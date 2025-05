Empolgação da Lua Nova em Gêmeos nas previsões da semana de 25 a 31/05

Na Astrologia, há momentos em que somos brindados com vários trânsitos planetários favoráveis. E esse é o caso agora, pois as previsões da semana de 25 a 31/05 indicam um clima leve e descontraído, com muita animação no céu.

Entre os destaques está a Lua Nova em Gêmeos, a partir de terça-feira. Com a Lua, o Sol e Mercúrio neste signo tão leve e jovial, junho vai começar mais brando e alegre. Não deixa de ser um contraste neste primeiro semestre que tem sido tão puxado.

Além disso, há aspectos relevantes envolvendo Vênus em Áries, que reforçam nossa iniciativa em áreas como o amor e as finanças. E ainda estimulam nossa espontaneidade: é hora de mostrar ao mundo quem nós realmente somos.

Resumo das previsões da semana de 25 a 31/05:

Toda a semana: trígono entre Vênus e Marte

trígono entre Vênus e Marte Toda a semana: trígono entre o Sol e Plutão

trígono entre o Sol e Plutão A partir de domingo (25): Mercúrio entra em Gêmeos

Mercúrio entra em Gêmeos A partir de domingo (25): Saturno ingressa em Áries, em conjunção com Netuno

Saturno ingressa em Áries, em conjunção com Netuno A partir de segunda-feira (26): sextil entre Mercúrio e Netuno

sextil entre Mercúrio e Netuno Até terça-feira (27): conjunção entre Mercúrio e Urano

conjunção entre Mercúrio e Urano A partir de terça-feira (27): Lua Nova em Gêmeos

Lua Nova em Gêmeos A partir de sexta-feira (30): sextil entre Vênus e Júpiter

Estes são os principais trânsitos das previsões da semana de 25 a 31/05. Em seguida, veja mais detalhes e descubra como se preparar para os próximos dias.

Vênus/Marte: mostre ao mundo quem você é

Ao longo da semana, ainda vamos sentir os efeitos do trígono entre Vênus em Áries e Marte em Leão, aspecto que ficou exato na quinta-feira (22).

Espontaneidade é uma característica marcante dos signos de elemento Fogo, como Áries e Leão. É como se ganhássemos uma energia muito própria para sermos nós mesmos.

Além disso, essa é uma combinação ousada no amor. Áries não se lamenta pelo que não deu certo:

se você está na paquera e recebeu um não, parta para outra;

se você precisa de coragem para demonstrar interesse em alguém, a hora é agora!

Também é um ciclo benéfico para os negócios e as finanças, já que Vênus também tem a ver com essas áreas. Mas, é claro, será preciso ter atitude, ousadia e criatividade para garantir o sucesso.

Projetos incríveis podem vir de uma vontade de se expor, de ser quem você é, de pôr os seus talentos à prova. Use essa energia do Fogo para mostrar ao mundo o que você tem de melhor, sem ficar pensando demais nos contras e no que outras pessoas vão pensar.

Hora de se conectar com sua essência

Uma coisa importante de Vênus em Áries é que Áries é o signo do eu. E, muitas vezes, para recobrarmos essa espontaneidade, precisamos nos perguntar:

Do que eu gosto?

gosto? O que me faz feliz?

faz feliz? Quais são as atividades que eu curto e que me fazem bem?

curto e que fazem bem? O que me dá prazer?

Se não dermos espaço para o eu e só para o outro, em algum momento, perderemos a vitalidade e o senso de identidade. Então, ter o seu hobby e o seu espaço é muito importante, ainda que as relações, a rotina e o trabalho exijam muito de você.

E essa energia estará muito forte nesta semana. Por isso, se você está se sentindo desvitalizada(o), reflita sobre o que você gosta e o que você pode fazer para voltar a ter contato com isso:

se você gosta de cantar, por exemplo, matricule-se num curso de coral;

caso goste de esportes (algo muito ariano), dê um jeito de praticá-los.

Ou seja, dê espaço para você, porque isso vai fazer a sua criatividade (Marte em Leão) aflorar, além de ser algo prazeroso.

