Descubra como a energia da mentira sabota sua vida

Mentir não prejudica apenas os outros. Na verdade, a energia da mentira cria um ciclo vicioso de sofrimento para quem a pratica. Portanto, o maior prejudicado é você.

E aqui estamos falando não somente grandes fraudes, mas também de pequenas omissões do dia a dia.

Neste artigo, quero te fazer refletir sobre o impacto profundo que a desonestidade tem, não apenas em nossas relações, mas também em nossa própria energia e experiência de vida.

Qual é a energia da mentira?

Nossos pensamentos e emoções criam um campo eletromagnético ao nosso redor. E isso não é nada místico: estudiosos da mente e do comportamento humano, como os neurocientistas e a epigenética, já comprovaram isso.

Quando optamos pela mentira, estamos ressoando em uma frequência de medo, insegurança e manipulação. Esse campo energético não desaparece – ao contrário, ele se torna um ímã para experiências semelhantes.

Por isso, é possível dizer que a energia da mentira atrai sofrimento.

Afinal, a Ciência já comprovou que o cérebro aprende através da repetição e da emoção. Se uma pessoa mente uma vez e obtém um aparente benefício, suas células registram essa experiência como válida e a reforça.

Assim, mentir se torna um hábito, e como todo hábito, ele molda a realidade de quem o pratica. O problema é que essa realidade passa a ser construída sobre um alicerce instável, que cedo ou tarde desmorona.

O efeito espelho da mentira

Você atrai aquilo que emite. Você vê aquilo que reflete.

Sim, o universo funciona como um espelho, refletindo de volta aquilo que sentimos. Se nos acostumamos a mentir – seja para os outros ou para nós mesmos – inevitavelmente atrairemos pessoas e circunstâncias igualmente desonestas.

Esse fenômeno pode ser observado em diversas áreas da vida:

relacionamentos tóxicos

negócios fraudulentos

amizades superficiais

traições inesperadas

Não importa a área da vida, a mentira sempre retorna.

Por ser uma distorção da verdade, a mentira impede que a realidade flua de maneira harmônica. Como resultado, cria uma desconexão interna que leva ao sofrimento, pois a pessoa sente que precisa sustentar uma ilusão constantemente.

E isso reforça a ideia de que não sou bom o bastante e tenho que tomar cuidado para não descobrirem.

Essa energia desgasta, gera ansiedade, estresse, culpa e até sintomas físicos, como insônia.

As pequenas mentiras do dia a dia

Muitas vezes, subestimamos o impacto das chamadas “mentirinhas inofensivas”.

A velha desculpa “estou ocupado”

Um exemplo clássico é quando inventamos uma desculpa para não comparecer a um compromisso social.

Dizemos que estamos ocupados com outro compromisso quando, na verdade, simplesmente não queremos ir. Essa atitude pode parecer inofensiva, mas cria um peso interno.

Mesmo que seja uma mentira “boba”, ela gera culpa, desconforto geral e um desequilíbrio energético que afeta nosso estado emocional e pode transformar o nosso dia em sofrimento.

A solução?

Em vez de inventar uma desculpa falsa, podemos optar por uma meia-verdade que ainda seja autêntica. Podemos dizer algo como:

“Hoje, não poderei ir, lamento. Adoraria, mas hoje não será possível. Muito obrigada por sua lembrança ou carinho.”

ou “Não estou disposta hoje para sair. Muito obrigada por me convidar.”

A verdade pode ser dita, sem detalhes e de uma forma respeitosa, sem a necessidade de criar falsas justificativas. Dessa maneira, mantemos nossa integridade e evitamos carregar o peso de uma mentira desnecessária ou atrair situações de desonestidade. Experimente!

A verdade como caminho para a liberdade

A única forma de sair desse ciclo vicioso é escolher a verdade, mesmo quando ela parece difícil ou desconfortável.

Ser verdadeiro primeiro consigo mesmo e com os outros traz um tipo de liberdade que nenhuma mentira pode oferecer. Isso porque viver, na verdade, alinha nossa energia com a coerência, integridade, transparência e confiança. Nos sentimos mais leves e felizes.

No momento em que decidimos abandonar a mentira e agir com autenticidade, o campo energético ao nosso redor começa a mudar.

Atraímos pessoas mais honestas, oportunidades mais alinhadas com quem realmente somos e um sentimento profundo de paz interior.

A transformação pode não acontecer de um dia para o outro, mas é um processo poderoso que fortalece nossa autoestima e nos reconecta com a nossa essência.

Diga adeus à energia da mentira

A mentira pode parecer uma solução rápida para evitar problemas, mas, no fundo, ela é uma armadilha que aprisiona quem a pratica.

Quanto mais nos afastamos da verdade, mais nos distanciamos da nossa própria felicidade e equilíbrio.

Escolher a honestidade é um ato de coragem que nos liberta e nos permite criar uma vida mais autêntica e próspera.

Se queremos um mundo mais verdadeiro e justo, essa transformação precisa começar dentro de nós. Afinal, aquilo que cultivamos internamente se reflete no mundo ao nosso redor.

Regina Restelli

Criadora da Terapia dos Chakras e uma das referências em Ho´oponopono no Brasil. Realiza atendimentos online no Personare. Está à frente da webserie Respira e integra o time de especialistas do Programa Medita e Vai.

sanatkumara.tera@gmail.com

