatisfação com o dia a dia, precisando de mais combustível para se inspirar.

Virgem Ascendente

Tom geral: afetará o seu mundo interior e questões financeiras com outras pessoas.

afetará o seu mundo interior e questões financeiras com outras pessoas. Realização de Sonhos : você se sentirá inspirado a realizar grandes transformações internas. Terapias poderão acessar mais suas questões emocionais, com destaque para terapias como hipnose e outras que acessem o mundo interior via sexto sentido.

: você se sentirá inspirado a realizar grandes transformações internas. Terapias poderão acessar mais suas questões emocionais, com destaque para terapias como hipnose e outras que acessem o mundo interior via sexto sentido. Ponto de atenção: questões financeiras conjuntas poderão requerer mais atenção nos próximos anos. Finais poderão ser mais dolorosos e confusos, mas também dissolverem grandes padrões que não servem mais na sua vida se houver busca terapêutica.

Libra Ascendente

Tom geral: impactará diretamente suas parcerias e sua relação com o outro.

impactará diretamente suas parcerias e sua relação com o outro. Realização de Sonhos : novas conexões poderão surgir e novos modelos relacionais, mais flexíveis. Estar com o outro também pode significar buscar oportunidades de relaxamento e/ou conexão.

: novas conexões poderão surgir e novos modelos relacionais, mais flexíveis. Estar com o outro também pode significar buscar oportunidades de relaxamento e/ou conexão. Ponto de atenção: você precisará ser mais atento ao que acontece nas suas relações, pois há mais chance de descobrir facetas inesperadas em sócios e parceiros. Momentos de decepção poderão acontecer em relacionamentos, mas as parcerias também poderão se flexibilizar e ganhar novos rumos.

Escorpião Ascendente

Tom geral: terá a ver com saúde, cotidiano e trabalho.

terá a ver com saúde, cotidiano e trabalho. Realização de Sonhos : transformações diárias, no trabalho ou na rotina, podem abrir espaço para projetos significativos. Terapias alternativas poderão auxiliar em questões de saúde. Trabalhos podem estar mais imbuídos por um ideal em comum, que conecta a todos, como trabalhos voluntários.

: transformações diárias, no trabalho ou na rotina, podem abrir espaço para projetos significativos. Terapias alternativas poderão auxiliar em questões de saúde. Trabalhos podem estar mais imbuídos por um ideal em comum, que conecta a todos, como trabalhos voluntários. Ponto de atenção: você tenderá a ficar mais vulnerável a problemas de saúde de ordem emocional e psicossomática, se manifestando como alergias e doenças de difícil diagnóstico. Atenção para uma maior desorganização no dia a dia e no seu trabalho e com hábitos que possam ser viciosos.

Sagitário Ascendente

Tom geral: ligação com lazer, criatividade, amor e filhos.

ligação com lazer, criatividade, amor e filhos. Realização de Sonhos : Ideias criativas, empreendimentos pessoais ou projetos artísticos podem ganhar forte impulso e seu trabalho inspirar outras pessoas. Você também estará mais aberto a paixões. Lazeres mais artísticos ou ligados à água poderão surgir.

: Ideias criativas, empreendimentos pessoais ou projetos artísticos podem ganhar forte impulso e seu trabalho inspirar outras pessoas. Você também estará mais aberto a paixões. Lazeres mais artísticos ou ligados à água poderão surgir. Ponto de atenção: decepções no amor por excesso de idealização. Fique mais atento aos filhos, para que algo importante não passe despercebidp. Pode ser, também, que eles precisem mais do que apoio e que você seja mais flexível.

Capricórnio Ascendente

Tom geral: conexão com casa, vida pessoal e familiar.

conexão com casa, vida pessoal e familiar. Realização de Sonhos : projetos envolvendo casa e família poderão encantar. A casa dos sonhos, estar com quem é próximo para realizar sonhos. Mudar-se para uma casa ou local com o qual você se sinta mais conectado. Práticas espirituais em casa.

: projetos envolvendo casa e família poderão encantar. A casa dos sonhos, estar com quem é próximo para realizar sonhos. Mudar-se para uma casa ou local com o qual você se sinta mais conectado. Práticas espirituais em casa. Ponto de atenção: observe se o seu impulso de mudar de cidade e/ou país tem base, para não ser algo ilusório. A casa física irá requerer mais atenção com goteiras, vazamentos, etc. Pode ser uma boa fazer o feng shui da casa. Pessoas próximas poderão ter mais sintomas emocionais e/ou físicos.

Ascendente em Aquário

Tom geral: voltado para os pensamentos, comunicação, viagens.

voltado para os pensamentos, comunicação, viagens. Realização de Sonhos : ideias inovadoras ganham terreno. Comunicação, estudos e intercâmbios intelectuais podem inspirar saltos criativos. Irmãos vivendo seus sonhos. Necessidade de movimento para recarregar psiquicamente. Comunicação mais envolvente.

: ideias inovadoras ganham terreno. Comunicação, estudos e intercâmbios intelectuais podem inspirar saltos criativos. Irmãos vivendo seus sonhos. Necessidade de movimento para recarregar psiquicamente. Comunicação mais envolvente. Ponto de atenção: observe seus pensamentos imediatos e ambiente ao redor, se psiquicamente estão apoiadores, e, se não, o que pode ser feito. Atenção com ideias ilusórias e/ou com informações incorretas. Irmãos podem estar mais perdidos.

Peixes Ascendente

Tom geral: ligado a realização material e financeira, valores pessoais.

ligado a realização material e financeira, valores pessoais. Realização de Sonhos : questões financeiras e de valor pessoal pedem novas abordagens. Se preciso, vá para a terapia para encontrar isto. Reconhecer seu valor interno impulsiona a realização de metas. Para alguns, finalmente o âmbito financeiro irá se realizar depois de anos de busca e trabalho.

: questões financeiras e de valor pessoal pedem novas abordagens. Se preciso, vá para a terapia para encontrar isto. Reconhecer seu valor interno impulsiona a realização de metas. Para alguns, finalmente o âmbito financeiro irá se realizar depois de anos de busca e trabalho. Ponto de atenção: observe tudo o que você fizer nas finanças, para não cometer enganos e/ou gastar mais do que ganha. Invista em novos caminhos, mas sempre tendo uma zona de prudência e buscando informações.

Quando Netuno em Áries começa na sua vida?

Mas lembre-se que Netuno em Áries vai durar 14 anos. Por isso, todas essas mudanças, por mais significativas que sejam, vão ocorrer de maneira gradual.

E se você recebe os Alertas do Horóscopo do Personare, você vai saber exatamente o dia em que começará na sua vida. E aí seu Horóscopo vai ficar como no exemplo abaixo.

Nesse período, você tende a viver com mais intensidade o trânsito de Netuno em Áries. Porém, este é só o início desse momento para você, porque transformações como as abertas por Netuno tendem a levar o tempo completo do trânsito, ou seja, este vai até 2039.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

O post Netuno em Áries: uma nova era para todos os signos (2025-2039) apareceu primeiro em Personare.