Saturno em Áries: mudanças e necessidade de ação

No domingo (25), Saturno ingressa em Áries, onde permanecerá até o dia 1º de setembro. Depois, oscilará para Peixes e voltará a Áries em fevereiro de 2026, para daí sim ficar em definitivo, por cerca de dois anos.

Trata-se de um dos principais trânsitos planetários de 2025, que reflete mudanças profundas. Saturno é um planeta que rege as políticas, os governos e as lideranças. Consequentemente, sua passagem de Peixes para Áries marca também uma nova postura dessas figuras.

Na última passagem por Peixes, que começou em 2023, havia uma maior flexibilidade. Peixes considera o todo, e isso se refletia numa maior consideração das vontades alheias, inclusive do ponto de vista da saúde mental e emocional.

Agora, em Áries, Saturno é mais rigoroso. Vamos ter que começar as coisas, querendo ou não, o que por si só já faz desse um trânsito um tanto difícil.

É um tempo de persistência (Saturno) calcada em um senso de individualidade para fazer acontecer (Áries como ação).

O fim de algo também é um começo

Nessa primeira passagem por Áries, Saturno também leva Netuno a reboque, em 2025 e 2026, um aspecto bem importante.

É um período em que muita coisa no mundo e na nossa vida vai ruir e chegar ao fim. Tudo isso em Áries, o signo dos começos, o que simboliza a necessidade de dar início a novas realidades, novos projetos e atividades.

Então, por mais que Netuno possa nos deixar um tanto perdidos diante dos colapsos, Áries nos obriga a partir para a ação. É como se o signo nos ordenasse: “Dê o seu jeito de fazer essa história, vá fazer o seu começo”.

Essa determinação ariana vai ser muito importante para superar o baque inicial, de certa sensibilidade. E isso pode se manifestar em diferentes áreas da nossa vida, a depender da casa astrológica em que temos Áries.

O que esperar deste ciclo no individual e no coletivo

Com tanta ênfase em Áries, já estamos observando no mundo uma espécie de corrida. Há muita competição no ar, com cada um querendo estar à frente dos outros. Tudo isso gera certa incerteza, já que ninguém sabe quem será o “vencedor” ali adiante.

Por dois anos as coisas tendem a ficar mais nubladas, algo próprio de grandes transformações e de uma conjunção de Saturno com Netuno. E isso atinge nossa vida pessoal, porque cada um tem seus interesses, suas empresas, seus negócios.

Veja o que esperar:

Na sociedade, essa combinação em Áries favorece a ascensão de líderes autocráticos , já bastante visível em 2025. Afinal, o lado negativo de Áries é justamente uma postura autoritária.

, já bastante visível em 2025. Afinal, o lado negativo de Áries é justamente uma postura autoritária. No nosso dia a dia, no entanto, essa postura pode ser positiva. Há situações em que é necessário tomar uma decisão definitiva , sem rodeios e com mais objetividade.

, sem rodeios e com mais objetividade. Peixes é um signo muito coletivo; Áries é mais individual. Na nossa vida pessoal, é hora de aprender a caminhar com as nossas próprias pernas, de assumir nosso protagonismo. Por mais vulnerável que possamos estar, é preciso partir para a ação.

Mercúrio em Gêmeos abre espaço para o novo

No domingo (25), Mercúrio ingressa em Gêmeos, onde fica até 8 de junho. Mercúrio é o planeta que rege Gêmeos, e essa coincidência é positiva e poderosa.

Temos que aproveitar que o planeta da mente está em um dos seus dois signos de domicílio, onde se sente totalmente à vontade. Assim, quando Mercúrio está em Gêmeos, o nosso plano mental se torna mais maleável, flexível e curioso.

Por isso, temos a possibilidade de encontrar novos caminhos e possibilidades, principalmente a partir de:

conversas,

trocas,

leituras,

viagens,

movimento.

Então, é uma época muito interessante para aprendermos coisas novas. Neste momento, não vamos ter uma rigidez, uma postura estagnada, de permanecer no mesmo lugar. A inteligência está no ar.

