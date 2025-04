Netuno dá início à nova era: as previsões da semana de 30/03 a 05/04

Netuno é o grande destaque nas previsões da semana de 30/03 a 05/04. Não só pelas conjunções com Vênus e Mercúrio, que intensificam a emotividade, mas principalmente pelo seu ingresso em Áries, um dos trânsitos planetários mais importantes do calendário astrológico de 2025.

Em seguida, você vai saber tudo sobre esses e outros trânsitos da semana, que indicam dias turbulentos, com muita confusão e tendência a golpes virtuais. Mas calma! Vai dar para encarar tudo com mais leveza.

Afinal, Urano está em bons aspectos com Mercúrio, Vênus, Saturno e Marte, o que pode aflorar nossa criatividade. E, por fim, um sextil do Sol com Júpiter tende a injetar doses de bom humor na nossa rotina.

Resumo das previsões da semana de 30/03 a 05/04:

Ao longo da semana: Mercúrio em conjunção com Netuno

Mercúrio em conjunção com Netuno Ao longo da semana: Urano em sextil com Mercúrio, Vênus, Saturno e Marte

Urano em sextil com Mercúrio, Vênus, Saturno e Marte A partir de domingo (30): Netuno em Áries

Netuno em Áries Até quarta-feira (02): Vênus em conjunção com Netuno

Vênus em conjunção com Netuno A partir de quarta-feira (02): Sol em sextil com Júpiter

Estes são os principais trânsitos das previsões da semana de 30/03 a 05/04. Em seguida, veja mais detalhes e descubra como se preparar para os próximos dias.

Esta é uma análise abrangente, válida para todas as pessoas. Mas você pode entender como é a atuação dos planetas, especificamente, na sua vida. Para isso, acesse seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

Netuno em Áries: o início de uma nova era

A semana começa com uma das grandes revoluções de 2025. No domingo (30), Netuno ingressa no signo de Áries, após permanecer em Peixes por quase 14 anos.

É importante ressaltar que essa não uma despedida definitiva. Netuno ainda retorna a Peixes no final de 2025 devido ao movimento retrógrado. Apenas em 2026 é que deixará esse signo de vez.

Vale lembrar que 2025 e 2026 são anos de grandes mudanças, porque marcarão trocas de planetas de trânsito lento. Netuno é um desses planetas que marcam gerações, com repercussões coletivas.

Mudança de postura

De 2012 para cá, vivemos a onda de Netuno em Peixes:

Ponto positivo: melhor entendimento das questões psicológicas (regidas por Peixes ), com mais compreensão entre as pessoas.

melhor entendimento das questões psicológicas (regidas por ), com mais compreensão entre as pessoas. Ponto desafiador: com o excesso de autoconhecimento, muitas pessoas ficaram presas à crença de que não podem agir, por conta da sua natureza e das suas limitações.

Com Netuno em Áries esta postura muda, com mais otimismo e positividade. Afinal, esse trânsito vai trabalhar, principalmente, em três eixos:

individualidade;

força;

potência.

Se, nos últimos 14 anos, lidamos com a vulnerabilidade, agora vamos trabalhar o nosso fortalecimento.

Como se trata de um ciclo longo, essas mudanças não são imediatas. Quem tem uma percepção mais aguçada até pode já sentir algumas viradas de chave agora. Mas a energia de Netuno em Áries será sentida de uma forma mais geral em, aproximadamente, sete anos.

Netuno em Áries: uma nova era para todos os signos (2025/2039)

Vênus/Netuno e o risco de decepções

Até quarta-feira (02), Vênus em Peixes está numa conjunção com Netuno. Como todo trânsito planetário, esse aspecto tem aspectos positivos e negativos.

Principais aspectos positivos da conjunção Vênus/Netuno:

sensibilidade aguçada;

senso artístico mais presente;

empatia aflorada;

mais tolerância com as outras pessoas.

Principais aspectos negativos:

risco maior de decepção;

dificuldade de lidar com a realidade (uma faceta pisciana);

tendência ao engano e à ilusão.

