É hora de reorganização! As previsões para o amor em abril de 2025 mostram que este é um momento para repensar as relações e reestruturar o que não está funcionando bem.

Segundo a Numerologia, estamos no Ano Universal 9 e Mês Universal 4.

Primeiramente, vamos relembrar como chegamos a esses números. Como vimos, o número em destaque em abril de 2025 é o 4. Entenda:

Na Numerologia , tudo é quantificado e reduzido sempre a um só algarismo. Ou seja, os resultados são somados até que tenhamos um único número entre 1 e 9.

, tudo é quantificado e reduzido sempre a um só algarismo. Ou seja, os resultados são somados até que tenhamos um único número entre 1 e 9. O 9 é o número do Ano Universal, resultado da soma dos algarismos que compõem o ano de 2025 (2+0+2+5 = 9).

é o número do Ano Universal, resultado da soma dos algarismos que compõem o ano de 2025 (2+0+2+5 = 9). Já o 4 representa este mês. Ele é definido quando acrescentamos à soma 9 (do ano de 2025) o número 4, pois abril é o 4º mês no calendário. Assim, temos 9+4 = 13. Somando 1+3, chegamos ao número 4 como o Mês Universal de abril de 2025.

Simbolismos de abril de 2025 na Numerologia

Essa combinação mostra que abril terá uma forte energia de reestruturação. Ou seja, neste mês, blocos, grupos e partidos que estão se desfazendo vão precisar de reorganização.

Além disso, algumas áreas pedem cuidado especial:

saúde física;

segurança territorial;

família (alguns sacrifícios pessoais podem ser necessários bem como a resolução de conflitos familiares, residenciais e domésticos);

amizades (a união pode ser ainda mais importante).

Previsões para o amor em abril de 2025

Além dos números destaques do mês, cada pessoa tem seu Mês Pessoal que revela as previsões para o amor em abril de 2025. Abaixo, veja o passo a passo para descobrir o seu:

Na imagem abaixo, por exemplo, a pessoa estará no Mês Pessoal 2 e no Trimestre 5.

Mês pessoal 1 – Trimestre Pessoal 3 – Ano Pessoal 6

Se você não está se relacionando, o romantismo e a disposição em iniciar um novo ciclo podem mostrar a forte tendência em começar um relacionamento amoroso. Diminua as expectativas de perfeição sobre a outra pessoa e tome a iniciativa de dizer o que sente.

Caso esteja se relacionando, este é um mês apropriado para vivenciar de forma mais romântica sua vida a dois. Você vai querer mais afeto, elogios e presentes. Do mesmo modo, pode também expressar seus sentimentos de forma mais intensa. Mas é importante resolver as divergências que estão gerando insatisfação e impaciência entre vocês.

Mês pessoal 2 – Trimestre Pessoal 5 – Ano Pessoal 7

Se não está se relacionando, você pode manter-se fechada(o) neste período. Há mais desconfiança e medo de reabrir velhas feridas. Assim, o anseio por liberdade e independência pode justificar o fato de não se abrir para alguém.

Mas você pode aprender com o passado e aproveitar a oportunidade de conhecer alguém mais profundamente, principalmente numa viagem ou curso. Dessa forma, iniciar um relacionamento repleto de companheirismo e profundidade pode representar a mudança deste período

Caso você esteja se relacionando, este mês pede a superação de uma crise ou divergência com a pessoa parceira. O distanciamento emocional e sexual não é a melhor reação ao que precisa ser melhor compreendido e mudado na sua forma de dar e receber afeto. Assim você pode criar um novo nível de intimidade, inclusive sexual, com o seu par.

Mês pessoal 3 – Trimestre Pessoal 7 – Ano Pessoal 8

Se você não está se relacionando, pode reencontrar alguém e dar uma segunda chance ao amor. Para isso, precisará superar o medo de ficar presa(o) ou ser traída(o) pelo seu par. Ou, ainda, pode não reencontrar alguém, mas tirar lições de relações passadas e ir com mais maturidade e coragem para uma nova história de amor.

Caso esteja se relacionando, este é um período para resolver alguma questão profissional ou financeira que está gerando distanciamento ou incompreensão entre vocês. Converse, expresse seus medos e reaja de forma madura ao que está incerto e estranho no seu relacionamento. Assim, você e a pessoa parceira poderão reestruturar a relação de vocês para um novo nível de intimidade e de prazer.

Mês pessoal 4 – Trimestre Pessoal 9 – Ano Pessoal 9

Se você não está se relacionando, pode ser a hora de encerrar um ciclo e iniciar outro ao se conectar a alguém de forma mais comprometida e segura. Para isso, é crucial que desapegue de uma relação passada e aprenda, com essa experiência, a amar com mais maturidade e romantismo.

