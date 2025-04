Acabou Mercúrio retrógrado! Veja qual área da sua vida fica livre para decisões

Após semanas de contratempos cotidianos, algumas confusões e atrasos, chegamos ao fim de Mercúrio retrógrado nesta segunda-feira (07/04). Assim, algumas dessas questões devem melhorar.

Porém, dois “detalhes” podem atrasar o sentimento de que tudo está, realmente, melhorando: o período de sombra de Mercúrio retrógrado e a conjunção Mercúrio/Netuno.

Em seguida, entenda tudo sobre isso e descubra qual área da sua vida tende a fluir melhor a partir de segunda-feira.

Não acaba quando termina

É comum contarmos os dias para o início e o fim de Mercúrio retrógrado. Mas, na verdade, existe um período antes e depois deste trânsito que deixa tudo meio embaralhado.

Conhecido com período de sombra ou Mercúrio estacionário, ele compreende dois ou três dias após o fim da retrogradação. É como se fosse um período de transição para o início ou o fim da retrogradação, e os assuntos regidos por Mercúrio parecem ficar em pausa ou repetição.

Neste caso, o período de sombra vai até dia 09 de abril, e aqui vão algumas dicas de como tirar proveito desse momento:

faça uma revisão dos aprendizados da retrogradação;

reflita sobre padrões que se repetiram e insights que podem surgir agora;

registre tudo por escrito e acesse essas anotações quando necessário.

Importante: todos os planetas possuem esse período de sombra, que varia conforme cada planeta.

Conjunção Mercúrio/Netuno

Não é porque Mercúrio retrógrado e estacionário acabam que tudo vai ficar maravilhosamente bem. Isso porque precisamos olhar para todos os trânsitos que estão ocorrendo.

E até 20 de abril, sentiremos os efeitos da conjunção entre Mercúrio e Netuno, ou seja, confusões no dia a dia.

Mercúrio tem a ver com o plano mental, e sua associação com Netuno, o planeta das ilusões, confere alguma perda de clareza. Ou seja, diferenciar o que é real do que não é fica mais complicado.

Por isso, é fundamental ter atenção a tudo para evitar cair em golpes, fake news e desilusões.

O lado bom é que essa conjunção também traz boas oportunidades para exercitar sua criatividade e espiritualidade. Aproveite!

Como o fim de Mercúrio retrógrado será para você!

Apesar da energia coletiva, cada pessoa sente o fim de Mercúrio retrógrado de forma diferente. Para saber qual a área da sua vida tende a fluir melhor agora, siga este passo a passo:

Na sua lista de trânsitos, procure por Mercúrio. Vai aparecer: “Mercúrio na Casa”. Lembre-se de que é seu Horóscopo, não seu Mapa Astral .

. O número da Casa mostra a área da vida em que Mercúrio retrógrado estava passando (são as casas astrológicas).

Ao identificar a Casa, você pode ver abaixo como essa área da vida ficará mais fluida e leve com o fim da retrogradação. Veja o modelo, com Mercúrio na Casa 3:

O que melhora na sua vida com o fim de Mercúrio Retrógrado

Lembre-se de que área da vida que ficará mais livre com o fim de Mercúrio Retrógrado pode estar recebendo trânsito de outros planetas, por isso leve em conta todo o seu Horóscopo Personalizado.

Abaixo, uma análise da área da vida que estará mais tranquila com o fim da retrogradação de Mercúrio:

Casa 1 : sinta-se mais livre para iniciar projetos e investir em mudanças na sua aparência e guarda-roupa.

: sinta-se mais livre para iniciar projetos e investir em mudanças na sua aparência e guarda-roupa. Casa 2 : agora pode ser um bom momento para realizar as compras que você adiou, pois os fluxos financeiros tendem a ser menos restritos.

: agora pode ser um bom momento para realizar as compras que você adiou, pois os fluxos financeiros tendem a ser menos restritos. Casa 3 : a comunicação deve começar a fluir melhor a partir de agora porque os mal-entendidos ficam reduzidos.

: a comunicação deve começar a fluir melhor a partir de agora porque os mal-entendidos ficam reduzidos. Casa 4 : a estabilidade pode retornar ao seu ambiente familiar e as coisas na sua casa ficam menos instáveis.

: a estabilidade pode retornar ao seu ambiente familiar e as coisas na sua casa ficam menos instáveis. Casa 5 : seus hobbies podem voltar à sua rotina e dar mais prazer e menos problemas agora.

: seus hobbies podem voltar à sua rotina e dar mais prazer e menos problemas agora. Casa 6 : as tarefas ficam mais fáceis de serem concluídas e o estresse na sua rotina pode diminuir.

: as tarefas ficam mais fáceis de serem concluídas e o estresse na sua rotina pode diminuir. Casa 7 : relacionamentos amorosos e parcerias comerciais podem agora se desenvolver positivamente.

: relacionamentos amorosos e parcerias comerciais podem agora se desenvolver positivamente. Casa 8 : questões de términos ou reconsiderações podem agora chegar a um ponto decisivo, motivando ações concretas.

: questões de términos ou reconsiderações podem agora chegar a um ponto decisivo, motivando ações concretas. Casa 9 : temas acadêmicos ou relacionados ao exterior, como vistos ou aprovações consulares, tendem a avançar.

: temas acadêmicos ou relacionados ao exterior, como vistos ou aprovações consulares, tendem a avançar. Casa 10 : sua imagem pública e questões de carreira podem ter progresso significativo agora, incluindo possíveis promoções.

: sua imagem pública e questões de carreira podem ter progresso significativo agora, incluindo possíveis promoções. Casa 11 : diálogos importantes com amigos ou em grupos tendem a ser mais eficazes, e mal-entendidos recentes podem ser esclarecidos.

: diálogos importantes com amigos ou em grupos tendem a ser mais eficazes, e mal-entendidos recentes podem ser esclarecidos. Casa 12: sentimentos de culpa ou preocupações podem diminuir, e sua intuição pode melhorar.

