A poderosa Lua Cheia de Páscoa: época de despertar

Toda Lua Cheia possui uma energia única, com grande potencial para práticas de interiorização, crescimento espiritual e transformação pessoal. Dentre todas elas, a Lua Cheia de Páscoa é uma das mais poderosas do ano.

Neste artigo, você vai entender por que e como aproveitar essa energia para o seu crescimento pessoal.

Quando é a Lua Cheia de Páscoa?

A primeira Lua Cheia logo após o Equinócio de Outono (no hemisfério sul) é utilizada para determinar a data da Páscoa, que acontece logo no domingo seguinte, geralmente entre os dias 21 de março e 25 de abril.

Em 2025, a Lua Cheia de Páscoa ocorre no dia 12 de abril. Assim, a data da Páscoa será em 20 de abril de 2025.

Por que a Lua Cheia de Páscoa é tão Importante?

A Lua Cheia de Páscoa é a primeira Lua Cheia após o Equinócio de Outono, o que a torna um ponto de referência não apenas para a Páscoa, mas também no calendário astrológico energético.

Afinal, o equinócio ocorre sempre quando o Sol entra em Áries, marcando o início do Ano Novo Astrológico. Portanto, a Lua Cheia de Páscoa é a primeira do ano astrológico.

Além disso, ela marca o primeiro de uma série de nove Festivais de Luz que ocorrem ao longo do ano, considerados momentos de maior alinhamento com as energias solares e com potencial de transformação.

Estes eventos integram diversas técnicas energéticas e meditativas, para direcionar o despertar espiritual das pessoas.

A energia de Áries na Lua Cheia de Páscoa

Cada Lua Cheia do ano possui uma força energética especial, que tem correspondência direta com o signo do zodíaco atuante na época.

Neste caso, estamos na temporada do signo de Áries, pois é onde o Sol está neste momento.

Por isso, este momento trabalha características típicas arianas, como fé, coragem, propósito, vitória, vontade e determinação. Além disso, traz os simbolismos da Páscoa, trabalhando a energia de morte e ressurreição.

Por isso, a Lua Cheia de Páscoa marca um dos festivais de luz mais importantes do ano, marcado pela busca de renovação espiritual e transformação interna.

Como aproveitar essa energia poderosa

Para aproveitar ao máximo essa energia, você pode participar de um Festival da Páscoa, considerado um “Evento de Síntese”, ou seja, reúne conhecimentos de diversas tradições ocidentais e orientais.

Isso significa que podem ser frequentadas por pessoas de todas as crenças e caminhos espirituais. Todos estão incluídos, pois é um festival de energia divina que manifesta o amor, a sabedoria e a unidade do todo.

Nestes eventos, devido a sua natureza única, as energias integradas por cada um continuam atuando por um ano inteiro, ativando o potencial do ser em todas as áreas de sua vida.

Práticas para aproveitar a Lua Cheia de Páscoa na sua casa

Caso não possa participar do festival, você pode aproveitar esse intenso fluxo de energia e a profunda conexão espiritual para desenvolver sua capacidade de proteção, coragem, fé, força e impulso de luz na sua casa.

A ideia é se conectar à energia da Lua Cheia de Páscoa por meio de práticas espirituais:

Ritual: procure acender velas vermelhas e azuis, que são as cores do 1º raio de luz, para invocar as energias do signo de aries e buscando sintonizar nas energias e atributos da fé, coragem, firmeza, propósito, vitória, vontade e determinação. Medite: faça práticas meditativas para deixar morrer o que é preciso e abrir espaço para renascer. Veja aqui uma Meditação de Limpeza Energética. Silencie e reflita: procure perceber de que forma você pode sair da consciência individual e busque refletir sobre quais atividades, ações ou comportamentos você pode incluir na sua vida que contribuam de forma humanitária ou sustentável ao meio em que você vive.

O Despertar Espiritual e os Festivais de Luz

A Lua Cheia de Páscoa é um dos três festivais espirituais mais importantes do ano. Ela é seguida pela

Lua Cheia de Touro , o Festival de Wesak

, o Lua Cheia de Gêmeos, o Festival da Humanidade

Esses festivais são momentos de intensa energia espiritual, onde as pessoas se reúnem para celebrar a sabedoria, a iluminação e a transformação.

Participar desses festivais é uma maneira de potencializar seu despertar espiritual, integrando diversas tradições espirituais. O objetivo é conectar-se com sua essência mais profunda e alcançar a iluminação.

Joanita Molina

Mestra ascensa, líder espiritual e sacerdotisa de magia ascensional. Realiza os 8 rituais de luz do ano e 9 festivais de luz de gaya.