Caso você esteja se relacionando, este mês pode representar a realização de um grande sonho, como a formalização da relação com seu par, uma gravidez, mudança residencial ou nascimento de um filho. Também vem junto mais responsabilidades e sacrifícios pessoais pela família, seja a de origem ou a que está criando com a pessoa parceira.

Mês pessoal 5 – Trimestre Pessoal 2 – Ano Pessoal 1

Se você não está se relacionando, pode haver um conflito entre a vontade de estar de mãos dadas com alguém (2) e o desejo por maior liberdade e independência (1 e 5). É possível que a liberdade prevaleça.

Mas, se perceber que é possível estar junto sem perder seu espaço, as mudanças prometidas pelo 1 e pelo 5 poderão vir, justamente, ao conhecer alguém e iniciar uma relação afetiva (2).

Caso esteja num relacionamento, pode ser que você precise entrar em acordo com a pessoa parceira. Este é um mês em que projetos pessoais, viagens e novas experiências poderão demandar mais energia de sua parte, sobrando menos tempo para a vida a dois.

Combinando com seu par, os momentos que você estiver com quem ama serão intensos, estimulantes e renovadores. Afinal, você anseia por novidades e mudanças na vida a dois. Se não for possível, terminar o relacionamento pode ser uma opção considerada.

Mês pessoal 6 – Trimestre Pessoal 4 – Ano Pessoal 2

Se você não está se relacionando, abril traz um enorme potencial de se relacionar, pois combina três números voltados para a conexão, o compromisso e o companheirismo. Mas tem de ser com alguém que traga segurança e tenha a disposição de fazer esta relação ser duradoura.

Caso você esteja num relacionamento, abril é um mês repleto de divergências e conflitos. Será preciso ter muita paciência e disposição para negociar, conversar e fazer ajustes a fim de reestruturar a convivência e a forma de dar e receber afeto. Assim, será possível ter um novo nível de união, companheirismo e segurança emocional.

Mês pessoal 7 – Trimestre Pessoal 6 – Ano Pessoal 3

Se você não está se relacionando, o romantismo está maior. Porém, ainda há uma grande reserva e desconfiança de se abrir para um relacionamento afetivo pelo medo da dependência emocional, do ciúme e da traição.

Daí a importância de encarar essas resistências de maneira mais compreensiva e sincera, a fim de poder se envolver numa relação prazerosa, repleta de companheirismo e cumplicidade.

Caso esteja num relacionamento, você vai sentir mais necessidade de elogios, presentes e uma expressão notória de afeto por parte de seu par. Do mesmo modo, vai querer demonstrar o que sente de forma mais calorosa

Não guarde o sentimento para si por medo de incompreensão, julgamento ou crítica. Torne sua convivência com a pessoa parceira mais colorida de prazer, profundidade e intimidade.

Mês pessoal 8 – Trimestre Pessoal 8 – Ano Pessoal 4

Se você não está se relacionando, provavelmente, ter de trabalhar mais e oferecer seu amparo a familiares pode tirar seu foco do amor. Se for para se relacionar, você quer que seja algo sério, seguro e duradouro. Caso encontre alguém que transmita essa segurança, ótimo. Aí é só construir as bases da relação de forma responsável.

Se você está se relacionando, pode ser que responsabilidades familiares ou deveres profissionais demandem bastante de seu tempo e disposição. Consequentemente, pode não focar tanto no amor.

Administrando bem essas exigências e compromissos, você pode desfrutar de momentos seguros com seu par. Também pode formalizar a relação, caso ainda não tenha feito.

Mês pessoal 9 – Trimestre Pessoal 1 – Ano Pessoal 5

Se você não está se relacionando, a conjugação de três números bem voltados para a liberdade tende a indicar sua vontade de permancer assim. Inclusive, pode até ter novas experiências com pessoas diferentes. Paixões intensas e estimulantes, de onde pode surgir alguém com quem você queira se relacionar, desde que não aprisione sua individualidade.

Caso você esteja se relacionando, o ímpeto de buscar novidades, novas experimentações e uma profunda renovação está forte. Claro que isso pode representar uma tendência impulsiva de colocar fim ao relacionamento.

Antes disso, proponha novos programas e uma rotina diferente para trazer mais estímulo na convivência com seu par. Talvez seja apenas um período de maior distanciamento físico com a pessoa parceira por motivo de estudo ou de viagem. E isso pode fazer com que você reflita sobre as mudanças necessárias na vida a dois.

