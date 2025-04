Adeus, Vênus e Mercúrio retrógrados! As previsões da semana de 06 a 12/04

Poucos trânsitos planetários causam tanta apreensão quanto Mercúrio retrógrado. Pois, nas previsões da semana de 06 a 12/04, temos o fim desse ciclo e de outro que também deixa a vida um pouco mais travada: Vênus retrógrado.

Apesar disso, a vida​ em abril não será assim tão fácil. Isso porque teremos a conjunção de com Saturno, que demandará resiliência para lidar com frustrações diante de limitações e/ou questionamentos diante dos relacionamentos.

Além disso, vem aí uma Lua Cheia repleta de simbolismos. Com a Lua e o Sol no eixo Libra-Áries numa quadratura em T com Marte em Câncer, haverá uma tendência maior à irritabilidade e agitação.

Resumo das previsões da semana de 06 a 12/04:

Toda a semana: Vênus em conjunção com Saturno

Toda a semana: Vênus em sextil com Urano

Toda a semana: Vênus em trígono com Marte

Toda a semana: Mercúrio em conjunção com Netuno e Saturno

A partir de segunda-feira (07): fim de Mercúrio retrógrado

Até quinta-feira (10): Sol em sextil com Júpiter

Sábado (12): fim de Vênus retrógrado

Sábado (12): Lua Cheia em Libra

Estes são os principais trânsitos das previsões da semana de 06 a 12/04. Em seguida, veja mais detalhes e descubra como se preparar para os próximos dias.





Esta é uma análise mais abrangente, válida para todas as pessoas. Mas você pode entender como é a atuação dos planetas, especificamente, na sua vida. Para isso, acesse seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

Fim de Mercúrio retrógrado

A primeira boa notícia das previsões da semana de 06 a 12/04 é o fim de Mercúrio retrógrado. Já na segunda-feira (07), o planeta retoma o movimento direto, ainda que lentamente.

Mercúrio está associado ao intelecto, à comunicação, à locomoção, a sistemas e ao nosso dia a dia. O fim do ciclo retrógrado indica uma melhora nos problemas relacionados a esses temas.

Porém, a conjunção de Mercúrio com Netuno sugere alguns tropeços ainda pelo caminho.

Falta de clareza

A conjunção Mercúrio/Netuno perdura até 20 de abril. A sensação é como a de um carro em pane mecânica: ele até volta a andar, mas com dificuldade. Portanto, podemos seguir com dias atrapalhados e confusos pela frente.

Mercúrio tem a ver com o plano mental e, quando associado a Netuno, sugere uma perda de clareza. Ou seja, pode ser difícil distinguir o que é real do que é falso. Assim, nos âmbitos individual e coletivo, será preciso ter atenção para questões como:

fake news;

golpes;

mentiras, ilusões e desilusões​;

falta de clareza.

No entanto, Mercúrio conjunto com Netuno também oferece boas oportunidades. Especialmente para quem souber mergulhar nesse mundo subjetivo, em um céu que ainda traz forte presença pisciana. É um bom momento para:

exercitar a criatividade;

produzir arte, seja desenho, pintura ou qualquer outra manifestação das suas emoções;

fazer orações e/ou conectar-se com sua espiritualidade;

meditar e ​visualizar.

Sextil Sol/Júpiter tem ânimo e bom humor

Até quinta-feira (10), o Sol em Áries está em sextil com Júpiter em Gêmeos. Este é um aspecto de bom humor, carregado de vitalidade e ânimo, e favorece conexões, relações e negócios.

Na verdade, os negócios talvez ainda sejam pautados por certa lentidão em função de outros trânsitos planetários (em seguida falaremos sobre isso). Eles exigirão uma reflexão sobre nossas atitudes e tomadas de decisão.

De toda forma, essa energia mais alegre e vibrante do Sol com Júpiter é muito bem-vinda! Será uma ferramenta importante para vitaminar nossa resiliência​ e confiança, tão necessárias nesta semana.

Fim de Vênus retrógrado

Além de Mercúrio, Vênus também chega ao fim da sua retrogradação. O planeta do amor, dos relacionamentos e da beleza retoma seu movimento direto no sábado (12).

Foi um longo ciclo retrógrado, iniciado em 1º de março. Desde então, temos experimentado:

grande revisão de nossos valores e desejos;

senso de independência nas relações;

trava na vida financeira, com mais lentidão no fechamento de negócios.

Portanto, o fim desse ciclo retrógrado tende a trazer alívio para essas questões. Porém, a conjunção de Vênus com Saturno deve impor algumas dificuldades nessa retomada ao longo de todo o mês de abril.

Conjunção Vênus/Saturno traz limitações

Vênus conjunto com Saturno nos sinaliza algumas limitações pelo caminho. Por isso será tão importante ser resiliente e paciente, lidando com as frustrações sem maiores dramas. Afinal, em alguma área da vida, podemos não estar 100%.

