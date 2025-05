7 dicas para se preparar para a faculdade e a pós-graduação

Se você está buscando como se preparar para a faculdade e a pós-graduação, este é um momento de escolhas importantes. Mais do que revisar conteúdos e fazer simulados, essa fase exige foco, equilíbrio emocional e clareza sobre os caminhos que deseja seguir.

Pensando nisso, reunimos 7 práticas terapêuticas e dicas de especialistas de diferentes áreas do Personare, de Psicologia à Astrologia, para ajudar você a se preparar com mais bem-estar e autoconhecimento.

1. Organização e rotina: comece pelo essencial

Se preparar para a faculdade ou para uma pós começa com uma estrutura clara de estudos. Segundo a psicóloga Tatiana Magalhães, a saúde física e mental estão interligadas, e esse cuidado permite que seu cérebro funcione melhor.

Dessa forma, você estuda com mais disposição e aproveita melhor o tempo de preparação.

Dicas para se organizar melhor:

Crie um cronograma realista e estruturado, com horários fixos diariamente

e estruturado, com horários fixos diariamente Use listas de tarefas, calendários ou aplicativos para acompanhar o que já foi estudado, evitando sobrecarga

calendários ou aplicativos para acompanhar o que já foi estudado, evitando sobrecarga Durma entre 7 e 9 horas por noite, mantendo horários regulares

A alimentação leve e balanceada também contribui para mais clareza mental e estabilidade emocional.

2. Exercícios rápidos de Ginástica Cerebral

A terapeuta Andrea Leandro, especialista em Brain Gym® (Ginástica Cerebral), afirma que, quando você prioriza trabalhar o seu cérebro num aprendizado baseado em movimento antes de iniciar seu curso/aula/treinamento, o estudo se torna mais efetivo.

É aí que entra a Ginástica Cerebral, porque permite acessar a parte do cérebro que nos ajuda a nos mover em direção ao que desejamos.

Exercícios que você pode fazer em casa ou antes da prova:

Pontos Positivos : massagem acima das sobrancelhas para estimular o cérebro racional

: massagem acima das sobrancelhas para estimular o cérebro racional Boné do Pensamento : massageie as orelhas para ativar a memória

: massageie as orelhas para ativar a memória Bocejo Energético : boceje e massageie a mandíbula para aliviar tensão

: boceje e massageie a mandíbula para aliviar tensão Ganchos parte 2: junte as pontas dos dedos e respire calmamente para integrar os hemisférios cerebrais

Veja uma demonstração no vídeo:

3. Florais para ansiedade e foco

A psicanalista e nutricionista Monalihsa Cavallaro recomenda o uso dos Florais de Bach como suporte emocional para vestibulandos e aspirantes à pós.

O sistema de Florais de Bach é um recurso acessível e de fácil utilização para quem está passando por forte ansiedade e estresse nos estudos.

Por não ter contra indicação ou efeitos colaterais, pode ser utilizado em conjunto com outras técnicas e assim potencializar os resultados.

Veja algumas sugestões para você se preparar para a faculdade ou pós:

Walnut : ajuda na adaptação a mudanças e novas fases

: ajuda na adaptação a mudanças e novas fases Chestnut Bud : indicado para memorização e concentração

: indicado para memorização e concentração Rescue: ideal para o dia da prova, acalma em momentos de tensão

4. Use o poder do pensamento

A terapeuta Regina Restelli, criadora da Terapia dos Chakras e referência em Ho’oponopono no Brasil, destaca um ponto essencial: a maneira como você pensa, sente e fala sobre suas escolhas interfere diretamente na sua realidade.

Além disso, observe se você não está se apegando a pensamentos negativos ou primeiras impressões ruins, e permitindo que isso contamine todo o processo. Recomece sempre que precisar — você pode criar uma nova realidade todos os dias.

A dica dela para quem está se preparando para faculdade ou pós é: sinta agora a alegria das suas conquistas futuras. Essa prática não é apenas motivacional, mas tem base na neurociência e na Psicologia Positiva.

Para ativar a força do pensamento e trazer presença, você pode contar com ajuda da meditação, como essa abaixo:

5. Respiração consciente

Quando a mente está acelerada, cheia de informações e pensamentos repetitivos, estudar se torna um desafio ainda maior.

Nessas horas, a terapeuta especialista em Terapia Vibracional Simone Kobayashi afirma que é essencial aprender a desacelerar com consciência.