Aqui, o calendário astrológico coincide com o calendário oficial. Afinal, terça-feira, 1º de abril, é a data conhecida como o Dia da Mentira. Então, as armadilhas e desilusões estão em alta, inclusive na nossa vida amorosa.

É uma semana que também exige muito cuidado com:

golpes virtuais;

promessas falsas;

dinheiro que não existe;

príncipe ou princesa que está mais para sapo ou sapa.

Por isso, tenha atenção a propostas e promoções, pois há o risco de ter um prejuízo significativo. Mais do que nunca, busque informações sobre finanças, serviços e pessoas antes de acreditar de primeira no que te disseram.

Mercúrio/Netuno com perrengues e confusão

Nesta semana, Netuno também está em conjunção com Mercúrio, que permanece em ciclo retrógrado.

Mercúrio faz parte do nosso dia a dia, pois tem a ver com trânsito, sistemas e informações. Com Mercúrio retrógrado, todos os temas relacionados a ele tendem a ficar truncados. Assim, serão dias marcados por:

falhas em sistemas;

tendência a atrasos;

informações truncadas, incompletas ou incorretas;

aumento de distração;

contratempos e acidentes diversos;

greves em serviços essenciais.

Tudo isso vai nos exigir boas doses de paciência.

Netuno conjunto a Mercúrio também traz um clima muito emocional e de confusão mental. Por isso, será preciso entender como lidar com essa emotividade excessiva (será que não estamos criando monstros na nossa cabeça?).

Tenha atenção ao seu emocional, principalmente, se você já tem tendência à ansiedade. Regule a hipersensibilidade e use Mercúrio/Netuno para se conectar com o plano espiritual, uma das facetas positivas desta combinação.

Meditação pode ser uma boa pedida para este momento!

Como esse trânsito se manifesta na SUA vida?

Mercúrio está em movimento retrógrado e em conjunção com Netuno. Por isso, esses trânsitos podem trazer uma energia diferente para alguma área da sua vida, dependendo do seu Mapa Astral.

Para saber que área é essa, siga o passo a passo:

Acesse aqui seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

gratuitamente. Faça login ou cadastre-se, preenchendo seus dados de nascimento.

Então, procure nos trânsitos o de “Mercúrio na Casa…” . Na imagem abaixo, por exemplo, a pessoa está com Mercúrio na Casa 7.

. Na imagem abaixo, por exemplo, a pessoa está com Mercúrio na Casa 7. Clique no trânsito para saber o que isso significa no seu momento atual.

Criatividade de Urano vem ao nosso resgate

Ao longo de toda a semana, Urano fará sextil com Mercúrio, Vênus e Saturno de um lado. De outro, o sextil será com Marte.

Em uma semana tão tumultuada, esses aspectos chegam para ajudar na solução dos problemas. Urano será aquele geniozinho dentro de nós, exercitando um olhar diferente para as coisas.

Isso fica mais claro em questões envolvendo a tecnologia, por exemplo, um dos campos regidos por Urano. A energia é: se não dá para fazer de um jeito, experimenta fazer de outro.

Essa flexibilidade e disposição para a mudança são essenciais diante de problemas. Não se engane, será uma semana repleta de perrengues. Mas tudo tem solução se você der voz à própria criatividade.

Alto astral de Sol com Júpiter

A segunda metade da semana prevê um boost no astral. A partir de quarta-feira (02), o Sol em Áries forma sextil com Júpiter em Gêmeos, um aspecto que tende a levantar o nosso ânimo.

Essa leveza e o bom humor são muito bem-vindos. Caiu o sistema ou ficou sem internet? Se não há nada que você possa fazer, levante, vá tomar um cafezinho e dar umas risadas enquanto a solução não chega.

Será importante encontrar formas de quebrar a rotina e criar momentos de descontração (aproveite que Júpiter em Gêmeos incentiva as interações sociais).

Então, dar uma circulada, seja no trabalho ou na vida pessoal, tende a ter um efeito muito positivo nesta semana! Pode ser que você volte até melhor, renovando seu plano mental e encontrando uma solução que antes não conseguia enxergar.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

O post Netuno dá início à nova era: as previsões da semana de 30/03 a 05/04 apareceu primeiro em Personare.