Veja três exemplos de como essa limitação pode se manifestar:

Área financeira: se você for um profissional autônomo, pode sentir uma melhora nos negócios, mas terá dificuldade com muitas contas ou encargos.

Área afetiva: se você está só e procura alguém interessante, talvez essa busca seja mais lenta e difícil do que gostaria.

Área social: você conheceu um monte de gente legal, mas todo mundo está ocupado com seus próprios compromissos e ninguém dá a atenção que você deseja.

Saturno fala muito sobre carência, e será preciso saber lidar com ela.

Um respiro com Vênus, Marte e Urano

A forcinha extra para lidar com esses desafios vem dos bons aspectos de Vênus com Marte e Urano:

um trígono com Marte ao longo de toda a semana;

um sextil com Urano por todo o mês de abril.

Com Marte, só depende de nós

Marte é o nosso lado da iniciativa e, nessa interação com Vênus, pode mostrar o que está ao nosso alcance e depende só de nós. É como se perguntássemos a nós mesmos: “Sei que as coisas não andam 100% do jeito que eu gostaria, mas o que eu posso fazer de melhor?”

Vênus e Marte falam do papel que desempenhamos frente às situações:

se você está em dificuldades financeiras, pode se questionar se não há gastos excessivos evitáveis;

se o problema é afetivo, pode avaliar como suas atitudes impactam suas relações.

Com Urano, adaptação é a chave

Já Vênus com Urano fala muito em criatividade. E essa é uma habilidade ótima para driblar as dificuldades da vida e se adaptar a novas realidades. Tudo é uma questão de fazer o melhor possível com o que se tem à disposição:

se você gostaria de renovar seu guarda-roupas, mas a grana está curta, talvez consiga reformar uma blusa que você não usa mais.

se você sonhava com uma viagem neste ano, mas não será possível, que tal adiar os planos para 2026 e já começar a guardar dinheiro para este grande plano?

na área afetiva, será que não está sonhando com algo impossível? Em vez de esperar por um(a) artista de Hollywood, vale a pena ser mais realista e alcançar o que quer.

A conjunção de Vênus e Saturno nos tira do mundo da fantasia. É hora de olhar para as coisas como elas de fato são, com realismo e seriedade.

Por isso, o olhar criativo e carregado de iniciativa que Marte e Urano trazem vai fazer toda a diferença para lidar com esses limites!

Como esse trânsito se manifesta na SUA vida?

Vênus está em destaque nas previsões da semana de 06 a 12/04, com aspectos relevantes com outros planetas. Esses trânsitos podem se manifestar em diferentes áreas da sua vida, dependendo do seu Mapa Astral.

Para saber que área é essa, siga o passo a passo:

Acesse aqui seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

Faça login ou cadastre-se, preenchendo seus dados de nascimento.

Então, procure nos trânsitos o de “Vênus na Casa…”. Na imagem abaixo, por exemplo, a pessoa está com Vênus na Casa 7.

Clique no trânsito para saber o que isso significa no seu momento atual.





Lua Cheia sugere muita irritação

​A semana se encerra com uma Lua Cheia carregada de simbolismos​, e cujos efeitos irão se estender até 26/04. No sábado (12), a fase cheia tem início com a Lua em Libra e o Sol em Áries.

Essa formatação astral no eixo Áries-Libra versa principalmente sobre:

o meu direito (Áries) x o direito do outro (Libra);

as minhas emoções e a minha espontaneidade (Áries) x as minhas relações (Libra).

Tudo isso formando uma quadratura em T, que é um aspecto difícil, com Marte em Câncer. Marte em Câncer tem um lado de muita irritabilidade, então é uma Lua Cheia que sugere um aumento das animosidades.

Assim, no âmbito coletivo, podemos esperar mais ocorrências como:

episódios de violência;

crimes violentos;

incêndios;

acidentes;

brigas e discussões acaloradas.

Se Marte em Câncer ativa a irritação, a conjunção de Vênus com Saturno nos chama à maturidade. Assim, um lado nos puxa para a impulsividade e até certa infantilidade, enquanto o outro nos lembra do que é apropriado fazer ou não.

Vale lembrar que boa parte das brigas nas relações tem a ver com limites não debatidos, que acabam estourando. Então, é hora de refletir sobre o que cada pessoa espera da outra e observar como pode negociar isso.

Outra dica valiosa para esse ciclo é encontrar formas saudáveis de extravasar a energia agressiva de Marte. Fará melhor quem conseguir se dedicar a atividades físicas, por exemplo, para que essa irritação não seja jogada sobre os outros de forma injusta, gerando ​problemas para você mesma(o).

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

