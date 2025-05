Arte marcial do viver: o que é e como aplicar no cotidiano

Pouco antes de conquistar minha faixa preta no jiu-jitsu, a vida me trouxe um desafio inesperado: a síndrome do pânico. Foi no enfrentamento dessa batalha interna que nasceu o embrião da Arte Marcial do Viver — uma filosofia que transforma os desafios da existência em um caminho de consciência, presença e coragem.

Então após anos de conquistas nos tatames, percebi que vencer fora do dojo exigia outra força: a capacidade de lidar com as próprias emoções, limites e transformações internas.

Inspirado pelos princípios marciais e pelo autoconhecimento, criei a Arte Marcial do Viver como um modo de atravessar a vida com mais verdade, fluidez e equilíbrio.

Neste texto, quero te contar de onde nasceu essa filosofia, o que ela representa para mim e como você pode aplicá-la na sua jornada.

A jornada até a criação da Arte Marcial do Viver

Quando a síndrome do pânico deu as caras, comecei a tomar remédios tarja preta, tentando controlar aquilo, mas a inquietação continuava. Sentia que algo mais profundo precisava ser olhado.

Foi assim que cheguei ao meu Mestre Sri Prem Baba, no início de 2007. E ali uma grande virada aconteceu. Em 2008, já estava na Índia pela primeira vez, me aprofundando nos mistérios e maravilhas do Yoga.

Participação em Retiro de Sri Prem Baba em Serra Negra

Porém, dois anos depois, passei por uma grande crise de propósito. E foi nesse processo que compreendi que minha missão tinha a ver mesmo com as artes marciais. E então criei o O-DGI — O Despertar do Guerreiro Interno, método que une prática corporal, presença e consciência.

Ao longo dos anos, conduzi eventos, retiros, abri minha academia e também levei esse trabalho para dentro de empresas, ajudando organizações a fortalecerem a saúde mental de seus times.

Assim, depois de 15 anos de O-DGI, 18 anos de jornada interior e 29 anos dedicados aos tatames, sinto que tudo isso se integrou em um novo caminho: a Arte Marcial do Viver.

Palestra de Fernando Belatto no Congresso de Felicidade, em 2022

O que é a Arte Marcial do Viver?

A Arte Marcial do Viver é uma filosofia que enxerga que a vida é marcial na origem da palavra: Marte, o deus romano da guerra e da batalha.

Afinal, a vida é feita de dualidades, de altos e baixos, de desafios constantes. Nada está errado nisso. O que podemos transformar é a forma como nos comportamos diante desses momentos.

Para isso, a Arte Marcial do Viver ensina a agradecer ao ”oponente” — ou seja, ao desafio — porque ele nos fortalece. Portanto, não se trata de evitar os desafios, mas de aprender com eles, com presença, coragem e respeito.

Como essa filosofia funciona?

A Arte Marcial do Viver é a harmonia com a vida. Compreendemos que os desafios da vida são oportunidades de crescimento.

O O-DGI, com seus movimentos, posturas e respirações específicos, é um dos métodos utilizados na filosofia da Arte Marcial do Viver.

Dessa forma, enquanto o O-DGI é uma ferramenta prática, a Arte Marcial do Viver é o propósito que dá sentido a essa prática — ela amplia, integra e conecta tudo o que compartilho, dentro e fora do tatame.

Os 5 pilares da Arte Marcial do Viver

1. Presença

Na Arte Marcial do Viver, a presença é o espaço onde tudo começa. Ou seja, é o estado de neutralidade que nos permite olhar para o desafio sem julgamento, sem rotular o que acontece, como certo ou errado.

Afinal, somente quando estamos presentes abrimos espaço para o que é, sem reatividade. A presença nos ancora no agora, nos coloca diante da vida como ela se apresenta — não como gostaríamos que fosse. E é dessa clareza que surgem escolhas mais conscientes.

2. Conexão

Só podemos transformar um desafio quando nos conectamos com ele de verdade. E conexão exige vulnerabilidade e humanidade.

Assim, na Arte Marcial do Viver, esse pilar nos convida a retirar as camadas de frieza e proteção, nos abrir para sentir e nos permitir ser tocados.

3. Intuição

A intuição é o mestre interno que fala quando silenciamos a mente e escutamos o corpo. Na Arte Marcial do Viver, a intuição nos guia para além da lógica. Nos ajuda a perceber o que precisa ser feito no momento presente, mesmo que não tenhamos todas as respostas racionais.

Nesse sentido, é a coragem de seguir o sentir, mesmo quando o caminho não está claro. Quanto mais conectados conosco, mais acessamos essa sabedoria interior, que nos orienta com verdade e alinhamento.

4. Vitalidade

A vitalidade é a energia que nos move para a vida. Por isso, é mais do que força física — é entusiasmo, clareza e disposição para enfrentar os desafios com coragem.

Na Arte Marcial do Viver, a vitalidade nasce do cuidado com o corpo, com o sono, com a respiração, com a alimentação e com a conexão com a natureza. Quando estamos vitalizados, nossa energia circula melhor, nossa mente clareia e o coração se abre.

