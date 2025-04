Saúde no Mapa Astral: Ascendentes revelam como ter vida saudável

Cada vez mais, a atenção com a nossa é relevante, certo? Mas você sabia que a Astrologia pode te ajudar a perceber seus pontos positivos e o que você deve cuidar para ter uma vida saudável? Aqui você vai entender mais sobre saúde no Mapa Astral.

Para isso, é preciso conhecer o seu signo Ascendente, pois as nossas personalidade e vitalidade estão descritas na Casa 1 (que é a do Ascendente).

Em seguida, explicamos tudo sobre essa relação e como é a saúde de cada signo.

Como analisar a saúde no seu Mapa Astral

Antes de mais nada, você já tem o seu Mapa Astral? Se ainda não fez, faça aqui gratuitamente. Com ele em mãos, dê atenção a dois pontos:

seu Ascendente;

o signo rege a Casa Astrológica 6.

A Casa 6 indica questões de saúde no Mapa Astral, assim como trabalho, rotina e hábitos pessoais. Ela tem um contraste natural com o Ascendente, porque forma um ângulo de 150 graus.

Por isso, para gerir bem sua saúde, é fundamental que uma característica na Casa 6 seja diferente do seu Ascendente.

Por exemplo, se você é uma pessoa exuberante com Ascendente em um signo do elemento Fogo, na Casa da saúde vai ter de ser comedida, pois vai ter um signo do elemento Terra. É o caso do Ascendente em Áries, que tem Virgem na Casa 6.

Os trânsitos e planetas que interagem com a Casa 6 também devem ser observados, porque revelam algo que você precisa aprender ou adotar para sua manutenção diária.

A seguir, veja dicas de saúde no Mapa Astral para todos os 12 Ascendentes:

Saúde do Ascendente em Áries

Embora Áries seja um signo exuberante e enérgico, você provavelmente tem Virgem na Casa 6, que é um signo bastante ligado à alimentação, à organização e aos detalhes.

Então, de certa forma, a pessoa com Ascendente em Áries provavelmente terá de aprender essas características virginianas.

Por exemplo:

ter um pouco mais de regras quanto aos seus hábitos, como sono e alimentação, algo que não é muito fácil para os signos de Fogo, como Áries;

aprender a não cometer exageros, que também é característica ariana.

Mas como é um Ascendente exigente, uma das dicas é: tente criar uma rotina equilibrada, buscando fazer as coisas da melhor forma possível. Mas, se não conseguir, relaxa.

O cuidado com a saúde tem de ser natural, senão, o perfeccionismo pode acabar criando doenças de fundo emocional.

É bom cuidar com os intestinos, principalmente o superior, fígado, pâncreas, vesícula e plexo inferior, regidos por Virgem, evitando ficar muito nervosa(o). Para reduzir o estresse, você pode contar com o óleo essencial de bergamota.

Saúde do Ascendente em Touro

Se você tem Ascendente em Touro, provavelmente tem Libra na Casa 6. Ambos os signos são regidos por Vênus.

Na questão de saúde, o problema de Touro está nos prazeres e o de Libra, no gosto pelo açúcar e alimentos calóricos. Por isso, é preciso se cuidar para não cair na tentação dos doces.

Pessoas taurinas não costumam ser atléticas. Preferem o conforto e são mais acomodadas. Quando têm problemas de relacionamento, seja com a parceria ou por estar sozinha, principalmente, podem descontar na comida – o que pode prejudicar e muito a saúde.

Além disso, Libra é um signo ligado à parte estética e tende a se preocupar com a beleza. Com ele na Casa 6, pode haver extremismo, tanto no cuidado excessivo quanto no desleixo com o corpo.

A dica é buscar exercícios físicos mais agradáveis, menos repetitivos que a musculação, como a dança, que tem prazer embutido, ou a yoga, que tem parcerias.

É indicado ter atenção com os rins, que são regidos por Libra, tomando, por exemplo, muita água. As pessoas librianas podem ter pedras nos rins quando os relacionamentos não estão em equilíbrio.

Saúde do Ascendente em Gêmeos

O signo de Gêmeos tem a leveza como característica central, mas como a pessoa com Ascendente em Gêmeos tem um signo intenso na Casa 6, que é Escorpião, existe uma contradição que precisa ser observada.

A pessoa pode ter problemas para, por exemplo:

criar uma rotina;

cair nas tentações destrutivas de Escorpião, como virar a noite ou fumar.

Por outro lado, existe uma grande pré-disposição para grandes transformações na área da saúde. Acontecimentos dramáticos envolvendo o corpo podem acontecer e, lá na frente, serem benéficos, causando melhorias nos hábitos.

Escorpião rege o sistema reprodutor, por isso, é indicado cuidar com os órgãos sexuais, como ovários, útero e próstata. Terapias ajudam a ter controle sobre as emoções e a reduzir problemas nessa área.

