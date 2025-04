Neste Dia Mundial da Saúde (07/04), queremos falar com você que anda sentindo cansaço ou precisando de mais estímulo. Vamos te contar 7 maneiras de dar um up na saúde do cérebro.

O seu cérebro contém, aproximadamente, 100 bilhões de células nervosas que formam cerca de trilhões de conexões chamadas sinapses. Estas conexões estão constantemente se remodelando, respondendo ao mundo a sua volta.

Afinal, o cérebro é como um músculo. Assim como ir à academia favorece a saúde física, os exercícios mentais fazem com que o cérebro desempenhe suas funções com qualidade e precisão.

Em seguida, apresentamos exercícios e práticas que servem para todas as pessoas. Ao seguir essas sugestões, você pode ter mais foco e concentração, fazer melhores escolhas no dia a dia, aumentar sua produtividade e, consequentemente, seu bem-estar.

7 maneiras de dar um up na saúde do cérebro

1. Consuma estes alimentos

No intestino, considerado nosso segundo cérebro, existem as bactérias “do bem” e as “do mal”. Segundo a especialista em Yoga Gunatiita, quando mantemos a diversidade e o equilíbrio das bactérias do bem, asseguramos saúde física e mental também.

Você pode dar up na saúde do cérebro se basear sua alimentação em plantas, fermentados, gorduras saudáveis e alimentos frescos. Veja aqui uma lista com 6 super alimentos que fazem bem para a mente.

2. Medite

A terapeuta Andrea Leandro comenta que a neurociência já comprovou os benefícios da meditação, que inclui acalmar a mente, diminuir a ansiedade e distinguir sentimentos, para que você faça melhores escolhas.

É uma ação para a vida toda que pode ser iniciada com práticas curtas, mas, quanto mais praticar, mais benefícios para mente e corpo irá colher. Comece agora com essa meditação de 1 minuto!

3. Pratique Yoga

Você sabia que 20 minutos de Yoga aumentam a habilidade de focar e de reter informações? Além de exercitar o corpo, o Yoga trabalha também a respiração, o relaxamento e a expansão da consciência.

Conheça aqui posturas de Yoga para ansiedade, que consequentemente vão dar um up no seu cérebro.

4. Use óleos essenciais

O nosso sistema límbico, também chamado de cérebro das emoções, está ligado à nossa atividade mental. É por isso que os óleos essenciais são ótimos aliados do nosso cérebro, segundo a aromaterapeuta Solange Lima.

Quando você inala um óleo essencial, seus receptores olfativos levam esse aroma até que chegam ao sistema límbico. Uma boa sugestão é o óleo essencial de lavanda, que é calmante, relaxante e ajuda no equilíbrio da mente e do corpo. Veja aqui como usar os óleos essenciais.

5. Invista na cor amarela

Na Cromoterapia, a cor amarela representa a mente. É a cor da inteligência, sabedoria, lógica e razão, por isso está ligada ao estímulo do raciocínio e o intelecto.

Sendo assim, Solange Lima, que também é cromoterapeuta, indica usar a cor amarela para aumentar a capacidade de concentração, clarear os pensamentos, organizar as ideias e trazer mais produtividade e foco.

Ela pode ser usada na alimentação, nas roupas e nos ambientes. Uma forma excelente é usar a cor amarela na meditação – veja aqui como fazer!

6. Faça ginástica cerebral

O BRAIN GYM®️ – Ginástica Cerebral é um conjunto de movimentos para a integração do cérebro, que trazem benefícios cognitivos e melhoram a postura física e diante da vida. Experimente os exemplos a seguir.

Importante: Andrea Leandro aconselha, antes de iniciar, que se tome um pouco de água para lubrificar o cérebro.

Marcha cruzada: simula um movimento exagerado do caminhar, cruzando braços e pernas. Pode ser feito como uma brincadeira ou dança. Ajuda a ter melhor equilíbrio e consciência espacial e melhora a coordenação entre esquerda e direita.

simula um movimento exagerado do caminhar, cruzando braços e pernas. Pode ser feito como uma brincadeira ou dança. Ajuda a ter melhor equilíbrio e consciência espacial e melhora a coordenação entre esquerda e direita. Bocejos energéticos : pode ser muito bom para o cérebro. Massageia os músculos da mandíbula, enquanto boceja. Colabora para melhorar a expressão da fala, do canto e da escrita criativa. Se sentir vontade de bocejar de verdade é porque seu cérebro precisa de oxigenação.

: pode ser muito bom para o cérebro. Massageia os músculos da mandíbula, enquanto boceja. Colabora para melhorar a expressão da fala, do canto e da escrita criativa. Se sentir vontade de bocejar de verdade é porque seu cérebro precisa de oxigenação. Flexão de pé: sentada(o), mova o pé para cima e para baixo. Essa ação também ajuda no foco e melhora a comunicação.

7. Mantenha pensamentos positivos

Regina Restelli é enfática: “Sem a nossa mente não somos nada!”. É ela que nos permite aprender qualquer coisa, traduz nossas necessidades físicas e emocionais e produz os frutos correspondentes a nossos pensamentos.

Para o bem ou para o mal, tudo acaba se realizando conforme nossa escolha. Por isso, treinar a mente é transformá-la numa amiga incondicional.

Cuide de seus pensamentos, pois eles podem produzir o equilíbrio interno e externo. Aqui você encontra um exercício para dominar sua mente e manter pensamentos positivos.