Toda essa disposição para o novo também faz dessa uma época legal para o convencimento. Então, se você precisa apresentar novas ideias, a hora é agora!

Sol e Mercúrio em bons aspectos com Plutão e Netuno

Ainda dentro das “good vibes” desta semana, temos outros trânsitos planetários que indicam maior flexibilidade e entendimento. O Sol e Mercúrio juntos em Gêmeos, e ambos fazendo bons contatos com Plutão e Netuno.

Autoestima e vitalidade estão em alta graças a uma combinação entre o racional e nossa intuição. Podemos nos sentir um tanto revigoradas(os) com uma abordagem que consegue agregar camadas mais profundas e insights intuitivos ao nosso plano mental.

Isso favorece um olhar positivo sobre a vida, o que chega como um bálsamo após meses difíceis.

Mercúrio/Urano ativa nossa criatividade

Até terça-feira (27), Mercúrio em Gêmeos estará em conjunção com Urano em Touro, que tem seu ápice no sábado (24). É um aspecto que, como desafio, representa a ocorrência de muitos imprevistos no nosso dia a dia.

Mas ele também tem um lado bastante positivo. Isso porque Mercúrio e Urano estimulam uma profusão de novas ideias.

Assim, nos propomos a revisar as nossas questões e olhar para o mundo de outra forma. Tudo isso, associado a outros ciclos de maior leveza, sugere um grande estímulo à nossa criatividade.

Lua Nova em Gêmeos: sopro de leveza e jovialidade

Reforçando o impulso para começos, a semana também é marcada por uma Lua Nova. E esta lunação, que começa na terça-feira (27), não é qualquer uma: há algum tempo não tínhamos uma Lua com um Mapa Astral tão favorável (e vale por cerca de um mês, até a próxima lunação).

Esse é um mapa de Lua Nova com o Sol, a Lua e Mercúrio em Gêmeos. É um signo que tem muito a ver com uma postura mais flexível, aberta a novidades, a trocas, ao diálogo e um ímpeto de se movimentar.

Como a energia de uma Lua Nova tende a reverberar por toda a lunação, esse trânsito se estende até junho e as festas juninas. Então, a leveza e a jovialidade de Gêmeos nos lembram de socializar, sair da casca e aproveitar o momento favorável.

Afinal, não é toda hora que temos a nosso dispor essa leveza de borboletinha geminiana. Muitas vezes, o clima é mais denso, o que demanda introspecção. Porém, agora é hora de se abrir para o mundo.

Ao longo do próximo mês, será bom interagir com outras pessoas e arejar a mente. Dessa troca podem surgir novas ideias e posturas. Permita-se mudar e, para isso, reflita sobre algumas questões:

No que eu tenho que me flexibilizar?

O que eu tenho que aprender de novo?

Como a Lua Nova em Gêmeos se manifesta na SUA vida?

A Lua Nova em Gêmeos promete um sopro de leveza em nossas vidas. Mas isso pode se manifestar em diferentes áreas, como amor, trabalho ou identidade.

Por isso, é importante saber em que área o Sol estará transitando no seu Mapa Astral. Como se trata de uma nova lunação, tanto o Sol quanto a Lua estão na mesma casa astrológica. Para descobrir qual é a sua casa, siga o passo a passo:

Vênus/Júpiter empolga o “sextou”

A partir da sexta-feira (30), Vênus em Áries faz um sextil com Júpiter em Gêmeos, que tem seu ápice na quarta-feira (04/06). Aproveite este aspecto positivo para:

socializar,

curtir a vida cultural,

encontrar com os amigos.

É um “sextou” e tanto! Realmente temos uma energia de animação.

E você que acompanha nossas previsões regularmente sabe que não é toda hora que a gente tem esse céu tão positivo. Por isso, aproveite! Curta a vida e empodere-se com a confiança dessa Vênus em Áries.

O post Empolgação da Lua Nova em Gêmeos nas previsões da semana de 25 a 31/05 apareceu primeiro em Personare.