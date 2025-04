Panqueca vegana sem glúten: receita fácil, leve e deliciosa

Uma publicação compartilhada por Alana Rox (@alana_rox)

Sugestões de variações

Você pode variar a massa adicionando ervas como orégano ou salsinha. Além disso, para recheios doces, vale usar especiarias como canela, cúrcuma, gengibre em pó.

Opções de recheio salgado vegano: guacamole, homus de grão de bico com tomatinho, tofu mexido, requeijão de inhame com cogumelos salteados.

Opções de recheio doce vegano: pasta de amendoim com banana, requeijão de tofu com geleia de morango, tahine com melado de cana e banana, doce de leite de castanha de caju.

Dicas finais e armazenamento

O ideal é consumir as panquecas frescas . Caso queira fazer para ir consumindo durante a semana, mantenha em pote com tampa na geladeira.

Se quiser que fiquem levemente crocantes na borda, pode trocar o polvilho doce por polvilho azedo.

Receitas veganas gostosas e saudáveis podem ser muito mais fáceis do que se você imagina.

Alana Rox

Autora dos best-sellers Diário de Uma Vegana e Diário de Uma Vegana 2. Prega a conexão corpo, mente e espírito através da alimentação e estilo de vida saudáveis como agentes de transformação.