Nesse sentido, a Técnica da Respiração 4-7-8 ajuda a liberar tensões, aumentar a concentração e acalmar o sistema nervoso. Veja como fazer:

Feche suavemente os ouvidos com os polegares e os olhos com os outros dedos Inspire profundamente em 4 tempos Segure o ar por 7 tempos Então expire lentamente por 8 tempos fazendo um som de zumbido com a boca fechada (tipo “mmmmm”) Repita o ciclo por 3 a 5 minutos

Diferencial: varie a intensidade do som usando a caixa vocal, alternando o tom para criar vibrações energéticas que ativam os chakras superiores e harmonizam o campo energético.

6. Acalme a mente com Yoga

Quando estamos nos preparando para a faculdade ou uma pós, é comum sentir cansaço ou confusão mental, especialmente quando a mente está cheia de informações e preocupações.

Se você está tendo dificuldades para se concentrar ou acha que sua mente está muito agitada, a instrutora de Yoga Rosine Mello tem uma técnica simples para te ajudar a voltar ao foco.

Sente-se de forma confortável: Se estiver na cadeira, pés devem estar apoiados no chão e a coluna ereta. Caso esteja no chão de pernas cruzadas, recoste-se levemente na parede para apoio.

Se estiver na cadeira, pés devem estar apoiados no chão e a coluna ereta. Caso esteja no chão de pernas cruzadas, recoste-se levemente na parede para apoio. Feche os olhos e comece a respirar pelo nariz.

e comece a respirar pelo nariz. Então, realize a respiração quadrada :

Inspire em 4 tempos

Expire em 4 tempos

Repita mais uma vez o ciclo

: Inspire em 4 tempos Expire em 4 tempos Repita mais uma vez o ciclo Por fim, respire normalmente por 2 vezes e retome a respiração quadrada.

Faça 4 ciclos completos desse exercício.

Esse simples exercício vai ajudar a acalmar sua mente, aliviar a tensão e trazer uma sensação de energia renovada. Veja outras dicas de Yoga para estudar aqui.

7. Potencialize seus estudos com seu Mapa Astral

A astróloga Naiara Tomayno, professora do curso Propósito de Vida e o Seu Mapa Astral, explica que Mercúrio é o planeta que governa o intelecto, a mente e o raciocínio.

Por isso, entender onde está Mercúrio no seu Mapa Astral pode te ajudar a encontrar métodos mais eficazes de estudo — de acordo com o seu jeito de pensar.

Como encontrar Mercúrio no seu Mapa:

Acesse o seu Mapa Astral gratuito no Personare Preencha seus dados de nascimento. Abaixo da mandala do mapa, procure por Mercúrio na lista de planetas. Veja em qual signo ele está.

Agora que você já sabe, veja então como usar essa informação nos estudos:

Mercúrio em signos de Água (Câncer, Escorpião, Peixes): precisa de motivação emocional. Estudar com música, histórias ou propósito ajuda na concentração.

(Câncer, Escorpião, Peixes): precisa de motivação emocional. Estudar com música, histórias ou propósito ajuda na concentração. Mercúrio em signos de Ar (Gêmeos, Libra, Aquário): mente acelerada, com tendência à distração. Ajuda variar os formatos (vídeos, resumos, debates) e manter o ambiente silencioso.

(Gêmeos, Libra, Aquário): mente acelerada, com tendência à distração. Ajuda variar os formatos (vídeos, resumos, debates) e manter o ambiente silencioso. Mercúrio em signos de Fogo (Áries, Leão, Sagitário): precisa de movimento. Caminhar enquanto lê ou usar recursos dinâmicos, como áudios e mapas mentais, favorece o foco.

(Áries, Leão, Sagitário): precisa de movimento. Caminhar enquanto lê ou usar recursos dinâmicos, como áudios e mapas mentais, favorece o foco. Mercúrio em signos de Terra (Touro, Virgem, Capricórnio): gosta de ordem e resultados. Usar post-its, fazer resumos escritos e organizar o espaço ajuda a manter a concentração.

Não hesite em procurar ajuda!

Saber como se preparar para a faculdade e a pós-graduação vai além das apostilas. É sobre criar uma base sólida, emocional e energética, para que essa nova fase seja vivida com mais confiança e alinhamento com quem você realmente é.

Porém, a ansiedade intensa, desmotivação ou sensação de esgotamento emocional podem ser sinais de que é hora de buscar apoio psicológico.

Por isso, um psicólogo ou terapeuta com quem você se identifica pode ajudar a criar estratégias, trabalhar crenças limitantes e desenvolver o autoconhecimento.

Esse cuidado é tão importante quanto qualquer plano de estudo — e pode fazer toda a diferença na forma como você atravessa essa etapa da vida.

