Ânimos acirrados e foco no emocional: as previsões da semana de 27/07 a 02/08

​As previsões da semana de 27/07 a 02/08 indicam que as dificuldades dos últimos dias ainda estão por aí, mas agora com melhores perspectivas. Isso porque persistem até a segunda-feira dois aspectos tensos: a oposição Sol/Plutão e a quadratura Vênus/Marte.

Com isso, a semana tende a começar com risco de crises diversas e ânimos mais acirrados. Na quarta-feira, Vênus passa a quadrar Saturno e Netuno, o que amplia a possibilidade de situações ​restritivas.

​M​as a boa notícia fica por conta da conjunção entre o Sol e Mercúrio em Leão, que favorece o bom humor e o lado leve da vida. Além disso, Vênus ingressa em Câncer na quinta-feira, dando início ao período do ano de mais aconchego no amor.

Resumo das previsões da semana de 27/07 a 02/08:

Até segunda-feira (28): Sol em oposição a Plutão

Sol em oposição a Plutão Até segunda-feira (28): Vênus em quadratura com Marte

Vênus em quadratura com Marte A partir da quarta-feira (30): Sol em conjunção com Mercúrio

Sol em conjunção com Mercúrio A partir de quarta-feira (30): Vênus em quadratura com Saturno e Netuno

Vênus em quadratura com Saturno e Netuno Na quinta-feira (31): Vênus em Câncer

Estes são os principais trânsitos das previsões da semana de 27/07 a 02/08. Em seguida, veja os detalhes e descubra como se preparar para os próximos dias.

Além disso, esta é uma análise geral das previsões. Para entender como a semana será especificamente para você, acesse seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

Oposição Sol/Plutão mantém alerta para crises

Até segunda-feira (28), seguem as crises em função de aspectos planetários tensos. Um deles é a conjunção entre o Sol em Leão e Plutão em Aquário, exata na sexta-feira (25).

Essa é uma combinação associada a tensões e situações difíceis de lidar, além da emergência de facetas mais impositivas e autoritárias no trabalho e​ nas relações pessoais.

Provavelmente, você teve de apagar algum incêndio em sua vida na última semana, ainda que tenha sido interno. Alguma coisa que mexeu bastante com você, por exemplo alguma perda, ​circunstância ou conflito.

O pior já passou, mas agora você ainda lida com resquícios desta intensidade e/ou situação delicada​ que cruzou o seu caminho.

Quadratura Vênus/Marte e as divergências

O outro aspecto tenso que persiste até a segunda-feira (28) é a quadratura entre Vênus em Gêmeos e Marte em Virgem, que teve seu ápice na quinta-feira (23). Essa combinação intensifica os desentendimentos nas relações.

Portanto, até segunda, convém adotar medidas preventivas para evitar mais conflitos, que podem vir carregados de críticas e contrariar a tentativa de manter a leveza.

Com os ânimos mais exaltados, você pode perder a paciência, fazendo com que uma discussão escale rapidamente para uma disputa ou briga séria.

Por isso, observe bem a sua postura nessas situações:

se você tem um assunto difícil para tratar com alguém, talvez seja melhor esperar um momento mais oportuno caso não seja algo urgente;

se for algo inadiável, procure um tom que favoreça algum tipo de ponte ou de negociação.

Quadratura Vênus/Netuno/Saturno e as frustrações

Na quarta-feira (30), Vênus começa uma quadratura com Saturno e Netuno em Áries. O aspecto tem seu auge na sexta-feira (01).

Se a quadratura com Marte estimulava conflitos, a combinação com Saturno e Netuno está mais relacionada a algum tipo de desprazer.

Por exemplo:

você marca um encontro, mas tem que desmarcar por estar gripada(o);

o excesso de trabalho impede o seu lazer;

despesas necessárias frustram atividades prazerosas.

Também há a possibilidade de maior ruído nas relações. Com a Lua Nova bastante intensa na semana passada, suas temáticas perduram por cerca de um mês (de 24/07 a 23/08)​, requerendo atenção.

Se você já está numa relação, algo que já vem incomodando tende a tomar proporções maiores, e talvez você sinta a necessidade de rever limites, precisando encontrar uma via diplomática.

Atenção às compras com Mercúrio ainda retrógrado

Mercúrio permanece em movimento retrógrado até o11 de agosto. Isso acende um alerta, pois é comum as compras não serem tão acertadas neste período.

Por isso, tente comprar apenas o que você precisa. Não é momento para gastar dinheiro com coisas supérfluas, pois a chance de se aborrecer ou se decepcionar com a compra é maior.

Além disso, a semana não está favorecendo grandes mudanças no visual e procedimentos estéticos que não se conheça. ​Seja mais conservador(a) nesse sentido.

Conjunção Sol/Mercúrio mostra o lado agradável da vida

A partir de quarta-feira (30), o Sol fará uma conjunção com Mercúrio no signo de Leão, exata na quinta-feira (31). Esse aspecto abre nossa mente para o lado solar da vida. Ou seja, uma leveza muito bem-vinda!

O Sol conjunto com Mercúrio em Leão ajuda a deslocar nosso plano mental para o bom humor, para ver o lado alegre e agradável da vida, como pensar mais em lazer ou coisas felizes.

Além disso, o trânsito facilita o uso das palavras, o que torna a comunicação mais precisa​, criativa e expressiva.

A conjunção Sol/Mercúrio, se bem usada, pode nos trazer a palavra certa na hora certa, como se conseguíssemos expressar melhor nossa essência​, do nosso coração para o da outra pessoa.

Vênus em Câncer: vem aí o mês do aconchego

Na quinta-feira (31), Vênus ingressa no signo de Câncer, onde permanecerá até 25 de agosto. De forma geral, será uma época apropriada para programas em família e melhorias no lar. Mas esta semana talvez ainda não seja o melhor momento para isso.

Isso porque estamos sob efeito da quadratura de Vênus com Netuno e Saturno. Assim, por enquanto, o ideal é evitar encontros familiares ou, ao menos, não criar grandes expectativas sobre eles, pois pode haver mais ruídos nas interações.

No amor, Vênus em Câncer pede uma pegada mais carinhosa, afetuosa e aconchegante:

demonstre preocupação;

cuide;

mostre que se importa.

Ou seja, é um período mais emocional.

No entanto, durante a quadratura com Saturno e Netuno, a vibração de Vênus pode não ser muito favorável.

Para pessoas solteiras: pode representar uma sensação de carência e solidão acentuadas e um clima menos favorável nas paqueras.

pode representar uma sensação de carência e solidão acentuadas e um clima menos favorável nas paqueras. Para pessoas em uma relação: pode ​representar limites ou dificuldades entre o casal ou aumento de problemas ao redor.

Por mais que as previsões para esta semana não seja das mais animadoras, fica aqui um spoiler: a tendência é muito melhor a partir do dia 9! Vênus vai encontrar Júpiter em Câncer, trazendo muita empolgação para assuntos amorosos.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

