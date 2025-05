Chá não cura insônia: entenda a verdadeira causa emocional que te impede de dormir bem

Você já tentou de tudo pra dormir melhor — chá de camomila, meditação no YouTube, banho quente, óleos essenciais… e mesmo assim, quando deita na cama, a mente continua ligada no 220? Esse é um dos sinais clássicos da insônia emocional.

Ou seja, o que te impede de dormir não é só o café no fim da tarde ou a luz azul do celular (apesar de contribuírem também!). Provavelmente, o que está por trás da sua insônia é o acúmulo emocional que você carregou o dia inteiro e tentou ignorar.

A verdadeira causa da insônia

A insônia é uma das formas mais comuns de o corpo gritar o que a gente não quis escutar ao longo do dia. É como se ele dissesse:

“Tá bom, você não quis sentir… então agora, que tudo silenciou, eu vou mostrar — quer você queira, quer não!”

E aí, quando o mundo desacelera, você sente:

Aquela ansiedade sem motivo aparente

A autocrítica que surge à noite, lembrando tudo que “deveria ter feito melhor”

A angústia que sobe do peito e não sabe que nome tem

Tudo isso é a tal da insônia emocional. E sim, ela tem solução — mas não com chá. Com liberação emocional.

O que é insônia emocional, afinal?

A insônia emocional é o resultado da bagunça interna que você acumulou durante o dia e não teve espaço para sentir, processar ou liberar.

É a conversa atravessada

A frustração disfarçada

O medo do futuro

O ressentimento que você “deixou pra lá”

O cansaço de fingir estar tudo bem

Pensa assim: sua mente é como um quarto. Durante o dia, você vai jogando roupas (preocupações), papéis (emoções não processadas), pratos sujos (culpas, comparações)…

E aí, quando chega a hora de dormir, não sobra espaço interno para relaxar.

Por que chá para insônia não é suficiente?

Quando a sua mente tá cheia, o corpo não relaxa, porque o sistema nervoso entende que tem alerta no ar. E, se tem alerta, não é seguro dormir.

O chá acalma o corpo. Mas não alinha a alma. E se a alma está inquieta, ela vai continuar agitada e te agitar internamente.

Chás, óleos e meditações são aliados — mas são coadjuvantes. O que realmente ajuda a dormir melhor é o que você libera emocionalmente.

E é aí que entra a Liberação Emocional — uma técnica que eu e a Valéria desenvolvemos justamente pra isso: te ajudar a soltar, com segurança e profundidade, o que está pesando aí dentro — sem precisar se expor ou entender tudo.

Por isso, antes de pensar em mais um chá de melissa (que amo e indico!), a pergunta precisa ser:

O que dentro de mim ainda não foi encerrado hoje?

Ritual noturno: 3 minutos para aliviar a insônia emocional

Você não precisa de uma noite perfeita para dormir bem. Você precisa de uma noite em que você se sinta inteira. E isso começa com pequenas práticas que te colocam em contato com você mesma.

Aqui vai uma prática simples e rápida, de 3 minutos, para dormir melhor:

De olhos fechados, já na cama, respire fundo algumas vezes e se imagine sentada na beira de um rio.

Esse rio corre diante de você, em ritmo constante. Vá “colocando” nele tudo que está pesado na sua cabeça: preocupações, medos, críticas…

O rio leva tudo embora.

Depois, imagine-se entrando nesse rio. A água limpa, leva os resíduos emocionais, purificando corpo, mente e alma.

Saia desse rio leve, restaurada.

Sente-se à beira e agradeça: vá listando tudo de bom do seu dia até adormecer em gratidão.

Se quiser se aprofundar, você pode usar um dos Intensivos de Liberação Emocional antes de dormir. Escolha a emoção predominante (como preocupação, medo, estresse, angústia, etc.) e libere com a nossa condução imediatamente.

Insônia emocional começa a melhorar durante o dia

Se você passa o dia inteiro ignorando o que sente, a noite vira o único espaço de vazão emocional.

Mas quando você aprende a se regular ao longo do dia, a noite finalmente pode ser leve.

Conclusão: dormir bem começa com soltar o que te pesa

Você não precisa mais fingir que está tudo bem o dia inteiro, e desmoronar quando a noite chega. Você pode, hoje mesmo, criar um novo pacto com a sua noite:

“Eu não vou mais deitar com a mente pesada. Eu vou liberar esses pesos e me permitir ter um sono restaurador para acordar me sentindo ainda melhor todos os dias.”

Porque a verdadeira higiene do sono começa por dentro. E quando você cuida da sua emoção, o corpo agradece. A alma respira. E o sono tranquilo vem.

