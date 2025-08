Quando acaba o Mercúrio retrógrado? Veja a data atualizada [2025]

Saber quando acaba Mercúrio retrógrado é fundamental para retomar decisões importantes, lançar projetos, assinar contratos e respirar com mais fluidez.

Afinal, quando Mercúrio retrógrado ocorre pode sentir a vida mais travada, a comunicação confusa e os planos, emperrados.

Mas a boa notícia é que Mercúrio retrógrado acaba — assim como todos os trânsitos e ciclos na nossa vida.

Quando acaba o Mercúrio retrógrado em 2025?

Iniciado no dia 18 de julho, o segundo Mercúrio retrógrado de 2025 termina no dia 11 de agosto.

No entanto, é importante saber que os efeitos da desaceleração do planeta ainda podem ser sentido por mais alguns dias, devido ao período sombra de Mercúrio retrógrado.

Neste Mercúrio retrógrado de julho, esse período vai até dia 14 de agosto. Portanto, o ideal é esperar esse período para retomar seus projetos e colocar em ação tudo que você revisou durante a retrogradação.

Veja aqui todas as datas de Mercúrio retrógrado em 2025

O que muda quando Mercúrio retrógrado termina?

Durante o retrógrado, o planeta da comunicação, transportes e tecnologia parece andar para trás no céu. Isso pode significar confusões, demoras e atrasos em sistemas, diálogos e deslocamentos.

Por isso, quando Mercúrio retrógrado acaba, a vida tende a fluir melhor.

O que você pode sentir:

Retomada de projetos: Mais clareza para avançar em negociações, contratos e lançamentos

Mais clareza para avançar em negociações, contratos e lançamentos Comunicação mais leve: Diálogos sem tantos ruídos e mal-entendidos

Diálogos sem tantos ruídos e mal-entendidos Menos atrasos: A tecnologia e os deslocamentos voltam ao normal

No entanto, é importante observar outros aspectos astrológicos no céu do dia e acompanhar seu Horóscopo Personalizado.

Porque mesmo se Mercúrio estiver direto, mas formar um aspecto tenso com outro planeta (por exemplo, quadratura com Netuno), alguns desafios ainda podem acontecer.

Como aproveitar o fim de Mercúrio retrógrado?

Se durante Mercúrio retrógrado o melhor é refletir, revisar e ajustar as coisas, quando o trânsito acaba, é hora de colocar em ação tudo que estava no plano das ideias. Portanto:

Reveja aprendizados: use o que foi revisto e refletido no período retrógrado para aperfeiçoar seus planos.

use o que foi revisto e refletido no período retrógrado para aperfeiçoar seus planos. Organize-se: coloque no papel metas e compromissos, priorizando ações que foram adiadas.

coloque no papel metas e compromissos, priorizando ações que foram adiadas. Comece a colocar seus planos em ação É o momento perfeito para rever suas Previsões para 2025 e já começar a colocar suas metas em ação.

É o momento perfeito para rever suas e já começar a colocar suas metas em ação. Siga as dicas do seu Horóscopo: cada pessoa vivencia o trânsito de maneira diferente. Por isso, confira o Horóscopo Personalizado para entender como Mercúrio impacta especificamente a sua vida.

É só seguir o passo a passo:

Acesse aqui seu Horóscopo Personare aqui — é gratuito!

— é gratuito! Se você não tem cadastro, preencha os seus dados. Se você tem, faça o login no site.

Veja todos os trânsitos que estão acontecendo na sua vida neste momento.

Quando Mercúrio retrógrado acabar , procure por Mercúrio.

, procure por Perceba que no exemplo abaixo a pessoa tem 14 trânsitos ativos, sendo que Mercúrio está passando pela Casa 9.

está passando pela Casa 9. Então, clique no trânsito de Mercúrio no lado direito e a previsão personalizada para sua vida aparecerá no lado esquerdo da tela.

Conclusão

Saber quando acaba Mercúrio retrógrado te ajuda a agir no tempo certo.

Se você vinha esperando um momento mais favorável para tomar decisões, esse momento chegou!

Use essa energia para retomar seu ritmo, com mais foco, clareza e alinhamento com o que realmente importa.

Personare

Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