5. Fluidez

A vida é movimento, é ciclo, é mudança. E a fluidez é o que nos permite dançar com ela, sem endurecer, sem resistir. Na Arte Marcial do Viver, aprendemos a surfar as ondas da existência, adaptando-nos ao que vem, sem perder o centro.

Assim como a água, que contorna obstáculos sem perder sua essência, a fluidez nos ensina que a verdadeira força está em soltar o controle, confiar no fluxo e seguir em frente com leveza e presença.

Benefícios da Arte Marcial do Viver

Mais equilíbrio emocional para lidar com os altos e baixos da vida

para lidar com os altos e baixos da vida Menos estresse e reatividade , mais clareza nas respostas

, mais clareza nas respostas Desenvolvimento de presença e foco para agir com consciência

para agir com consciência Fortalecimento do corpo e da mente , para sustentar a jornada

, para sustentar a jornada Reconexão com o próprio ritmo e valores , respeitando quem você é

, respeitando quem você é Um caminho prático de espiritualidade vivida, que acontece no dia a dia, nas pequenas escolhas

Para quem é a Arte Marcial do Viver

A Arte Marcial do Viver é para quem:

Sente que falta algo, mesmo com a vida aparentemente “em ordem”

Deseja reagir de forma mais consciente aos desafios

Busca presença, coragem e autenticidade no cotidiano

Quer integrar corpo, mente e espírito em suas escolhas

Está disposto a se olhar com verdade e a se transformar

Por isso, não importa sua idade, condicionamento físico ou histórico com artes marciais.

A Arte Marcial do Viver é para todos que desejam se harmonizar com o fluxo da vida.

Como aplicar no cotidiano

A Arte Marcial do Viver não se limita a um momento do dia. Ela acontece o tempo todo — em cada escolha, em cada resposta que damos à vida. Praticamos 24 horas por dia, mesmo quando não percebemos. Cada desafio é uma oportunidade de treino.

Assim, o primeiro passo é ter boa vontade para se harmonizar com a vida, para olhar para dentro e ajustar o que precisa ser ajustado.

Mas além dessa atitude interna, existem práticas simples que ajudam a desenvolver, dia após dia, qualidades como presença, foco, coragem e equilíbrio.

São, na verdade, micropráticas que você pode fazer agora mesmo, em poucos minutos, para fortalecer esse caminho:

Respiração da Caixa (Box Breathing) nos momentos de pressão

Utilizada pelos Navy Seals, essa técnica é capaz de gerar um estado de calma com foco, ideal para momentos de estresse, ansiedade, pressão emocional ou necessidade de centramento.

Experimente no vídeo:

Exercícios simples de mobilidade com consciência

Exercícios de mobilidade têm poder de liberar a energia vital, lubrificar articulações, melhorar o equilíbrio e cultivar presença. Por isso, mais do que um exercício físico, essa é uma forma de cuidar do seu templo interior com respeito, leveza e verdade.

Experimente uma prática de 10 minutos traz uma sequência simples e acessível de mobilidade articular:

5 minutos de meditação ativa por dia

A Meditação Ativa é feita aliando movimentos corporais das artes marciais com a auto-observação.

Neste tipo de prática, um soco, por exemplo, não é simplesmente um ataque, mas representa o nosso movimento de ação no mundo.

Então, quando fazemos este movimento com a intenção de fortalecer a determinação, conseguimos dar grandes passos para vencer a preguiça, que muitas vezes toma conta e não permite que a gente concretize nossas metas.

Prática da Postura da Árvore para centramento

A Postura da Árvore (Zhan Zhuang) tem poderosos benefícios para o equilíbrio, a resiliência e o foco.

Esta prática milenar do Qi Gong e Tai Chi, adotada como ferramenta fundamental na Arte Marcial do Viver, ajuda a fortalecer o corpo, a mente e a energia vital, proporcionando um ancoramento que pode transformar seu dia a dia.

Então, experimente:

Golpear o ar com intenção como forma de liberar energia estagnada

O soco é mais do que um golpe. O soco nasce da base e do centro de energia (Hara) e representa ação consciente, intenção e presença.

Entenda mais no vídeo:

Um convite

A Arte Marcial do Viver é um caminho de treino diário. Um espaço para cultivar presença, coragem e verdade.

Aqui, o verdadeiro guerreiro não é quem vence o outro — é quem sustenta o próprio centro diante das sombras, das dúvidas, dos desafios que a vida traz.

Mas não precisa começar grande. Um minuto por dia já é o suficiente para dar o primeiro passo. Uma respiração consciente. Um movimento com intenção. Uma escolha mais alinhada.

Se quiser seguir comigo nesse caminho, eu compartilho práticas simples, reflexões e ferramentas no grupo gratuito do WhatsApp Arte Marcial do Viver. É um espaço vivo, pra quem quer aplicar a filosofia da Arte Marcial do Viver no dia a dia.

Nos vemos por lá.

Com Reverências,

Sensei Fernando Belatto

Fernando Belatto

Sensei Fernando Belatto é artista marcial há 27 anos, terapeuta corporal e idealizador da Arte Marcial do Viver e do método O-DGI (Despertar do Guerreiro Interno) — uma proposta de saúde integrativa que une princípios das artes marciais, neurociência, filosofias orientais e ferramentas de autoconhecimento.

fernandobelatto@gmail.com

