Vacuum Abdominal, Hipopressivo e Nauli: entenda as diferenças

Uma publicação compartilhada por Cauã Reymond (@cauareymond)

Mas o que eles realmente estão fazendo nesses vídeos?

Muita gente falou que o que eles fazem é uma “contração abdominal”, mas isso não está correto. Na verdade, o que ocorre é uma sucção do abdômen para dentro das costelas — ou seja, o abdômen é puxado para dentro criando uma cavidade, não uma simples contração muscular.

No vídeo de Cauã Reymond, o que ele está fazendo é uma combinação do Rajas Uddiyana Bandha — uma versão em movimento do Uddiyana Bandha, técnica tradicional do Yoga — com a respiração acelerada conhecida como Bhastrika (ou, em algumas escolas, Kapala Bhati).

Já o Vacuum Abdominal usa a base do Uddiyana Bandha, mas com um objetivo diferente, focado no fortalecimento do músculo transverso do abdômen e definição corporal.

Neste artigo, vou explicar as diferenças entre essas técnicas, seus benefícios e como você pode começar a praticá-las com segurança e consciência.

Veja aqui: As previsões para o novo ano de Cauã Reymond

O que é Vacuum Abdominal, Hipopressivo, Uddiyana Bandha e Nauli?



Vacuum Abdominal (Hipopressivo)

O Vacuum Abdominal, também conhecido como técnica Hipopressiva ou Low Pressure Fitness (LPF), é bastante popular no universo do fitness e da estética.

Isso porque seu principal objetivo é fortalecer o músculo transverso do abdômen — aquele músculo profundo que atua como um “cinta natural”, ajudando a melhorar a postura, estabilizar a coluna e definir a cintura.

A técnica consiste em puxar o abdômen para dentro e para cima, criando uma espécie de “vácuo” na região abdominal, geralmente mantido durante alguns segundos com a respiração presa (apneia).

Além disso, é um exercício que pode ser realizado em diferentes posições, como em pé, sentado ou de quatro, e está relacionado à melhora do core e da estética abdominal.

Veja o exercício por Gracyanne Barbosa:

Uddiyana Bandha e Nauli no Yoga

No Yoga, o Uddiyana Bandha é conhecido como o “vácuo abdominal” tradicional e é usado como base para práticas mais avançadas, como o Nauli Kriya — técnica milenar que envolve o isolamento e movimentação dos músculos retos abdominais para massagear os órgãos internos.

Uddiyana Bandha: Feito após uma expiração completa, o praticante puxa o abdômen para dentro e para cima, criando uma pressão negativa na cavidade abdominal, mas sem ar nos pulmões (apneia). É uma contração controlada e energética que prepara o corpo para o Nauli.

Feito após uma expiração completa, o praticante puxa o abdômen para dentro e para cima, criando uma pressão negativa na cavidade abdominal, mas sem ar nos pulmões (apneia). É uma contração controlada e energética que prepara o corpo para o Nauli. Nauli Kriya: É uma prática que exige treino e concentração. Por isso, é ideal realizar após saber fazer o Uddiyana Bandha. Pois o praticante movimenta os músculos retos abdominais lateralmente ou em círculos, promovendo uma massagem interna profunda que estimula o sistema digestivo, o sistema linfático e o fogo digestivo (conhecido como agni no Yoga).

Veja o passo a passo em vídeo:

Quais as principais diferenças entre Vacuum Abdominal e Nauli Kriya?

Aspecto Vacuum Abdominal (Hipopressivo) Nauli Kriya (Yoga) Origem Fitness, estética e fisiculturismo Prática milenar do Yoga Objetivo Fortalecimento do músculo transverso do abdômen, definição da cintura e melhora da postura Purificação interna, regulação do sistema digestivo e estímulo energético Técnica Sucção do abdômen em apneia, sem movimentação dos músculos retos Sucção do abdômen seguida do isolamento e movimentação dos músculos retos abdominais Benefícios Fortalecimento do core, melhora postural, estética abdominal Saúde digestiva, ativação do sistema linfático, equilíbrio energético

Benefícios de cada técnica

Vacuum Abdominal

Melhora da postura

Fortalecimento do core e do músculo transverso abdominal

Definição da cintura e aparência mais tonificada

Pode ajudar na redução da pressão intra-abdominal

Nauli Kriya

Estímulo do sistema digestivo e melhora da digestão

Ativação do sistema linfático e desintoxicação

Promoção do equilíbrio energético do corpo (prana)

Prática meditativa que auxilia no foco e na consciência corporal

Como começar a praticar essas técnicas?

Iniciando o Vacuum Abdominal

Posicione-se em pé, sentado ou de quatro, com a coluna ereta.

Expire todo o ar dos pulmões.

Puxe o abdômen para dentro e para cima, criando a sucção.

Segure o vácuo por alguns segundos, sem respirar.

Inspire lentamente e relaxe o abdômen.

Repita de 3 a 5 vezes, respeitando seus limites.

Dicas para Uddiyana Bandha e Nauli

Essas técnicas exigem mais preparo e recomendação de orientação profissional, especialmente para o Nauli.

Para o Uddiyana Bandha, aprenda a fazer a sucção abdominal após uma expiração completa, mantendo apneia.

aprenda a fazer a sucção abdominal após uma expiração completa, mantendo apneia. No Nauli, é preciso aprender a isolar os músculos retos abdominais para movimentá-los lateralmente ou em círculos, uma prática que requer treino.

é preciso aprender a isolar os músculos retos abdominais para movimentá-los lateralmente ou em círculos, uma prática que requer treino. Evite fazer essas técnicas se tiver problemas gastrointestinais ou cardíacos sem orientação médica.

Conclusão

Apesar de visualmente parecidas, o Vacuum Abdominal e o Nauli Kriya são técnicas distintas, com objetivos diferentes e benefícios complementares.

O Vacuum é focado no fortalecimento muscular e estética, enquanto o Nauli atua mais profundamente na saúde interna e no equilíbrio energético.

Portanto, se o seu interesse é fortalecer o abdômen e melhorar a postura, comece pelo Vacuum Abdominal.

Mas se deseja aprofundar a prática e buscar benefícios para o sistema digestivo e energético, procure aprender o Nauli com um professor de Yoga experiente.

FAQ – Perguntas frequentes

O Vacuum Abdominal é seguro para qualquer pessoa?

Sim, desde que praticado com atenção e respeitando os limites do corpo. Consulte um profissional se tiver dúvidas.

Preciso ser avançado para praticar o Nauli?

Sim, é uma técnica avançada que requer treino e orientação especializada.

Posso praticar Vacuum e Nauli juntos?

Sim, são técnicas complementares e podem ser incorporadas de acordo com seu interesse e preparo.

Qual a importância da respiração nessas práticas?

A respiração é fundamental para criar a sucção e manter a pressão adequada, além de garantir segurança e eficácia.

Fabiano Benassi

Professor de Yoga há mais de 11 anos, dá aula e palestras para Grupos, Personal e Empresas. Ensina e atende online no site universoyoga.net e no seu canal do Youtube: fabianobenassi

conteudo@personare.com.br

O post Vacuum Abdominal, Hipopressivo e Nauli: entenda as diferenças apareceu primeiro em Personare.