Saúde do Ascendente em Câncer

Quem tem Ascendente em Câncer, provavelmente tem Sagitário na Casa 6. Essa junção leva a alguém que não tem moderação no trabalho, é animado e acumula muitos projetos ou clientes.

Com isso, pode ter problemas que se manifestam pelo excesso, como:

inchaço;

câncer (o de pele, por exemplo, se dá pelo excesso de sol;

distúrbios alimentares.

E Câncer é um signo muito emocional, então, pode ter problemas emocionais que se refletem na saúde. Por isso, devem aprender e resgatar o entusiasmo sagitariano em prol de bons hábitos.

A dica é atenção para não se sobrecarregar demais no dia a dia, porque pode haver problemas de fígado e vesícula quando estudam ou trabalham demais.

Sagitário rege as coxas, o fêmur. Por isso, se cerque de pessoas bem humoradas, procure adotar uma rotina estimulante e fuja para ficar em meio à natureza ou viaje para descarregar.

Caso você precise daquele empurrãozinho a mais ao começar essa nova rotina, use a pedra Citrino.

Saúde do Ascendente em Leão

O Ascendente em Leão, um signo de Fogo, se opõe ao Capricórnio, de Terra, na Casa 6. Todo Ascendente em Fogo tem necessidade de se enquadrar em algo.

No caso do Leão, que é muito festivo e animado, precisa criar uma rotina de alimentação e exercício. Com Capricórnio na 6, o resultado aparece rapidinho.

Além disso, Leão é um signo de trabalho na Casa do trabalho. Extremamente responsável e exigente consigo mesmo, tem de ter atenção para perceber seus limites e gerir melhor seu dia a dia. Evitar locais de trabalho muito rígidos, por exemplo, porque já se cobra muito.

A dica é que pegar as qualidades capricornianas, aprendendo a hora das coisas e a fazer um bom planejamento, e aplicar nas questões de Leão, como o trabalho. Cuidando com tendência ao estresse e à ansiedade e aprendendo a inserir momento de lazer.

Leão rege o coração, por isso, são tensos e guardam pensamentos e emoções dentro de si. Precisam aprender a dizer o que sentem e o que pensam, sem receios, mas de forma responsável.

O cuidado com o corpo deve ser especialmente com a pele, os ossos, os joelhos e os dentes.

Saúde do Ascendente em Virgem

Quem tem Ascendente em Virgem, conhecido como o signo da saúde, tem um signo mais “doido” na Casa 6, que é Aquário. Unindo a disposição para o trabalho do virginiano com o estímulo do aquariano, existe uma tendência a focar na parte mental e esquecer do corpo.

A pessoa pode, por exemplo:

se empolgar com algum projeto novo e trocar o dia pela noite;

se empolgar com algum projeto novo e trocar o dia pela noite;

tomar muito café e acabar tendo algum problema como úlcera, porque todo excesso tem consequências.

Se trabalhar com algo muito repetitivo e sem liberdade, poderá adoecer, principalmente com problemas de saúde súbitos.

No entanto, Virgem como Ascendente proporciona uma pré-disposição a mudar hábitos – desde que sinta vontade ou se sinta motivado por algo. A dica é: não deixe chegar no ápice. Modere suas ações, seu trabalho, sua rotina.

Aquário rege os tornozelos e pode levar a problemas circulatórios. É preciso investir em espaço, ar livre e esportes que ajudem ter contato com o corpo e a tirar o excesso de energia do plano mental.

Saúde do Ascendente em Libra

Quem tem Ascendente em Libra deve ter um signo supersensível na Casa 6, que é Peixes. Por isso, no dia a dia, tende a ser alguém com muita sensibilidade e com uma tendência a se decepcionar. Decepções podem gerar problemas de saúde.

É preciso cuidar, também porque pessoas piscianas são muito distraídas, então, podem acabar deixando as coisas seguirem no fluxo sem cuidar da saúde. O lado positivo é sua grande intuição, que pode ser usada no dia a dia, na saúde e no trabalho.

Atenção para a sensibilidade a substâncias, como álcool, remédios e anestesia. Existe uma tendência à adicção e também a alergias.

É preciso cuidar da parte emocional, preferencialmente com terapias que permitiam extravasar, para poder se manter saudável. Outra dica é dormir bem, porque Peixes recarrega suas energias dormindo.

Peixes rege os pés. Yoga é um bom exercício para sua saúde, sendo indicado fazer exames regularmente para se prevenir de doenças assintomáticas. Além disso, trabalhar em ambientes criativos ajuda, porque Libra pede isso.

Saúde do Ascendente em Escorpião

Se você tem Ascendente em Escorpião, provavelmente tem Áries na Casa 6 e é alguém com muito vigor e energia. No campo do trabalho, isso é bom porque aguenta rotinas intensas e exigentes, mas, por outro lado, pode se sobrecarregar.

