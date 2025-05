Wesak: descubra o poder da Lua da iluminação do Buda

A primeira Lua Cheia que ocorre quando o Sol está em Touro é conhecida como a Lua Cheia de Wesak, conhecida também como a Lua da iluminação do Buda.

As luas cheias são sempre períodos marcados pelo aspecto astrológico da oposição entre Sol e Lua. É bem simples de entender: se vemos a Lua inteira, significa que o Sol está iluminando de frente, logo no lado oposto, portanto.

Na Astrologia, isso significa que se o Sol está em Touro e a Lua está em Escorpião, ou seja, signo oposto a Touro na roda zodiacal.

Wesak é a Lua Cheia das Emoções

Toda lua cheia é um período de transbordamentos, culminância de situações. A Lua Cheia do Wesak, especificamente, ocorre no signo mais profundo do zodíaco: Escorpião.

Escorpião é aquele que vai nas profundezas, que consegue ver o que ninguém vê e tolera dores que fugimos. Assim, uma Lua Cheia em Escorpião nos traz sempre uma oportunidade de liberação emocional profunda.

Isso não significa que precise ser doído ou desagradável. Uma liberação emocional pode vir, por exemplo, por meio de um processo terapêutico, com acompanhamento de um profissional.

O importante é não perder esta grande oportunidade de deixar ir emoções que nos desgastam, gerando estresse, ansiedade, bem como angústia constante e medo.

Leia também: O que a sua Lua revela sobre você

Lua cheia da iluminação do Buda

Na tradição da filosofia Budista, a Lua cheia do Wesak está associada à iluminação do Buda. Portanto, é o momento em que ele se torna realmente desperto, um como o todo e liberto das limitações da mente e do corpo humano.

Ou seja, essa é uma Lua Cheia com o Sol em Touro e a Lua em Escorpião e também a iluminação do mestre espiritual que nos convida ao chamado “caminho do meio”.

Touro é tradicionalmente associado ao bom e belo, mas também ao conforto e ao aconchego. Escorpião, ligado a ir fundo, ao oculto, a ver o que ninguém consegue, ou seja, um signo emocional e capaz de chegar onde ninguém chega.

E Buda ali sorrindo e dizendo: encontre o equilíbrio! Você não precisa buscar prazer e conforto a todo momento. Nem precisa sofrer e ficar “terapeutizando” tudo.

Buda nos convida a ir lá, resgatar dores, traumas, equilibrar aquilo que nos limita, para trazer para luz e poder, sim, ir para o conforto, para o bom e belo, sem esqueletos no armário.

Você pode gozar a vida, portanto, sem dores ocultas, pautando decisões e reduzindo o seu senso de felicidade.

Mas por que ir fundo?

Quase 90% das nossas decisões são inconscientes, de acordo com estudos científicos. O impulso decisório vem de memórias, dores, narrativas que ficaram guardadas na mente subconsciente e das quais não temos total percepção.

Essas dores são pautadas essencialmente por emoções.

Se nossas emoções passadas são de dor, rejeição, traumas, bem como questões mal resolvidas, isso significa que estamos tomando decisões baseadas em evitar que o passado se repita.

E, no entanto, pouco direcionadas à construção de um novo futuro ou do futuro que desejamos no momento.

Portanto, quando falo em ir fundo e limpar essas dores, falo de ressignificar situações ou liberar memórias que criam visões de mundo limitantes.

É fácil? Não. Mas não precisa ser doloroso.

O caminho terapêutico nos últimos 15 anos tem sido meu fiel aliado nesse processo de ir realmente me conhecendo. Entendendo porque faço o que faço, porque tenho determinadas atitudes, impulsos e decisões. E, neste processo, fui aos poucos abrindo mão desses limites e me permitindo viver o novo.

Viver o bom e belo real. Não aquele que vem de uma fuga da dor.

O conforto que nasce de um real estado de felicidade e integração com quem sou em essência.

E esse caminho termina?

O meu não terminou ainda. São ciclos de consciência, limpeza e liberação emocional.

Depois fico um tempo naquele novo estado. Quando percebo mais alguma limitação, vou novamente para um novo ciclo de entender a limitação (consciência).

Então, limpo determinadas questões por meio de práticas terapêuticas, como, por exemplo, liberação por choro ou limpeza energética. E, assim, posso fazer novas escolhas.

A seguir algumas dicas e terapias que já experimentei:

Para começar hoje

Mas independente do método ou terapia que você escolha fazer, há alguns processos que você já pode começar a fazer agora, hoje, atualmente. Por isso, segue um passo a passo para você fazer esta semana:

Medite e busque se olhar de fora. Na playlist Medita e Vai no YouTube você encontra uma série de meditações para ajudar você.

Anote aprendizados e situações que podem ter ferido você.

Continue o processo meditativo ao longo dos próximos dias e semanas, ele pode te trazer consciência e liberar do subconsciente processos repetitivos e automáticos.

Gravei uma meditação específica dessa lua cheia para você: