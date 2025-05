Inferno Astral no Amor: dá match ou é cilada? Descubra aqui

Você acha que encontrou o amor da sua vida, mas ele é o seu inferno astral no amor. E agora? Segundo a Astrologia, Vale a pena se jogar ou melhor parar por aí?

Vou mandar logo a real: se relacionar com o seu inferno astral é um baita desafio, sim, não tem como negar. Mas tem como fazer disso uma história de amor!

Vamos aos fatos! Vem comigo!

Receba conteúdos exclusivos sobre Amor e Astrologia no seu WhatsApp

O que é o inferno astral no amor

Popularmente, o inferno astral é o signo que vem logo antes do seu. O conceito está ligado ao mês que antecede o aniversário de cada pessoa. Como a pessoa está encerrando seu ciclo anual, este tende a ser um período mais desafiador.

E assim é também com os signos. Olhando para a roda zodiacal, a ordem dos signos (de Áries a Peixes) é como se fosse uma jornada de autoconhecimento e evolução, em que cada signo ganha sabedoria do precedente.

Porém, ao nos compararmos com o nosso inferno astral, vemos que têm características completamente diferentes das nossas.

Por isso, é considerado o “inferno”: se você não estiver preparado para lidar com essas diferenças, pode ser super desafiador. O mesmo vale para o signo imediatamente depois do nosso, porque também é muito diferente da gente.

Dica: faça o mapa da sua Revolução Solar, que mostra as tendências para a sua vida no período de um aniversário até o outro. Lá você vai encontrar dicas valiosas sobre o amor!

Amor com o Inferno Astral: vale a pena?

Vamos colocar os pingos nos Is. A real é que se relacionar com o seu inferno astral pode ser bem complicado sim.

A convivência com alguém que tem as características totalmente contrárias às suas pode colocar à prova sua paciência, sua flexibilidade e até a forma como você lida com as diferenças.

Exemplo 1:

Imagina você, Libra , que adora pessoas, interação e relacionamentos, se relacionando com alguém de Virgem, que é crítico e super seletivo para permitir que alguém novo entre em seu círculo íntimo.

, que adora pessoas, interação e relacionamentos, se relacionando com alguém de Virgem, que é crítico e super seletivo para permitir que alguém novo entre em seu círculo íntimo. As trocas entre vocês podem ser desconfortáveis, porque enquanto você quer um clima de paz e conciliação, a pessoa de Virgem vai estar ali, analisando até o último fio de cabelo.

Exemplo 2:

O amor de Touro e Áries . Se você é Touro , adora estabilidade, calmaria e tudo no seu tempo. Agora, imagine você com Áries , que é o contrário disso, impulsivo, cheio de energia e a cada hora quer dar início a algo novo.

. Se você é , adora estabilidade, calmaria e tudo no seu tempo. Agora, imagine você com , que é o contrário disso, impulsivo, cheio de energia e a cada hora quer dar início a algo novo. Esse encontro pode trazer à tona um embate de ritmos: você querendo curtir o momento com calma, e a pessoa de Áries querendo ir para a ação a todo instante. Vai ser um testezão de paciência!

Claro, tem gente que vai amar o desafio e sentir que é bom sair da sua zona de conforto, mas vamos ser sinceros: não é todo mundo que curte essa diferença toda.

Quando postamos esse reels no Instagram sobre Inferno Astral no amor, uma pessoa comentou:

“Engraçado eu hj estou fazendo 12 anos com um Leonino eu câncer e conheço pelo menos mais 4 casais Câncer x Leão “

Ou seja, é possível, sim, mas tem que querer (bastante).

Dica #2: quando o assunto é amor, vale prestarmos mais atenção nos signos da Lua e de Vênus da outra pessoa, do que no signo solar, que todo mundo conhece. Então, faça o Mapa Astral do seu crush e veja esses dois signos e compare com o seu.

O desafio ou a compatibilidade pode estar aí!

Não é só o seu Inferno Astral que pode ser cilada

Vou te contar mais uma: não é só o Inferno Astral que pode virar cilada no amor, viu?

O signo da nossa Casa 12 também tem muito a dizer. Ela representa aquela área sensível, cheia de pendências emocionais, inseguranças e questões que muitas vezes você nem sabe que estão lá.

Por isso, ao se relacionar com alguém do mesmo signo da sua Casa 12, pode ser bem infernal também, viu? Essa casa (e esse signo) traz à tona medos e questões emocionais que, às vezes, você não sabe nem como lidar!

Como lidar com o Inferno Astral no Amor?

Então, você está se perguntando: mas Marcia, se eu me apaixonei por alguém que é do meu inferno astral, o que fazer? Aqui vão algumas dicas estilo Marcia manda a real:

Entenda e Respeite as Diferenças: Não é porque o signo da pessoa é diferente do seu que vocês não podem ser felizes, mas é bom saber que a convivência vai exigir ajustes. Aceite as diferenças, aprenda com elas e use isso a seu favor. Comunique-se Sempre: Esse é um ponto crucial. Se a energia entre você e o seu “inferno astral” não está fluindo muito bem, o diálogo é a chave. Fale sobre como cada um se sente e tente encontrar um meio-termo. Abrace o Crescimento: Relacionamentos com pessoas do seu inferno astral são uma verdadeira escola de vida! As diferenças não são um peso, mas uma oportunidade para você evoluir. Vai ser desafiador, mas vai valer a pena se você aprender a lidar com as diferenças. Não Force a Barra: Se perceber que as diferenças são grandes demais, talvez seja hora de avaliar se vale a pena continuar tentando ou se é melhor seguir outro caminho. Às vezes, forçar a barra pode gerar mais frustração do que aprendizado.

Amor e Inferno Astral pode dar certo

Sim, dá! Mas, se você gosta de algo mais tranquilo, sem muito desafio, talvez seja bom reconsiderar se seu relacionamento vai ser o que você realmente deseja.

Ausência de desafio é sinônimo de felicidade? Claro que não! Mas quem pode decidir o que é sinônimo de felicidade para você é só você mesmo(a).

Agora, se você está disposto(a) a aprender e crescer com as diferenças, o relacionamento com o inferno astral pode ser uma verdadeira escola de autoconhecimento e evolução.

Por isso é tão importante o autoconhecimento. Somente tendo essa consciência é que você poderá escolher melhor os seus caminhos — e relacionamentos.

Agora, me conta: você está disposto(a) a viver essa cilada ou prefere algo mais leve? O que importa, no final das contas, é você entender que qualquer relacionamento, até o mais desafiador, pode trazer lições valiosas, basta estar aberto(a) para isso!

Comenta aqui no post