Geralmente, caso fique doente, você não deve ficar muito tempo de cama, pois se recupera rápido e até cansa de ficar parada(o).

Com a disposição de Áries e a busca pela autonomia de Escorpião, você tende a ter trabalhos intensos, e, de preferência, com certa autonomia.

Áries rege a cabeça, e muitas pessoas arianas, bem como as que têm Ascendente em Escorpião, se acidentam frequentemente, justamente pelo excesso de energia.

Enxaquecas, nervosismo e insônias são comuns, principalmente, fruto de estresse (experimente usar o óleo essencial de lavanda para tranquilizar a mente).

Outra doença comum é a herpes, que “estoura” na boca, ou a dermatite, na pele, por conta dos excessos.

Como geralmente a pessoa de Áries não se cansa com facilidade e tem muita disposição e resistência física, o esporte, além de ser algo em que são boas, pode ser uma ótima maneira de extravasar a energia excedente e melhorar a saúde.

Saúde do Ascendente em Sagitário

Com Ascendente em Sagitário, é provável que Touro esteja na sua Casa 6. É um contraste entre o movimento e a animação do sagitariano e o comodismo do taurino. O risco é juntar ambos e se exceder na busca pelo prazer.

Por isso, o Ascendente em Sagitário precisa aprender a dimensionar o prazer. Não é abrir mão, mas controlar comida, por exemplo, e encontrar prazer em outras coisas que não sejam prejudiciais à saúde.

Touro rege a garganta, a tireoide e o pescoço. É preciso se cuidar, principalmente, no inverno, com as gripes e problemas com a voz, além de manter o sinal acesso para o hipotireoidismo.

Além disso, Touro pede que se expresse. Como Sagitário é muito otimista e animado, em dias ruins, é preciso que não esconda isso. Use a disciplina de Touro para criar novos hábitos e manifestar sua voz de forma a não reprimir sentimento e evitar doenças.

Saúde do Ascendente em Capricórnio

Quem tem Capricórnio como Ascendente, tem Gêmeos na 6ª Casa, que é um signo muito criativo para o trabalho e o cotidiano, inquieto e observador. Não costuma ter muito sossego e está sempre pensando em algo novo, algum projeto, novas ideias.

A empolgação geminiana enche o dia a dia do Ascendente em Capricórnio. Isso pode acabar acelerando demais a mente e deixar o sono leve, causando insônia e ansiedade.

Além disso, precisa cuidar para que esse excesso de pensamentos não sejam pessimistas – algo que a pessoa de Capricórnio tem tendência, por ser realista demais. Use a disposição geminiana para criar novos hábitos, tanto alimentares quanto físicos.

Uma dica é ficar longe de cigarro, porque Gêmeos traz vulnerabilidade nos pulmões e sistema respiratório. Problemas como rinites, alergias, resfriados, pneumonias são comuns. Procure sair, arejar e acalmar a mente.

Gêmeos rege as mãos e braços, com o excesso de atividades, pode desenvolver tendinites ou bursites. Alongamento, pilates e exercícios de respiração são ótimas dicas.

Saúde do Ascendente em Aquário

É mais uma combinação inesperada: Ascendente supermental que é Aquário com um signo superemocional na Casa 6, Câncer.

Essa pessoa acaba sendo muito sensível no dia a dia. E sua sensibilidade pode trazer problemas de saúde.

A pessoa que tem Câncer como signo solar ou Ascendente tem uma tendência a questões estomacais por causa das emoções, por isso, precisa cuidar o que come. Além disso, deve ficar longe de drogas, pelo efeito rebote.

Os problemas emocionais tendem a ser de ordem familiar. Alguma questão com pai ou mãe pode ser descontada na saúde ou na comida, gerando bulimia e anorexia, por exemplo. Ou então, Câncer também pode trazer doenças hereditárias.

Apesar da pessoa de Aquário se mostrar bem resolvida, pode esconder questões sensíveis cancerianas.

É muito recomendado fazer terapia, olhar para questões emocionais e dar vazão aos sentimentos. Outra dica é tomar muita água, para evitar inchaço e retenção de líquido.

Saúde do Ascendente em Peixes

Quem tem Ascendente em Peixes pode ter Leão na Casa 6. Assim, você provavelmente precisa de expressão (dança pode ser uma atividade muito legal).

Além disso, pode ter muita necessidade de reconhecimento e criatividade e até adoecer quando isso não acontece. Essa doença pode ser uma forma de tentar resolver esse “buraco”.

Uma vida de excessos também pode ser prejudicial. Como Leão rege o coração tem de cuidar com alimentos que prejudicam esse órgão, mas também bebidas. No dia a dia, precisa de sol e alegria, mas na medida.

VÍDEO: como a Astrologia pode ajudar na sua saúde

Nesta live, a astróloga Vanessa Tuleski te explica e ainda dá dicas para todos os 12 Ascendentes.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

