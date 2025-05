Terapias alternativas oferecidas pelo SUS: lista atualizada

Já são 29 terapias alternativas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para a população brasileira.

Desde a instituição da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS (PNPIC), em 2006, o governo tem integrado gradualmente novas práticas para promover a prevenção de doenças, melhora do bem-estar e recuperação da saúde de maneira holística.

Com 29 modalidades de PICS disponíveis no SUS, as terapias complementares, como acupuntura, homeopatia, meditação e yoga, são oferecidas de forma gratuita, permitindo que a população tenha acesso a uma ampla gama de tratamentos não farmacológicos.

Assim, o Brasil é atualmente o líder mundial na oferta de modalidades na atenção básica da rede de saúde pública.

O que são as terapias alternativas?

As terapias alternativas são práticas que visam prevenir doenças, promover a recuperação, reduzir sintomas e incentivar a saúde integral do paciente. Além disso, levam em conta aspectos físicos, emocionais, mentais e sociais.

As chamadas PICS são recursos que “buscam a prevenção de doenças e a recuperação da saúde, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade”, segundo o Ministério da Saúde, que instituiu a política no SUS em 2006.

Nesse sentido, o objetivo central dessas práticas é proporcionar um cuidado integral e personalizado, respeitando a individualidade de cada paciente e promovendo o autocuidado.

São terapias complementares, ou seja, não substituem a medicina tradicional, mas agregam valor ao tratamento, potencializando a resposta terapêutica, como destaca a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Mas é importante destacar que algumas das terapias alternativas são usadas há milhares de anos como tratamentos de saúde em culturas e comunidades.

Exemplos de terapias alternativas incluem práticas como acupuntura, homeopatia, aromaterapia, fitoterapia e terapia floral. Essas terapias geralmente não envolvem o uso de medicamentos convencionais, mas sim técnicas naturais para tratar desequilíbrios emocionais ou físicos.

Entenda: Medicina tradicional e terapias alternativas são complementares ou conflitantes?

E o que são terapias integrativas?

Segundo definição da Organização Mundial de Saúde (OMS), o termo “alternativa” se refere a terapias que são utilizadas em substituição às da medicina tradicional.

Por isso, o governo brasileiro usa junto de “alternativa” o termo “complementar“, enfatizando que as terapias devem ser usadas em conjunto com a medicina tradicional de forma agregadora, e não substitutiva.

Assim, alguns preferem usar o termo integrativa quando há associação da terapia médica convencional aos métodos complementares ou alternativos a partir de evidências científicas.

Conheça 10 terapias alternativas e para que servem

Lista atualizada de Terapias alternativas oferecidas pelo SUS

Atualmente, o SUS oferece 29 terapias alternativas que estão integradas ao sistema de saúde pública, com atendimento gratuito nas unidades de saúde cadastradas.

Veja a lista completa abaixo e clique nas terapias para saber mais sobre elas:

Terapias no SUS: Como Funciona o Acesso?

A oferta de PICS no SUS é organizada em unidades de saúde cadastradas, que disponibilizam as terapias de forma gratuita.

Assim, profissionais como enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas e biomédicos são os responsáveis pela aplicação dessas terapias.

Além disso, essas práticas estão presentes em 100% das capitais e 54% dos municípios do Brasil, com grande foco na Atenção Básica, garantindo a acessibilidade e o acolhimento da população.

Saúde mental também é saúde: conheça 12 terapias alternativas

O que Considerar Antes de Adotar as Terapias Alternativas?

Antes de aderir a qualquer terapia alternativa ou complementar, é importante considerar:

Monitoramento contínuo : Acompanhe os resultados das terapias e esteja sempre em diálogo com sua equipe de saúde para fazer ajustes conforme necessário.

: Acompanhe os resultados das terapias e esteja sempre em diálogo com sua equipe de saúde para fazer ajustes conforme necessário. Consulta com seu médico : Converse com seu médico ou terapeuta sobre as melhores práticas para o seu caso.

: Converse com seu médico ou terapeuta sobre as melhores práticas para o seu caso. Profissionais capacitados: Pesquise e escolha profissionais especializados e credenciados.

FAQ: Perguntas Frequentes sobre as Terapias Alternativas no SUS

1. As terapias alternativas podem substituir o tratamento médico convencional?

Não, as PICS são complementares e, portanto, você deve usá-las junto com tratamentos médicos convencionais, caso já esteja fazendo. Além disso, converse sempre com seu médico para entender os benefícios e qual melhor forma de tratamento integrativo.

2. Quem pode aplicar essas terapias no SUS?

As terapias alternativas podem ser aplicadas por enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas e outros profissionais de saúde capacitados nas unidades do SUS.

3. As terapias alternativas são realmente eficazes?

Sim, muitos estudos científicos comprovam a eficácia de práticas como acupuntura, homeopatia e meditação em diversos tipos de tratamento. Mas é preciso procurar profissionais capacitados e éticos.

4. Como posso acessar as terapias no SUS?

Você pode procurar informações na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima ou então em unidades cadastradas que oferecem as PICS, dependendo da sua região.

5. As terapias são gratuitas?

Sim, todas as 29 PICS oferecidas pelo SUS são gratuitas para a população.

